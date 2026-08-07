En Perú, hasta un tercio de los casos de cáncer de próstata se descubre en etapas avanzadas

Un médico explica la prevención del cáncer de próstata a un paciente, utilizando una tableta con gráficos y un modelo anatómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada año, más de 1,54 millones de hombres son diagnosticados con cáncer de próstata en el mundo, según datos difundidos durante un reciente encuentro médico en Lima. El panorama en Latinoamérica preocupa a los especialistas: entre el 20% y el 35% de los casos se identifican cuando la enfermedad ya presenta un estadio avanzado, una proporción considerablemente mayor a la observada en países desarrollados, donde ronda el 5%. En Perú, el cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente entre los hombres, con aproximadamente 8.526 nuevos casos anuales y una tasa de 40,7 diagnósticos por cada 100.000 habitantes.

Según se analizó en el Congreso Regional ONConnecta Latam 2026, los especialistas alertaron que la brecha en el acceso a controles y tecnologías, junto con barreras culturales y el desconocimiento sobre la enfermedad, siguen retrasando los diagnósticos y limitando las alternativas de tratamiento. De acuerdo con los expertos reunidos en Lima, la tendencia puede revertirse si los sistemas de salud priorizan la educación, el acceso a pruebas y la coordinación entre equipos interdisciplinarios.

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salud, chequeo, órgano, próstata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico tardío y desigualdades en la región

Mientras en regiones desarrolladas el diagnóstico temprano es la norma, en América Latina la realidad es diferente. Un porcentaje significativo de pacientes accede a una consulta médica cuando el cáncer ya avanzó a etapas complejas, lo que limita las opciones terapéuticas y afecta el pronóstico. El balance presentado por los organizadores del congreso subrayó que estas diferencias no solo se dan entre países, sino también dentro de cada sistema de salud, donde las brechas entre el sector público y privado influyen en el tratamiento.

El doctor Paulo Lages, oncólogo brasileño, expuso que la incorporación de tecnologías como la cirugía robótica y el PET-PSMA —utilizado para detectar metástasis y determinar la extensión de la enfermedad— ha sido desigual en la región. En Brasil existen cerca de 200 plataformas de cirugía robótica, mientras que en Perú la cifra alcanzaba cinco en 2025. Además, el PET-PSMA se implementó en Perú en 2023 con un costo superior al registrado en otros países latinoamericanos.

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Bayer desarrolló nuevas terapias para combatir el cáncer de próstata metastásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barreras culturales y ausencia de síntomas

Uno de los mayores obstáculos sigue siendo la percepción social y el desconocimiento. El cáncer de próstata suele avanzar sin manifestar síntomas en sus primeras etapas, lo que fomenta la idea errónea de que la ausencia de molestias implica ausencia de enfermedad. Según los expertos, muchos hombres esperan sentir dolor o tener problemas urinarios antes de acudir a consulta, lo que retrasa la detección.

Las barreras culturales incluyen el temor al tacto rectal, la asociación del examen con la masculinidad, el miedo al diagnóstico y la preocupación por efectos secundarios como la disfunción eréctil o la incontinencia. Además, persiste la creencia de que los síntomas urinarios son indispensables para sospechar de cáncer. Los especialistas recalcaron que estos factores, junto con la falta de educación en salud, favorecen que los diagnósticos se realicen en estadios avanzados.

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Un paciente de espaldas, vestido con una bata médica, escucha atentamente a su médico que le explica detalles sobre su salud, posiblemente relacionados con el cáncer de próstata, en una consulta privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de los equipos multidisciplinarios

El abordaje actual del cáncer de próstata requiere equipos multidisciplinarios. La gestión de los casos más complejos involucra la colaboración coordinada de urólogos, oncólogos médicos, radiólogos, patólogos, genetistas y profesionales de enfermería, así como equipos de apoyo psicosocial. El doctor Francisco Rodríguez-Covarrubias, jefe del Departamento de Urología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de México, destacó la importancia de que las decisiones terapéuticas sean discutidas colectivamente y no dependan solo del primer médico que atiende al paciente.

Según se expuso en el encuentro, las reuniones interdisciplinarias han demostrado modificar el tratamiento inicial, evitar la repetición de estudios, reducir los tiempos de espera y brindar información más completa sobre las alternativas disponibles. En estudios analizados, la evaluación multidisciplinaria llevó a cambiar el plan terapéutico original en cerca de la mitad de los casos, especialmente en pacientes con enfermedad metastásica.

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Un médico señala un diagrama del cáncer de próstata en una pantalla mientras discute la condición con un paciente en una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación médica y el riesgo de ampliar brechas

El avance científico ha impulsado una atención cada vez más personalizada para el cáncer de próstata. El doctor Juan Sebastián Franco, director médico de Bayer para Países Andinos, Centroamérica y Caribe, explicó que el desafío no es solo generar nuevas alternativas médicas, sino lograr que los avances lleguen realmente a los pacientes y no profundicen las desigualdades. Para Franco, la clave es fortalecer el diagnóstico oportuno, personalizar la atención y garantizar que la innovación se integre de manera sostenible a los sistemas de salud.

El especialista subrayó la necesidad de adaptar las decisiones a la extensión y características biológicas de la enfermedad, el perfil de riesgo del paciente y el impacto esperado sobre su calidad de vida. Este enfoque, según los participantes del congreso, permitirá que los beneficios de la innovación no queden restringidos a quienes tienen acceso a tecnologías de alto costo.

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Una ilustración anatómica muestra un examen rectal digital de la próstata para su detección temprana, señalando la vejiga, el recto y la glándula prostática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial como herramienta de apoyo

La incorporación de inteligencia artificial en oncología fue otro de los ejes del congreso. El doctor Luis Pino, especialista en medicina interna, hematología y oncología de adultos, expuso que estas herramientas pueden comparar variables clínicas, procesar grandes volúmenes de información y ayudar a los médicos a evaluar alternativas terapéuticas en casos complejos. Pino aclaró que la inteligencia artificial debe operar como un “copiloto de cognición”, ampliando la capacidad de análisis pero sin reemplazar el criterio profesional.

Durante su intervención, Pino mostró sistemas capaces de organizar evidencia clínica, realizar análisis económicos y procesar bases de datos para identificar factores asociados a la progresión de la enfermedad. No obstante, advirtió que estas herramientas pueden cometer errores si reciben información incompleta o instrucciones incorrectas. La decisión final, recalcó el especialista, debe permanecer en manos del equipo médico.

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Ilustración que contrasta la serenidad de la detección temprana del cáncer de próstata, con un hombre consultando a un médico y símbolos de pruebas, frente a la preocupación ante el avance de la enfermedad, simbolizado por una próstata expandida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto de detectar antes para mejorar el pronóstico

El consenso de los especialistas reunidos en Lima fue unánime: la detección oportuna sigue siendo la principal oportunidad para mejorar el pronóstico del cáncer de próstata. Reducir la proporción de diagnósticos avanzados en Latinoamérica implica reforzar la educación en salud, combatir la desinformación, promover controles médicos de acuerdo con la edad y los factores de riesgo, y facilitar la derivación a servicios especializados ante la sospecha de la enfermedad.

Los expertos también señalaron la importancia de mejorar la coordinación entre los niveles de atención y garantizar que los hombres accedan a una evaluación integral antes de que la enfermedad progrese. El desafío regional no radica únicamente en disponer de tratamientos innovadores, sino en lograr que los pacientes lleguen a tiempo al sistema de salud y reciban una atención adecuada a las características de su caso.

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