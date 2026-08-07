“No tengo miedo”: Cecilia Tait destaca el desafío de Lima 2027 y señala retos para los atletas peruanos

Cecilia Tait, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), comparte su entusiasmo por los Juegos Panamericanos Lima 2027. Anuncia la visita de la presidenta Kirsty Coventry y un nuevo incentivo de 10 mil dólares para los atletas olímpicos, además de enviar un mensaje de aliento para las nuevas generaciones. Video: Paula Elizalde

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Perú dio el primer gran paso hacia los XX Juegos Panamericanos y los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027 con el encendido oficial del reloj de la cuenta regresiva en la Plaza de Armas de Lima. La ceremonia, realizada a un año del evento, reunió a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, junto a representantes del ámbito deportivo nacional e internacional.

La presencia de la gimnasta y medallista Simone Biles marcó uno de los momentos centrales del acto, reflejando el interés global en la próxima edición de los juegos continentales.

En diálogo exclusivo con Infobae, la exvoleibolista y medallista olímpica Cecilia Tait, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), compartió su perspectiva sobre las expectativas internacionales y el rol de Lima como sede.

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Lima 2027 inicia la cuenta regresiva, Cecilia Tait señala avances y retos para los atletas peruanos (Paula Elizalde)

Consultada sobre el estándar que el COI espera de la organización peruana, Tait afirmó: “La misma presidenta Kirsty Coventry va a venir, y también llega para la asamblea, así que hay mucha expectativa. Por primera vez vendrá a unos Juegos Panamericanos; ya estuvo en Milano-Cortina. Nos vamos a encontrar en los Juegos de la Juventud en Dakar, así que yo sí creo que el COI tiene mucha expectativa. Panam Sports está logrando un éxito, lo vimos ayer (evento por la cuenta regresiva de Lima 2027), así que nada, no tengo miedo, estoy segura de que va a ser todo un éxito”.

Tait destacó el compromiso de las autoridades y la comunidad deportiva internacional con el desarrollo de infraestructura y la organización de un evento que busca trascender el ámbito competitivo. “Panam Sports está logrando un éxito, lo vimos ayer, así que nada, no tengo miedo, estoy segura de que va a ser todo un éxito”, reiteró la dirigente, convencida de que la cita será una oportunidad para consolidar a Lima como un modelo de gestión deportiva para Sudamérica.

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Estrategias, incentivos y el mensaje a los deportistas peruanos

En relación a las estrategias que deben priorizarse desde las instituciones y el gobierno para garantizar resultados deportivos de alto nivel, Cecilia Tait subrayó la importancia de los estímulos económicos y la focalización de recursos.

Juegos Panamericanos Lima 2027, el compromiso de Cecilia Tait con el impulso deportivo nacional (Paula Elizalde)

“Ahora recuerda que hemos aprobado que los atletas que participen en los Juegos Olímpicos —en cualquiera de ellos— recibirán $10,000. Hemos retirado diferentes comisiones que no tenían impacto y en las que se gastaba mucho dinero. Entonces es un estímulo para las siguientes generaciones: que trabajen muy duro, puedan participar en unas Olimpiadas y, más allá de si ganan o no medalla, tendrán ese premio a su esfuerzo”, explicó la representante del COI.

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La exvoleibolista reconoció que, pese a los avances, aún existen retos en la preparación deportiva nacional. Enfatizó las dificultades que enfrentan los atletas de disciplinas menos desarrolladas y la necesidad de apoyo para acceder a entrenamientos en el extranjero.

“Sí creo que estamos trabajando en ello y me encantaría que pudieran ayudar más a este lado de Sudamérica, porque recuerda que una preparación cuesta mucho trabajo y, por ejemplo, en algunas disciplinas tienen que ir a entrenar fuera. Eso es lo que nos falta, pero sigo trabajando en ello”, sostuvo.

Keiko Fujimori y Simone Biles, junto a otras personalidades, activan la cuenta regresiva oficial para los Juegos Panamericanos Lima 2027 sobre un escenario iluminado. (Panam Sports)

Consultada sobre el mensaje a los atletas que representarán a Perú en Lima 2027, la exvoleibolista fue enfática: “Decirles que se entrena en la cancha, en el gimnasio, y se va a la competencia —que va a ser en Lima 2027— solo a recoger la medalla. Sigan soñando, porque el que pide poco es un loco. A veces uno trabaja solamente para dejar el nombre del Perú en alto; el nombre del Perú en alto ya está, lo que ustedes tienen que trabajar es para llegar a subir al podio”.

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La organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 representa una oportunidad histórica para el deporte peruano. La mirada de organismos internacionales y la comunidad deportiva de toda la región está puesta en la capacidad de Perú para consolidar un legado de desarrollo, infraestructura y resultados, con el objetivo de que la cita continental marque un antes y un después para las futuras generaciones de atletas.