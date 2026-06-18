Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: ¿cuándo inicia la semana 2?

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 (VNL) concluyó su primera semana de competencia, dejando claro el alto nivel y la paridad que caracteriza al certamen. Un total de 18 selecciones participaron en jornadas exigentes, mostrando sus credenciales y definiendo los primeros puestos en la tabla general.
¿Cuándo inicia la semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026?
La segunda semana de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino (VNL) 2026 está programada del miércoles 24 al domingo 28 de junio. En esta etapa de la ronda preliminar, las selecciones participantes se distribuirán en distintos grupos para disputar sus partidos en diferentes escenarios internacionales, intensificando la competencia por avanzar en la tabla general.
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Durante estos cinco días, la acción estará repartida en tres sedes: Gliwice en Polonia, Liubliana en Eslovenia y Orleans en Francia. Los encuentros se desarrollarán de manera simultánea, permitiendo que cada grupo tenga su propio escenario y ritmo de competencia.
Grupos de la semana 2
En la Semana 2 de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino (VNL) 2026, las 18 selecciones participantes se encuentran organizadas en grupos que competirán en tres sedes internacionales fijas. Cada ciudad albergará a un conjunto distinto de equipos, lo que permite el desarrollo simultáneo de los partidos y aporta dinamismo a la fase preliminar.
Grupo 4 (Orleans, Francia)
- Francia
- Irán
- Japón
- Serbia
- Cuba
- Estados Unidos
Grupo 5 (Gliwice, Polonia)
- Polonia
- Bélgica
- China
- Turquía
- Argentina
- Alemania
Grupo 6 (Liubliana, Eslovenia)
- Eslovenia
- Ucrania
- Brasil
- Canadá
- Bulgaria
- Italia
Programación de la semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026
Miércoles 24 de junio
- 06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Bulgaria vs. Italia
- 09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Serbia vs. Japón
- 10:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Bélgica
- 13:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Canadá
- 13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Irán
- 13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — China vs. Turquía
Jueves 25 de junio
- 09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Argentina vs. Alemania
- 09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Estados Unidos vs. Cuba
- 10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Brasil vs. Ucrania
- 13:00 horas | Grupo 4 (Orleans) — Japón vs. Irán
- 13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. China
Viernes 26 de junio
- 06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Canadá vs. Bulgaria
- 09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Turquía vs. Argentina
- 09:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Cuba vs. Serbia
- 10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Italia vs. Brasil
- 13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Estados Unidos
- 13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Alemania vs. Bélgica
Sábado 27 de junio
- 06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Brasil vs. Canadá
- 09:00 horas | Grupo 4 (Orleans) — Japón vs. Estados Unidos
- 09:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — China vs. Argentina
- 10:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Italia
- 13:30 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Alemania
- 13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Cuba
Domingo 28 de junio
- 06:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Ucrania vs. Bulgaria
- 06:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Bélgica vs. China
- 06:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Irán vs. Serbia
- 10:00 horas | Grupo 5 (Gliwice) — Polonia vs. Argentina
- 13:00 horas | Grupo 6 (Liubliana) — Eslovenia vs. Brasil
- 13:30 horas | Grupo 4 (Orleans) — Francia vs. Japón
*Horarios ajustados a la hora peruana
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