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Teófilo Cubillas destaca en el top 10 de máximo goleadores de los Mundiales tras empate de Lionel Messi con Miraslov Klose

El ‘Nene’ ingresó a una lista selecta en solo dos ediciones de la Copa del Mundo, a diferencia de otros futbolistas que requirieron más participaciones para lograrlo

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Teófilo Cubillas destaca en el top 10 de máximo goleadores de los Mundiales tras empate de Lionel Messi con Miraslov Klose.
Teófilo Cubillas destaca en el top 10 de máximo goleadores de los Mundiales tras empate de Lionel Messi con Miraslov Klose.

Lionel Messi tuvo una actuación sobresaliente en su estreno en la Copa del Mundo 2026. El ‘10’ convirtió un ‘hat-trick’ en la victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia, alcanzando así la cima de la tabla histórica de goleadores del torneo e igualando la marca del alemán Miroslav Klose.

Con este registro, Messi suma 16 goles en Mundiales y dispone de toda la presente edición para superar a Klose, quien se retiró hace una década. El argentino afronta su último Mundial con el objetivo de consolidarse como el máximo artillero en la historia de la competencia.

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Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador del Mundial 2026.
Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador del Mundial 2026.

Teófilo Cubillas, goleador de Mundiales

El logro de Messi captó la atención internacional, aunque en Perú se relacionó este hecho con un exfutbolista nacional. Teófilo Cubillas integra el top 10 de máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo, con 10 goles anotados para la selección peruana.

Cubillas disputó tres ediciones del Mundial, pero logró esa cifra en solo dos torneos. Debutó como goleador en México 70 ante Bulgaria, luego convirtió un doblete frente a Marruecos y celebró también ante Alemania Federal y Brasil. Gracias a sus actuaciones, fue elegido mejor jugador joven de ese certamen.

En Argentina 78, igualó su registro de goles: anotó un doblete frente a Escocia, incluyendo su emblemático tanto de tiro libre ejecutado con tres dedos, y sumó un ‘hat-trick’ ante Irán.

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Su última aparición fue en España 82, donde no consiguió marcar. Las actuaciones de Cubillas en sus dos primeros mundiales le aseguraron un lugar en la historia de la FIFA, donde sigue siendo reconocido.

El 'Nene' marcó ante los escoceces uno de los mejores tantos en la historia de las Copas del Mundo. (Video: FIFA)

El top 10 de los máximos goleadores

1- Miroslav Klose y Lionel Messi (16 goles)

3- Ronaldo (15 goles)

4- Gerd Muller y Kylian Mbappé (14 goles)

6- Just Fontaine (13 goles)

7- Pelé (12 goles)

8- Sándor Kocsis y Jurgen Klinsmann (11 goles)

10- Helmut Rahn, Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Teófilo Cubillas, Thomas Muller y Grzegorz Lato (10 goles)

Teófilo Cubillas, leyenda peruana

Teófilo Cubillas inició su carrera profesional en Alianza Lima a los 17 años, forjando una relación duradera y emblemática con el club. Se consolidó como mediocampista ofensivo y goleador, lo que le permitió obtener varios títulos nacionales.

En 1972 recibió el reconocimiento como Mejor Futbolista de Sudamérica, convirtiéndose en el primer peruano en lograr esa distinción.

Durante la década del setenta, Cubillas continuó su carrera en Europa, donde jugó en el FC Basilea y el FC Porto, equipos en los que destacó por su técnica y visión de juego. Más adelante, alcanzó notoriedad internacional en el Fort Lauderdale Strikers de Estados Unidos.

Teófilo Cubillas ganó una Copa de Portugal con Porto. - Crédito: Difusión
Teófilo Cubillas ganó una Copa de Portugal con Porto. - Crédito: Difusión

Con la selección peruana, Cubillas fue protagonista de una etapa histórica, participando en tres ediciones de la Copa del Mundo (1970, 1978 y 1982) y posicionándose entre los máximos goleadores en la historia del torneo.

Tras su retiro en 1986, el ‘Nene’ ha mantenido una presencia constante en el fútbol. Ha trabajado como comentarista deportivo en torneos como la Copa América y el Mundial, y ha participado en los sorteos de competiciones de Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Además, formó parte de la gala del sorteo del Mundial de Clubes 2025, organizado por la FIFA. De este modo, su labor como embajador de Perú se mantiene activa y sigue vinculado al deporte que lo consagró.

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