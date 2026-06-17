Ignacio Buse vs Brandon Nakashima: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 500 de Queen’s

Ignacio Buse enfrenta a Brandon Nakashima por los octavos de final del ATP 500 de Queen's. Crédito: Agencias

Ignacio Buse está viviendo una semana especial en Londres. Luego de conseguir una victoria histórica en el ATP 500 de Queen’s y convertirse en el primer peruano en ganar un partido sobre césped en el circuito ATP después de 23 años, el joven tenista nacional afrontará un nuevo desafío con el objetivo de seguir avanzando en el torneo.

El ‘Colorado’ se clasificó a los octavos de final del tradicional certamen británico, tras vencer al experimentado Marcos Giron, y ahora tendrá al frente a Brandon Nakashima, uno de los jugadores consolidados dentro del Top 50 del ranking ATP y un rival de alta exigencia en la búsqueda de un lugar en cuartos de final.

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Ignacio Buse vs Brandon Nakashima: día, hora y canal TV del partido

El encuentro entre Ignacio Buse y Brandon Nakashima fue programado para este miércoles 17 de junio en la Andy Murray Arena, la pista principal del Queen’s Club de Londres. El duelo forma parte de los octavos de final del ATP 500 que sirve como preparación para Wimbledon y se estima que el peruano saltará a la cancha alrededor de las 5:30 a.m. de Perú. Sin embargo, el horario podría sufrir modificaciones dependiendo de la duración de los partidos programados previamente en la cancha central.

La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de Disney+, plataforma que posee los derechos de los torneos ATP en la región. Asimismo, el encuentro también podrá seguirse a través de Tennis TV, servicio oficial del circuito que ofrece cobertura en vivo de todos los partidos del calendario. En tanto, Infobae Perú informará sobre el resultado del encuentro y todo lo acontecido con ‘Nacho’ durante su participación en el torneo británico.

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Ignacio Buse enfrentará por primera vez a Brandon Nakashima en el circuito ATP.

Un reto de mayor exigencia

Ignacio Buse llega a esta instancia impulsado por la confianza que le otorgó su resonante victoria sobre el estadounidense Marcos Giron (86° ATP) en la primera ronda. El peruano mostró personalidad, agresividad y una notable adaptación al césped para remontar un partido que parecía perdido, levantando tres ‘match points’ y consiguiendo un triunfo que el tenis nacional no celebraba en el circuito ATP desde hacía más de dos décadas.

Ahora tendrá por delante un desafío aún más complejo. Brandon Nakashima ocupa actualmente el puesto 32 del ranking ATP, una ubicación superior a la de Giron, y además cuenta con antecedentes destacados en Queen’s. En la edición 2025 del torneo británico alcanzó los cuartos de final, confirmando su capacidad para competir en una superficie que exige rapidez y precisión.

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El duelo pondrá a prueba el gran momento de ‘Nacho’ Buse frente a uno de los jugadores mejor posicionados del cuadro y le ofrecerá la posibilidad de seguir ampliando una semana que ya quedó marcada en la historia del tenis peruano.

En el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, Ignacio Buse superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense. Facebook Tennis TV

Una preparación ideal para Wimbledon

Más allá de los resultados, la participación de Ignacio Buse en Queen’s forma parte de su preparación para Wimbledon 2026, tercer Grand Slam de la temporada y el torneo más prestigioso sobre césped. El certamen londinense le está permitiendo sumar minutos de competencia en una superficie poco habitual para los tenistas sudamericanos y adaptarse a las exigencias que encontrará en el All England Club.

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La experiencia adquiere aún más valor considerando que el peruano disputará por primera vez el cuadro principal de este ‘major’. Gracias a su ascenso en el ranking ATP, Buse logró ingresar de manera directa al torneo británico, un paso importante en una carrera que continúa en franco crecimiento y que ahora busca consolidarse en los escenarios más importantes del circuito mundial.