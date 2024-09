Diego Kochen, portero del Barcelona con raíces peruanas, fue convocado por Estados Unidos para fecha FIFA

Diego Kochen prefirió a la selección de Estados Unidos por sobre la peruana (Getty)

Diego Kochen, portero de 18 años con raíces peruanas por parte de su madre, y que se encuentra en las filas del Barcelona, fue convocado por Gregg Berhalter para los amistosos que disputará la selección de Estados Unidos frente a Canadá y Nueva Zelanda por la fecha FIFA de septiembre.

El guardameta, quien también tiene la posibilidad de jugar con Venezuela debido a su padre, cuenta con la nacionalidad estadounidense al ser su país de nacimiento. Pese a contar con la opción de representar a otros países, siempre tuvo mayor acercamiento con el combinado norteamericano, al que defendió en las categorías Sub 17 y Sub 19. No obstante, esta será su primera vez con la selección mayor.

Cabe señalar que, hace unos meses, José Guillermo Del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), reveló que tanto Kochen como Matteo Pérez, mediocampista del Bayern Munich, fueron sondeados por su equipo de trabajo, pero le manifestaron que no les interesaba defender la ‘blanquirroja’. A pesar de ello, el ‘Chemo’ dejó en claro que no son casos perdidos y existe la posibilidad de que cambien de opinión en el futuro:

“Nosotros le mostramos el interés para que jueguen con nosotros, pueden jugar el Sudamericano sub-20, tienen la edad para que jueguen y la verdad que por el momento no les interesaba venir a jugar por Perú. No lo doy por cerrado, pero esperemos puedan sumarse más adelante. Son dos chicos con muchas condiciones”, declaró.

Diego Kochen durante los entrenamientos de la selección mayor de Estados Unidos (U.S. Soccer MNT)

¿Diego Kochen ya no puede jugar por Perú?

Su convocatoria a la selección mayor de Estados Unidos, no cierra las puertas definitivamente a que Diego Kochen juegue por la selección peruana en el futuro, debido a que se trata de partidos amistosos. Para que un futbolista quede atado para siempre por un país, tiene que jugar cuatro partidos oficiales si es menor de 21 años, o solo uno si es mayor.

No obstante, si en el futuro, el nacido en Miami desea jugar por la ‘blanquirroja’, deberá realizar un proceso denominado ‘One Time Switch’, el cual, por reglamentación de FIFA, se puede hacer solamente una vez en toda su carrera. Un futbolista que pasó por ese procedimiento fue Gianluca Lapadula, quien jugó un amistoso por Italia antes de ser citado por Perú.

Mejores acciones del golero Diego Kochen en la semifinal de la Copa Catalunya 2022 entre los equipos cadetes A del Barcelona y Girona. (Video: FCB Canteranos)

La actualidad de Diego Kochen

Diego Kochen inició la temporada 2024/2025 como portero titular del Barcelona Athletic, equipo filial del Barcelona que milita en la Segunda División B (Tercera división) de España.

No obstante, todavía no ha sido citado por Hansi Flick para ningún partido del primer equipo. El alemán considera al español Ander Astralaga como tercer portero por detrás de Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña. Recordemos que, el curso pasado, fue habitualmente convocado por Xavi Hernández, integrando el banco de suplentes hasta en 30 ocasiones.

Diego Kochen integró el banco de suplentes del Barcelona en 30 partidos: 26 por Liga Española, dos por Supercopa de España y dos por UEFA Champions League - Créditos: Getty Images.

Lista de convocados de Estados Unidos

ARQUEROS

- Ethan Horvath (Cardiff City)

- Diego Kochen (FC Barcelona)

- Patrick Schulte (Columbus Crew)

- Matt Turner (Crystal Palace)

DEFENSAS

- Auston Trusty (Celtic)

- Marlon Fossey (Standard Liege)

- Kristoffer Lund (Palermo)

- Mark McKenzie (Tolouse)

- Tim Ream (Charlotte FC)

- Chris Richards (Crystal Palace)

- Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

- Caleb Wiley (Strasbourgo)

MEDIOCAMPISTAS

- Johnny Cardoso (Real Betis)

- Luca de la Torre (Celta de Vigo)

- Aidan Morris (Middlesbrough)

- Yunus Musah (AC Milan)

- Gio Reyna (Borussia Dortmund)

- Malik Tillman (PSV Eindhoven)

DELANTEROS

- Brenden Aaronson (Leeds United)

- Folarin Balogun (Mónaco)

- Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

- Christian Pulisic (AC Milan)

- Josh Sargent (Norwich City)

- Haji Wright (Coventry City)