Peruanos esperan la eliminación de visas para viajar a México luego de reanudar sus relaciones diplomáticas

Los peruanos tuvieron por más de 10 años este beneficio, pero ahora deberán pagar por el trámite. ¿Cuáles son las tarifas? - Crédito Composición Infobae/Difusión/Food and Travel México

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El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Perú y México reactivó la expectativa de peruanos sobre una posible flexibilización de requisitos para ingresar a este país, particularmente la necesidad de tramitar una visa, que se encuentra vigente desde abril de 2024.

Ruth, una joven ayacuchana que busca viajar a Baja California por motivos de estudios, indicó a Exitosa que la mejora en las relaciones entre ambos países podría generar una mejora para los ciudadanos peruanos interesados en estudiar en el extranjero, pues ya no tendrán que realizar trámites extensos para obtener una visa.

“Es mejor para nosotros porque estábamos con dificultad de sacar visa ya desde hace meses y creo que con esto, como se mejoró con las relaciones con México, nos va a ayudar bastante a nosotros también como estudiantes”, afirmó al medio radial.

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La joven precisó que su gestión venía desde mayo de 2024, el mismo mes en el que entró en vigencia este requisito para ingresar al país norteamericano. “Hemos estado solicitando la visa desde mayo, creo. Y entonces nos dijeron que no estaban dando visa”, afirmó, antes de añadir que recién obtuvo una cita tras un período de insistencia.

Su testimonio incorporó además el costo económico de la gestión. “Sí, hemos estado ida y vuelta, ida y vuelta constantemente, un gasto. A veces veníamos por gusto y nos decían que no, una cosa, otra cosa y así”, señaló sobre los traslados entre Ayacucho y Lima.

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¿Por qué se exige una visa para viajar a México?

En mayo del 2024 el gobierno del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió el endurecimiento de la política mexicana hacia los ciudadanos peruanos. La Secretaría de Gobernación de México dispuso que los ciudadanos de Perú que deseen ingresar con fines turísticos u otras actividades no remuneradas deben obtener visa, eliminando de esta forma un beneficio vigente desde 2012, que permitía a los peruanos permanecer hasta 180 días en territorio mexicano sin ese requisito.

La decisión mexicana fue explicada como una medida con motivos migratorios. Según el gobierno mexicano, se detectó un “aumento” de peruanos que ingresaban sin visa para realizar actividades distintas al turismo.

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Según la agencia Reforma, entre los años 2021 y 2023 aproximadamente 144.000 peruanos fueron detenidos cuando intentaban cruzar de forma ilegal la frontera hacia Estados Unidos. En ese mismo período, 35.833 no lograron ingresar a México por inconsistencias al justificar su viaje y 7.053 se presentaron ante el Instituto Nacional de Migración sin acreditar su estancia legal.

La exigencia migratoria también tuvo tintes políticos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador entró en tensiones con la administración de Dina Boluarte en Perú luego del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. AMLO no solo criticó duramente a la exmandataria, sino que también la llamó ‘títere’ y ‘pelele’. Boluarte también respondió a las criticas y acusó de “ignorante” al entonces presidente mexicano.

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Perú intentó exigir visa a ciudadanos mexicanos

Tras el anuncio de México sobre la exigencia de una visa, el Gobierno peruano intentó responder con una medida equivalente. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima sostuvo que “ante el anuncio unilateral del Gobierno de México de imponer la exigencia de visa temporal para los ciudadanos peruanos que decidan visitar su país, y en aplicación del Principio de Reciprocidad, regla fundamental en la relación entre Estados soberanos, el Gobierno del Perú impondrá el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que decidan visitar nuestro país”.

Sin embargo, menos de una semana después de haber anunciado esta medida, el gobierno de Boluarte se vio forzado a dar marcha atrás en su intento de exigir una visa debido a las críticas surgidas en el sector turismo.

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