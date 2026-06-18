Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: ¿cuándo inicia la semana 2?

¿Cuándo inicia la semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026? (volleyballworld)

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 (VNL) concluyó su primera semana de competencia, dejando claro el alto nivel y la paridad que caracteriza al certamen. Un total de 18 selecciones participaron en jornadas exigentes, mostrando sus credenciales y definiendo los primeros puestos en la tabla general.

¿Cuándo inicia la semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026?

La segunda semana de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino (VNL) 2026 está programada del miércoles 24 al domingo 28 de junio. En esta etapa de la ronda preliminar, las selecciones participantes se distribuirán en distintos grupos para disputar sus partidos en diferentes escenarios internacionales, intensificando la competencia por avanzar en la tabla general.

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Durante estos cinco días, la acción estará repartida en tres sedes: Gliwice en Polonia, Liubliana en Eslovenia y Orleans en Francia. Los encuentros se desarrollarán de manera simultánea, permitiendo que cada grupo tenga su propio escenario y ritmo de competencia.

La selección de Brasil lidera la VNL Masculina 2026 tras un gran arranque en la Semana 1. Crédito: FIVB

Grupos de la semana 2

En la Semana 2 de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino (VNL) 2026, las 18 selecciones participantes se encuentran organizadas en grupos que competirán en tres sedes internacionales fijas. Cada ciudad albergará a un conjunto distinto de equipos, lo que permite el desarrollo simultáneo de los partidos y aporta dinamismo a la fase preliminar.

Grupo 4 (Orleans, Francia)

Francia

Irán

Japón

Serbia

Cuba

Estados Unidos

Grupo 5 (Gliwice, Polonia)

Polonia

Bélgica

China

Turquía

Argentina

Alemania

Grupo 6 (Liubliana, Eslovenia)

Eslovenia

Ucrania

Brasil

Canadá

Bulgaria

Italia

Programación de la semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Miércoles 24 de junio

06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Bulgaria vs. Italia

09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Serbia vs. Japón

10:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Bélgica

13:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Canadá

13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Irán

13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — China vs. Turquía

Jueves 25 de junio

09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Argentina vs. Alemania

09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Estados Unidos vs. Cuba

10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Brasil vs. Ucrania

13:00 horas | Grupo 4 (Orleans) — Japón vs. Irán

13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. China

Viernes 26 de junio

06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Canadá vs. Bulgaria

09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Turquía vs. Argentina

09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Cuba vs. Serbia

10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Italia vs. Brasil

13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Estados Unidos

13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Alemania vs. Bélgica

Sábado 27 de junio

06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Brasil vs. Canadá

09:00 horas | Grupo 4 (Orleans) — Japón vs. Estados Unidos

09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — China vs. Argentina

10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Italia

13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Alemania

13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Cuba

Domingo 28 de junio

06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Ucrania vs. Bulgaria

06:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Bélgica vs. China

06:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Irán vs. Serbia

10:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Argentina

13:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Brasil

13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Japón

*Horarios ajustados a la hora peruana

VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, transmite todos los partidos de la VNL Masculina 2026. Crédito: VNL