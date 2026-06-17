Esmeralda Sánchez amplía su vínculo con Alianza Lima para la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley

Con 27 años y como una de las referentes del plantel tricampeón, Esmeralda Sánchez firmó su extensión con Alianza Lima y expresó satisfacción por sostener su carrera en la institución.
Y es que el elenco victoriano comunicó que la voleibolista, incorporada en 2013, se consolidó como una figura identificada con el proyecto deportivo por su “compromiso, liderazgo y entrega” dentro y fuera del campo. Tras la firma, Sánchez explicó que tomó la decisión por el vínculo personal que mantiene con el club. “Seguí eligiendo estos colores porque me han dado muchas alegrías a lo largo de mi carrera deportiva”, sostuvo en la página oficial del club, y añadió que continuar es una determinación que asume “con mucho orgullo y felicidad”.
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La jugadora también remarcó el significado emocional de su permanencia: “Alianza Lima representa absolutamente todo en mi vida. Siempre digo que es mi casa, mi lugar seguro, donde puedo disfrutar de lo que más amo hacer”. Y, al dirigirse a los hinchas, aseguró: “La capi’ se queda en casa para seguir dejando el nombre de Alianza Lima en lo más alto”.
La renovación y el peso de una referente del tricampeonato
El club presentó la continuidad de su líbero como una ratificación de liderazgo en una temporada 2026-27 que volverá a exigir objetivos altos. En su comunicado, Alianza Lima definió a Sánchez como “una de las jugadoras más representativas” y enfatizó que su recorrido comenzó en 2013, con un perfil que la convirtió en referente del vestuario.
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Sánchez, capitana del equipo, vinculó la decisión con la historia compartida y con la identificación deportiva. “Alianza Lima ha sido parte de los momentos más importantes de mi vida”, declaró, al explicar por qué se mantuvo en la institución para el próximo ciclo.
En el mismo tono, describió su doble rol en el entorno aliancista y la forma en que eso influye en su continuidad: “Además, tengo el privilegio de vivirlo desde dos lugares muy especiales: como jugadora y como hincha”. Para la voleibolista, esa condición resulta poco habitual y, por eso, subrayó que representa una oportunidad singular.
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En su mensaje final a la afición, la líbero agradeció el respaldo permanente y lo colocó como un estímulo para el rendimiento. “Estoy profundamente agradecida por todo el cariño y el amor que me brindan cada día. Su apoyo es una motivación constante para seguir entregándolo todo por estos colores”, afirmó.
Por qué dejó de entrenar con la selección peruana
En los últimos días, Sánchez dejó de participar en las prácticas de la selección peruana en las instalaciones de la Videna, pese a que había aceptado la convocatoria del técnico Antonio Rizola y se entrenaba con el grupo. La información fue expuesta por la periodista Daniella Fernández en su programa de YouTube De Una.
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“La nueva baja en la selección y ya no está entrenando desde esta semana es Esmeralda”, comunicó Fernández al referirse a la líbero de Alianza Lima. La periodista recordó que la había entrevistado recientemente y que Sánchez le había transmitido su intención de integrar el combinado nacional y competir en los torneos previstos.
Fernández amplió que, tras conocer la noticia, su equipo buscó confirmación: “Al enterarnos de la noticia ayer, buscamos reconfirmar la información y se confirmó que Esmeralda ya no continuará en los entrenamientos con la selección peruana”. Sobre el argumento detrás de la decisión, señaló: “Se ha argumentado que son temas personales, eso es lo que se ha mencionado”.
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En el mismo espacio, el comunicador Julio Peña pidió evitar interpretaciones que conecten el caso con otras ausencias o con el club. “Sí, y no hagamos más grande el problema, porque veo que hay personas que dicen: ‘Claro, qué casualidad, otra de Alianza, aquí, allá’. Encontremos soluciones, no hagamos más grande el problema”, indicó.
El comentario se produjo en un contexto de debate por frases atribuidas a Rizola en el podcast Se Formaron Las Parejas, donde el entrenador sostuvo: “Alianza ganó muchos partidos más por demérito del adversario que por mérito de ellas. Muchos. Había equipos que estaban apretando a Alianza y no creyeron en ganar”. Esas expresiones generaron incomodidad en el entorno del club de La Victoria, según lo descrito en el mismo reporte.
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La salida de Sánchez se incorporó a un listado de jugadoras que no estarán en el proceso inmediato. En el grupo de citadas que no acudieron a la Videna figuraron Flavia Montes, Maricarmen Guerrero, Angélica Aquino e Ysabella Sánchez. En otro segmento, Ángela Leyva y Maguilaura Frías, que juegan en Europa, conversaron con el entrenador antes de publicarse la convocatoria y comunicaron que no se sumarían por asuntos personales pendientes.
La selección peruana continúa su preparación para la Copa América, prevista en el país en julio, y el Campeonato Sudamericano, programado para septiembre en Brasil.
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