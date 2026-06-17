Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo L HOY: así va Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El miércoles 17 de junio finaliza la primera jornada de la fase inicial del Mundial 2026. Ese día se jugarán los partidos restantes, incluyendo el del Grupo L, que marcarán los primeros movimientos en la tabla de posiciones. Todos los detalles estarán disponibles en esta nota.

Así va la tabla del Grupo L

Inglaterra y Croacia son los favoritos para quedar primero y segundo en el Grupo L.

Programación y resultados del Grupo L durante la fecha 1

- Inglaterra vs Croacia (15:00 horas / AT&T Stadium de Dallas)

- Ghana vs Panamá (18:00 horas / BMO Field de Toronto)

Inglaterra y Croacia, los favoritos del Grupo L

Inglaterra y Croacia se perfilan como los principales aspirantes en el Grupo L de la Copa del Mundo. Ambas selecciones cuentan con figuras que militan en las ligas más competitivas a nivel internacional, lo que refuerza sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

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Croacia viene de ocupar posiciones de privilegio en las dos ediciones previas del torneo: fue subcampeona en Rusia 2018 y terminó tercera en Qatar 2022. Este campeonato representa la última oportunidad de Luka Modric para sumar el título mundial a su carrera.

Por el lado de Inglaterra, el objetivo es poner fin a una sequía de seis décadas sin consagraciones en el certamen. La única vez que logró el trofeo fue en 1966, cuando fue anfitrión. Desde entonces, su mejor desempeño ha sido alcanzar los cuartos de final, un desafío que suma presión al plantel dirigido por Thomas Tuchel.

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La selección de Inglaterra tendrá una de sus mejores generaciones en este Mundial 2026.

Ghana, un rival de cuidado

Ghana se ha consolidado como una de las selecciones africanas más destacadas en la historia reciente de la Copa del Mundo. Las ‘estrellas negras’ alcanzaron los cuartos de final en Sudáfrica 2010, convirtiéndose en una de las sorpresas de ese torneo. En las ediciones posteriores, el equipo no logró avanzar más allá de la fase de grupos.

El conjunto ghanés representa un desafío por la velocidad de sus jugadores y su presencia en ligas de alto nivel. Además, cuenta con experiencia frente a selecciones europeas, a las que ha vencido en ediciones anteriores, como República Checa y Serbia en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

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Iñaki Williams es la máxima figura de Ghana en este Mundial 2026.

Panamá vuelve tras cuatro años de ausencia

La selección de Panamá regresa a la Copa del Mundo en 2026 tras su ausencia en Qatar 2022. El equipo centroamericano hizo su debut en esta competencia en Rusia 2018, donde disputó la fase de grupos y no logró avanzar a octavos de final.

En esta nueva edición, Panamá buscará mejorar su desempeño y acceder a la siguiente ronda, beneficiándose del formato que permite la clasificación de los mejores terceros de grupo. El plantel panameño afronta el desafío con una generación renovada y la experiencia adquirida en su primera participación mundialista.

Sobre el papel, los ‘canaleros’ aparecen como uno de los principales rivales de Ghana en la pelea por un lugar entre los clasificados, aunque la competencia en el grupo deja margen para sorpresas. El equipo aspira a aprovechar sus oportunidades y a consolidar su crecimiento en el fútbol internacional.

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Esta es la plantilla completa de Panamá para el Mundial 2026.

Fixture completo del Grupo L

Fecha 2

- Inglaterra vs Ghana (martes 23 de junio / 15:00 horas / Gillete Stadium de Boston)

- Panamá vs Croacia (martes 23 de junio / 18:00 horas / BMO Field de Toronto)

Fecha 3

- Panamá vs Inglaterra (sábado 27 de junio / 16:00 horas / MetLife Stadium de New Jersey)

- Croacia vs Ghana (sábado 27 de junio / 16:00 horas / Lincoln Financial Field de Filadelfia)