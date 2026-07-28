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Sueldo mínimo S/1.300: esto dijo el jefe de la Confiep tras el anunció de la presidenta Keiko Fujimori

El gremio empresarial advirtió que un alza salarial sin los mecanismos adecuados puede derivar en mayor informalidad laboral, y exigió que la medida se procese a través de la instancia tripartita que reúne a trabajadores, empleadores y el Estado

orge Zapata, pidió que el alza salarial se debata en el Consejo Nacional del Trabajo y advirtió que la micro y pequeña empresa es el sector más vulnerable ante cualquier incremento de la remuneración mínima vital. (Crédito: Latina)
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Una de las sorpresas del primer Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori fue el anuncio del incremento del sueldo mínimo a S/1.300. Ante ello, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas(Confiep),Jorge Zapata, pidió este martes que la medida sea debatida en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), la instancia tripartita donde convergen trabajadores, empleadores y el Estado, antes de su implementación.

“Si bien está el anuncio, hay que discutirlo porque hay muchas cosas detrás de esto”, declaró Zapata en entrevista con Latina Noticias. El empresario señaló que el CNT es la vía institucional adecuada para canalizar una medida de esta magnitud, dado que involucra a todos los actores del mercado laboral.

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Sueldo mínimo a S/1.300: la Confiep exige debate tripartito y alerta sobre el impacto en las mypes. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia del Perú)
Sueldo mínimo a S/1.300: la Confiep exige debate tripartito y alerta sobre el impacto en las mypes. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia del Perú)

Bono para mypes

La presidenta Fujimori anunció que el incremento —que eleva el salario básico desde los S/1.130 vigentes desde enero de 2025— irá acompañado de un bono compensatorio de entrega única para las micro y pequeñas empresas (mypes), con el fin de ayudarlas a absorber el mayor costo laboral. Zapata reconoció que este sector es el más expuesto ante cualquier alza salarial: “Definitivamente la micro y pequeña empresa es la más afectada cuando se sube la remuneración mínima vital”.

En la misma entrevista, se planteó que la medida podría tener el efecto contrario al buscado si las empresas no logran sostener sus planillas, al potenciar la informalidad laboral. El mensaje presidencial tampoco precisó la fecha de entrada en vigor del nuevo salario ni el mecanismo legal mediante el cual será aprobado.

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El presidente de CONFIEP evalúa las medidas económicas del gobierno, destacando la importancia de la disciplina fiscal y la necesidad de recuperar el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas para impulsar la inversión. (Crédito: Latina Noticias)

Elmer Cuba al frente del MEF

En ese mismo contexto, Zapata valoró el nombramiento de Elmer Cuba como nuevo ministro de Economía y Finanzas. El economista, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), es considerado por el sector empresarial un profesional con dominio de los problemas estructurales del país y alineado con la agenda de destrabe regulatorio.

“Él lo tiene, por supuesto, y el respaldo político supongo que lo va a tener”, afirmó Zapata ante la pregunta de Latina Noticias sobre si Cuba podría recuperar el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debilitado en los últimos años. El presidente de la Confiep subrayó que Fujimori fue “muy clara” en que mantener la disciplina fiscal es uno de los objetivos centrales de su gobierno, lo que obliga al MEF a recuperar autoridad para ordenar las cuentas públicas.

Elmer Cuba - MEF
Elmer Cuba - MEF

Amenaza del El Niño sobre la economía

Otro punto abordado en la entrevista fue el impacto del fenómeno de El Niño, al que la presidenta otorgó prioridad en su mensaje. Zapata llamó a actuar de forma inmediata en materia de prevención: “La prevención hay que abordarla de inmediato. Las obras que no se han concluido, eh, y mitigar el impacto que pueda tener el fenómeno del Niño”.

El líder empresarial advirtió que varias obras de infraestructura, como los drenajes pluviales de algunas ciudades, ya no podrán ejecutarse a tiempo porque aún se encuentran en etapa de expedientes técnicos. Sectores como la pesca, la agricultura, el turismo y el transporte están en la línea de mayor exposición. La industria de confecciones ya acusa pérdidas por la ausencia de invierno en Perú, lo que redujo la demanda de su producción.

Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño cuando asuma su mandato como presidenta del Perú. (Foto composición: Infobae Perú)
Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño cuando asuma su mandato como presidenta del Perú. (Foto composición: Infobae Perú)

Confiep pide priorizar a las mypes

Zapata planteó qué medidas concretas debería ejecutar el nuevo gobierno en favor del mediano y pequeño empresario, recordando que la Confiep no solo agrupa a las grandes corporaciones. Su postura apuntó a identificar los sectores golpeados o en riesgo, y priorizar inversión en prevención con una conducción clara.

“Hay que ver cuáles son los sectores golpeados o los que se van a golpear”, afirmó el presidente de la Confiep. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) había solicitado previamente que el sueldo mínimo se fijara en S/1.848, equivalente al valor de la canasta básica familiar calculada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con datos de 2025, una cifra que supera en S/548 al monto anunciado por Fujimori.

Confiep sobre el sueldo mínimo de S/1.300 anunciado por Fujimori: "La micro y pequeña empresa es la más afectada". (Foto. Confiep)
Confiep sobre el sueldo mínimo de S/1.300 anunciado por Fujimori: "La micro y pequeña empresa es la más afectada". (Foto. Confiep)

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