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Simone Biles resaltó la emoción por Lima 2027 y dejó mensaje a atletas: “Diviértanse, abracen el camino”

La campeona olímpica llegó a Lima como embajadora de los Juegos Panamericanos 2027 y destacó la cultura peruana, además de recomendar a los jóvenes atletas cuidar su salud mental y disfrutar cada etapa de su carrera

La campeona olímpica Simone Biles participó en una conferencia de prensa en Lima como embajadora de los Juegos Panamericanos Lima 2027. La gimnasta estadounidense destacó el entusiasmo de Perú por albergar la competencia continental y dejó un mensaje para los jóvenes atletas: disfrutar el proceso, crear recuerdos y cuidar su salud mental. Fuente: TV Perú Noticias
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Simone Biles, campeona olímpica y una de las máximas referentes de la gimnasia mundial, llegó a Lima para participar en una conferencia de prensa por la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027. La deportista estadounidense destacó el entusiasmo que percibe en Perú por albergar la competencia continental y resaltó la importancia de que los atletas disfruten esta experiencia.

La gimnasta, quien participa como embajadora global del evento deportivo, compartió sus expectativas sobre la próxima edición de los Juegos Panamericanos y valoró la oportunidad de conocer la cultura peruana. Además, recordó que nunca pudo competir en esta competencia debido a otros compromisos dentro de su carrera profesional.

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Durante su intervención, Simone Biles también dejó un mensaje para los jóvenes deportistas que formarán parte de Lima 2027. La campeona olímpica recomendó aprovechar el camino, crear recuerdos y priorizar la salud mental en deportistas como parte de una preparación integral.

Mujer joven de piel oscura con trenzas y chaqueta blanca habla en un micrófono, con un logo de Lima 2027 y fondo azul detrás. Vaso de agua
Simone Biles, campeona olímpica de gimnasia, participa en una conferencia de prensa en Lima por la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027. (Composición: Infobae Perú)

Simone Biles resaltó el entusiasmo por Lima 2027

Durante la conferencia de prensa, Simone Biles explicó que nunca pudo competir en unos Juegos Panamericanos, aunque reconoció que siempre tuvo interés en formar parte de esta celebración deportiva. La atleta señaló que sus compromisos internacionales la llevaron por otros caminos durante su trayectoria.

“Desafortunadamente, nunca pude competir en unos Juegos Panamericanos. Siempre me asignaron otros compromisos alrededor del país, pero nunca tuve la oportunidad de venir aquí y competir, lo que hubiera sido absolutamente increíble”, comentó la gimnasta.

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Pese a ello, la deportista destacó la importancia de que los asistentes puedan conectar con la esencia del país anfitrión. Según explicó, la cultura, la gastronomía y el patrimonio peruano serán elementos claves para que la competencia tenga una identidad propia.

“Mientras las personas sientan que son parte de la cultura, de la comida y de la historia, todo saldrá muy bien. Por lo que he visto hasta ahora, luce increíble. Todos están muy emocionados y creo que mantener vivo el espíritu de los Juegos es realmente de lo que se trata”, afirmó.

La multicampeona olímpica Simone Biles llegó a Lima
La multicampeona olímpica Simone Biles llegó a Lima

Campeona olímpica destaca la importancia de la salud mental en los deportistas

Otro de los temas abordados por Simone Biles fue la salud mental en deportistas, un aspecto que considera fundamental dentro de la formación de los nuevos talentos. La atleta recordó que el bienestar emocional debe recibir la misma atención que la preparación física.

“La salud mental es tan importante como la salud física. Creo que esto debe comenzar desde una edad temprana, con esa introducción, porque siento que me habría ayudado un poco más a largo plazo”, señaló durante la conferencia.

La gimnasta recomendó a los jóvenes atletas buscar apoyo cuando atraviesen momentos complicados y conversar con personas de confianza. Para Biles, reconocer las dificultades forma parte del crecimiento personal y deportivo.

“Para los niños y jóvenes, si alguna vez están pasando por algo, hablen con los adultos en quienes confían sobre lo que están viviendo. Les prometo que no será fácil, pero al final valdrá la pena para tener éxito en cualquier cosa que decidan hacer”, expresó.

Tres mujeres sonríen de pie frente a un panel azul con los logos de Lima 2027 y Panam Sports, y un cartel con el nombre de Erica Lang
Lima 2027 inicia la cuenta regresiva, Cecilia Tait señala avances y retos para los atletas peruanos (Paula Elizalde)

El mensaje de Simone Biles para los deportistas que competirán de Lima 2027

De cara a la participación de nuevos talentos en los Juegos Panamericanos Lima 2027, la estadounidense compartió un consejo basado en su propia experiencia: disfrutar cada etapa del recorrido deportivo y aprovechar cada oportunidad.

“Diviértanse, abracen el camino. Eso es todo. Nunca competí en unos Juegos Panamericanos, siempre estuvieron en el panorama, pero desafortunadamente fui enviada a otros compromisos”, explicó Biles al responder sobre el mensaje que daría a los futuros participantes.

La gimnasta estadounidense defendió que la salud mental debe recibir el mismo reconocimiento que una lesión física
Biles relató cómo su retirada en Tokio 2020 abrió el debate sobre el bienestar psicológico en el deporte de élite (El Hormiguero)

La gimnasta resaltó que las competencias internacionales representan momentos únicos para los atletas, más allá de los resultados obtenidos. Para ella, crear recuerdos y disfrutar la experiencia forman parte del verdadero significado del deporte.

“Mientras se diviertan y creen recuerdos, eso es realmente de lo que se trata el deporte. Estoy emocionada por ver lo que los atletas pueden hacer y es un honor ser embajadora”, manifestó.

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