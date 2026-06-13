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La FIFA espera lleno para el debut de España ante Cabo Verde

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Chattanooga (EE.UU.), 13 jun (EFE).- La FIFA transmitió este sábado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que espera un lleno en el estadio de Atlanta para el debut de la campeona de Europa ante Cabo Verde el lunes 15 de junio (18:00 horas CEST, -2 GMT).

Un estadio que cuenta con una capacidad de 72.000 espectadores, además de techo retráctil y climatización que paliará las condiciones meteorológicas adversas de temperatura y humedad de este Mundial.

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Lleno previsto en Atlanta, aunque sin previsión del número de aficionados españoles que acudirán a las gradas.

Para el segundo partido de la selección española, también en Atlanta, frente a Arabia Saudí, se espera una gran entrada gracias a la movilización de la afición saudí.

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Y para el último partido de España en la fase de grupos, ante Uruguay en Guadalajara (México), la RFEF asegura que llenará los 48.000 asientos disponibles gracias a la alta demanda de entradas.

EFE

omb/ism

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