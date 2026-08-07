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Perú vs México: día, hora y canal TV del siguiente partido de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La selección peruana perdió 3-1 frente a Venezuela, pero aún cuenta con opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo FIVB. A continuación, los detalles de su próximo encuentro

Perú enfrentará a México en la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.
Perú enfrentará a México en la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.
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El viernes 7 de agosto, la selección peruana de vóley cayó ante Venezuela en la segunda fecha del Mundial Sub 17. A pesar de la derrota, el equipo dirigido por Marcelo Bencandirno conserva posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo. A continuación, la programación de su próximo partido.

Programación del Perú vs México

La selección peruana de vóley disputará su tercer partido de la fase de grupos del Mundial Sub 17 ante México. El encuentro se jugará el sábado 8 de agosto a las 13:00 horas de Perú en la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile.

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 15:00 horas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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El conjunto peruano cayó 25-20 y logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.

Canal TV del Perú vs México

La transmisión en vivo del partido entre Perú y México por la fecha 3 estará disponible por televisión a través de Latina, en sus señales 2 y 702 HD.

Para quienes prefieran seguir el encuentro de manera online, existen tres alternativas: la aplicación de Latina, la página web de Latina y el canal de YouTube de Volleyball World.

Los partidos que le restan a Perú

  • Fecha 4: Perú vs Filipinas (lunes 10 de agosto / 16:00 horas)
  • Fecha 5: Perú vs China (martes 11 de agosto / 19:00 horas)
Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Así va Perú tras la fecha 2 del Mundial Sub 17

El debut de la selección peruana femenina Sub 17 de vóley en el Mundial 2026 dejó buenas sensaciones para el equipo dirigido por Marcello Bencardino.

Perú superó a Túnez en sets corridos, con parciales de 25-21, 26-24 y 25-14, mostrando solidez para resolver los tramos más exigentes del encuentro.

El segundo set resultó el más disputado, con una paridad que se extendió hasta el final. La selección peruana mantuvo la concentración y cerró la manga a su favor, lo que fue clave para asegurar el triunfo.

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Fernanda Pinto destacó como la máxima anotadora del partido, sumando 17 puntos. Su aporte ofensivo permitió que Perú tomara el control y consiguiera un inicio positivo en la competencia internacional.

El cuadro peruano se impuso 25-14 a las tunecinas y se llevaron sus primeros tres puntos - Crédito: Latina.

En el segundo encuentro, Perú cayó 3-1 ante Venezuela. Aunque el equipo mostró buenos pasajes de juego, no logró capitalizarlos en el marcador.

Venezuela se llevó el primer set 25-23, mientras que Perú igualó al quedarse con el segundo por el mismo marcador tras remontar.

El tercer parcial fue muy ajustado, pero terminó en favor de Venezuela por 27-25. El cuarto set se definió con mayor diferencia, finalizando 25-20.

Tras estos resultados, Perú suma tres puntos y actualmente ocupa el tercer puesto en la tabla del Grupo B.

Perú cayó 3-1 ante Venezuela en la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Perú cayó 3-1 ante Venezuela en la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Créditos: FIVB.

¿Cómo llega México?

México inició su participación en el Mundial Sub 17 con una victoria frente a Venezuela. El equipo mexicano ganó el primer set 25-21, pero luego perdió los siguientes parciales 25-10 y 25-15.

En el cuarto set, México logró recuperarse y forzó el tie break tras imponerse 25-20. Finalmente, se quedó con el triunfo al superar 15-7 en el set definitivo.

El resultado reflejó la capacidad del equipo para revertir un marcador adverso, aunque también evidenció algunos momentos de irregularidad durante el partido.

México venció a Venezuela en la primera fecha del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
México venció a Venezuela en la primera fecha del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Créditos: FIVB.

En su segundo partido, la selección de México enfrentará a Filipinas, que viene de caer 3-0 ante China en su debut. El equipo filipino buscará su primera victoria en el torneo, lo que anticipa un encuentro disputado entre ambos conjuntos.

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