‘Chemo’ del Solar explicó por qué arquero de Barcelona no ha sido convocado a la selección peruana: “No hay interés”

‘Chemo’ del Solar atendió a los medios el martes de 2 mayo en las instalaciones de la Videna. El actual técnico de la selección peruana sub 20 abordó varios tópicos, entre ellos la posible renuncia a su puesto a raíz de que los clubes de Liga 1 no ceden a sus futbolistas y podría correr el riesgo de que se repita lo del Preolímpico Sub 23 en el siguiente Sudamericano: competir con deportistas de categorías menores.

Otro asunto que llamó la atención de todos fue que el técnico de 56 años explicó por qué Diego Kochen no ha sido convocado a la ‘bicolor’ hasta el momento. El actual arquero de Barcelona de España nació en Estados Unidos, pero cuenta con raíces peruanas por parte de su mamá.

El exfutbolista de Universitario reveló que se han contactado con la familia del ‘azulgrana’ y también con Matteo Pérez Vinlöf, quien en la actualidad destaca en las inferiores de Bayern Munich. Lastimosamente, no hay interés por parte de ninguno para conformar la escuadra sudamericana.

“A los dos, con los dos hemos hablado, con la familia de Mateo y Kochen, hay interés nuestro pero no de ellos, así de concreto lo digo, eso es lo que ha pasado”, expresó en primera instancia.

‘Chemo’, asimismo, profundizó en su contacto con el entorno de los dos jóvenes jugadores. “El año pasado se habló con ellos, con el padre de Mateo y la madre de Diego, los dos son peruanos, le mostramos el interés para que vengan a jugar con nosotros, ellos pueden jugar en esta Sub 20, tienen la edad, la verdad que por el momento no les interesaba”.

Por último, el integrante de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reconoció que las puertas siguen abiertas para Kochen y Pérez, y mantiene la ilusión que den marcha atrás en su decisión. “No está cerrado, espero que esa postura pueda cambiar más adelante, porque son dos chicos con muchas condiciones”.

Diego Kochen y Matteo Pérez no tienen interés, por el momento, de vestir la camiseta de la selección peruana.

Jorge Fossati habló de Kochen

Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana absoluta, reveló que venía siguiendo a Diego Kochen en la conferencia de prensa donde entregó su primera lista de convocados. El uruguayo no entró en detalles, no obstante, señaló que no era el único de los futbolistas nacidos en otros países, que estaban en su consideración.

“Podría sorprender a algunos, posiblemente, no lo sé. Diciéndoles que tenemos jugadores siguiendo en Suecia y no es Peña (Sergio). En Barcelona, por decir, por ahí no saben de quién estoy hablando, peruanos que hay en el mundo y acá, quédensen tranquilos, que los tengo en el radar”, dijo en dicho momento.

Jorge Fossati reveló que sigue a futbolista de Barcelona para traerlo a la selección peruana. (FPF)

El presente de Kochen y Pérez

Diego Kochen ya forma parte del primer equipo de Barcelona. El último fin de semana, estuvo en el banco de suplentes en el triunfo de su equipo 4-2 ante Valencia por la fecha 33 de LaLiga de España, pero todavía no hace su debut profesional.

Lo cierto es que el arquero de 18 años y que bordea el 1.90 metros sí ha participado de un encuentro con el cuadro dirigido por Xavi Hernández. Ingresó en el amistoso ante América de México en diciembre del 2023 y disputó 27 minutos.

Por el momento, el categoría 2006 se ha inclinado por representar a su país de nacimiento, Estados Unidos. Su última participación fue con la escuadra sudamericana sub 20 en el amistoso ante Marruecos en marzo del presente año.

Matteo Pérez Vinlöf, por su parte, destaca en las inferiores de Bayern Munich, no obstante, ha entrenado con el primer equipo por pedido del entrenador Thomas Tuchel. Al igual que Kochen, el defensor ha decidido jugar por la selección de Suecia.