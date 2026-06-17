Gonzalo Bueno sigue en racha en el Challenger 100 de Poznan: venció a Frederico Ferreira y avanzó a cuartos de final

El trujillano derrotó en sets corridos al portugués y clasificó a cuartos de final del torneo polaco. (Video: Challenger TV)

Gonzalo Bueno atraviesa uno de sus momentos más sólidos de la temporada. El tenista peruano consiguió este miércoles 17 de junio una nueva victoria en el Challenger 100 de Poznan, en Polonia, al derrotar al portugués Frederico Ferreira Silva y clasificar a los cuartos de final del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo.

El trujillano, actual número 183 del ranking ATP y séptimo preclasificado del torneo, resolvió el encuentro con autoridad al imponerse por 6-4 y 6-3 en una hora y 28 minutos de juego. La victoria no solo le aseguró un lugar entre los ocho mejores del certamen polaco, sino que también le permitió seguir sumando puntos valiosos para su clasificación mundial.

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El triunfo cobra mayor valor si se toma en cuenta el contexto reciente del peruano. Apenas un día antes había puesto fin a una racha de cuatro eliminaciones consecutivas al superar al local Tomasz Berkieta en su debut en Poznan. Ahora, con dos victorias seguidas, parece haber recuperado las sensaciones que lo llevaron a protagonizar una de las mejores temporadas de su carrera.

Un triunfo construido desde la solidez

Gonzalo Bueno mostró un rendimiento muy consistente frente a Ferreira Silva. A lo largo del encuentro se mantuvo firme con su servicio y logró neutralizar los intentos de reacción de su rival, una de las claves que explican la diferencia en el marcador final.

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Gonzalo Bueno logró su segundo triunfo en el Challenger 100 de Poznan. Crédito: Poznan Open

El peruano no cedió su saque en ningún momento del partido, una estadística que refleja el control que ejerció durante gran parte del compromiso. Esa fortaleza le permitió administrar las ventajas obtenidas en momentos oportunos de cada set y encaminar una victoria sin mayores sobresaltos.

Con un tenis sólido desde el fondo de la cancha y una buena efectividad en los puntos importantes, la segunda raqueta nacional volvió a exhibir el nivel que le permitió alcanzar recientemente la mejor ubicación de su carrera en el circuito profesional.

Sigue escalando en el ranking ATP

La clasificación a la ronda de los ocho mejores representa un nuevo hito para Bueno en una campaña que continúa dejando señales positivas. Será la séptima vez en la temporada que dispute unos cuartos de final en el circuito Challenger, una muestra de la regularidad que ha conseguido durante los últimos meses.

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Además, el avance en Poznan le asegura sumar puntos valiosos para la clasificación ATP. De momento, el peruano ya garantizó ocho unidades adicionales, un botín que le permite escalar posiciones en el ranking en vivo, donde actualmente figura en el puesto 173. De mantenerse en esa ubicación, el próximo lunes volverá a establecer la mejor clasificación de su carrera profesional.

Ese crecimiento sostenido ha convertido a Bueno en uno de los tenistas sudamericanos con mayor proyección dentro del circuito y le permite acercarse progresivamente al grupo de jugadores que pelean por ingresar a los torneos más importantes del calendario.

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Gonzalo Bueno intentará continuar en carrera en Poznan. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

Un desafío de alto nivel por las semifinales

El siguiente reto para el trujillano será considerablemente más exigente. En los cuartos de final tendrá que enfrentar al checo Dalibor Svrčina, actual número 110 del mundo y tercer favorito del cuadro principal del Challenger 100 de Poznan.

El europeo llega como uno de los principales candidatos al título y representa el rival de mejor ranking que enfrentará Bueno en lo que va del torneo. Sin embargo, el peruano afrontará el compromiso con confianza después de las dos victorias consecutivas obtenidas en Poznan.

El ganador del encuentro avanzará a las semifinales del Challenger polaco y quedará a solo dos triunfos de levantar el trofeo. Mientras tanto, Gonzalo Bueno continúa acumulando resultados positivos y reafirmando que su crecimiento dentro del circuito ATP sigue avanzando a paso firme.

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