¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán HOY en Perú?: canal TV del partido por el Grupo K del Mundial 2026

Colombia enfrenta a Uzbekistán en su debut del Mundial 2026. Crédito: Agencias

La selección de Colombia iniciará este miércoles 17 de junio su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán por la primera jornada del Grupo K. El compromiso se disputará en el Estadio Banorte de Ciudad de México y marcará el debut de dos selecciones que sueñan con avanzar a los dieciseisavos de final del certamen.

Para los sudamericanos, el torneo representa una nueva oportunidad para volver a ser protagonistas en la máxima cita del fútbol. Tras quedarse fuera de Qatar 2022, los dirigidos por Néstor Lorenzo regresan a una Copa del Mundo con una generación que combina experiencia y talento, además de la ilusión de repetir o incluso superar la histórica campaña de Brasil 2014.

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Enfrente estará Uzbekistán, una de las escuadras debutantes del certamen. El conjunto asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, intentará aprovechar su primera experiencia mundialista para competir de igual a igual frente a los colombianos y dar una de las sorpresas de la fase de grupos.

¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán en Perú por el Mundial 2026?

Los aficionados peruanos podrán seguir todas las incidencias del Colombia vs Uzbekistán a través de DSports, señal que posee los derechos de transmisión del Mundial 2026 para gran parte de Sudamérica. Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming mediante DGO, plataforma que permitirá ver el partido en vivo desde teléfonos móviles, tablets, computadoras y Smart TV.

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En territorio colombiano, la cobertura estará a cargo de Caracol Televisión y RCN Televisión, dos de las cadenas con mayor audiencia del país. Además, los aficionados podrán acceder a la transmisión online mediante Disney+. A nivel internacional, el compromiso también formará parte de la programación de cadenas y plataformas como Paramount+, FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN, que llevarán el estreno de ambas selecciones a distintas regiones del mundo.

Colombia mide fuerzas con Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026.

Horario del Colombia vs Uzbekistán por el Mundial 2026

El partido entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente a la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026, se disputará el miércoles 17 de junio en el Estadio Banorte de Ciudad de México. El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas de Perú y Colombia. A continuación, consulta los horarios del encuentro en distintos países:

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Perú: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

México: 20:00 horas

Estados Unidos (ET): 22:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Chile: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

España: 04:00 horas del jueves 18 de junio

Colombia busca volver a ilusionarse en una Copa del Mundo

Los ‘cafeteros’ afrontan su séptima participación mundialista con el objetivo de volver a dejar huella en el torneo. El recuerdo más exitoso sigue siendo Brasil 2014, cuando alcanzaron los cuartos de final con un brillante James Rodríguez, máximo goleador de aquella edición y autor de uno de los tantos más recordados en la historia de los Mundiales.

Después de ausentarse en Qatar 2022, Colombia consiguió su clasificación al terminar dentro del podio de las Eliminatorias Sudamericanas. En su camino hacia Norteamérica 2026, los dirigidos por Néstor Lorenzo firmaron actuaciones memorables, incluyendo triunfos frente a Brasil y Argentina, resultados que ratificaron el crecimiento del equipo y devolvieron la confianza a sus seguidores.

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Además, llegó a esta nueva edición del Mundial tras una positiva preparación en la previa. En sus amistosos de la última fecha FIFA, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 3-1 a Costa Rica y luego venció 2-0 a Jordania, encuentro en el que Jhon Arias anotó los dos goles del triunfo.

Colombia se presenta en el Mundial 2026 con mucha expectativa. Crédito: REUTERS/Pablo Sanhueza

Uzbekistán quiere sorprender en su estreno mundialista

El conjunto asiático vive un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo. Bajo la dirección técnica de Fabio Cannavaro, campeón mundial con Italia en Alemania 2006, Uzbekistán intentará demostrar que no llegó al torneo únicamente para participar.

Si bien sus amistosos previos terminaron con derrotas ante Canadá y Países Bajos, el equipo debutante llega motivado por la oportunidad de competir en el escenario más importante del fútbol internacional.

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El Grupo K promete ser uno de los más disputados del certamen, ya que también cuenta con Portugal y República Democrática del Congo. Por ello, sumar puntos desde la primera fecha será fundamental para mantener intactas las opciones de clasificación a la siguiente ronda. Colombia parte como favorita en el papel, pero Uzbekistán buscará escribir una página histórica en el inicio de su aventura mundialista.