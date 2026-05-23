El impresionante ascenso de Ignacio Buse: este es el puesto que ocupa en el ránking ATP tras ser campeón en Hamburgo

Ignacio Buse, de 22 años, llega al Grand Slam parisino en el puesto 31 del ranking ATP, su mejor marca histórica y la tercera más alta de un peruano en el circuito

Ignacio Buse entró al Bitpanda Hamburg Open en el puesto 57 del mundo. Salió en el 31. El título conquistado este sábado ante Tommy Paul le otorgó un salto de 26 posiciones en el ranking ATP y lo instaló en la tercera mejor marca histórica de un peruano en el circuito, solo por detrás de Pablo Arraya (29 en 1984) y Jaime Yzaga (18 en 1989). A sus 22 años, Buse ya reescribe la historia del tenis peruano con cada partido que juega.

El ascenso al puesto 31 del PIF ATP Live Rankings es la consecuencia directa de una semana que nadie anticipaba. Buse llegó a Hamburgo como clasificador, ganó dos partidos en la fase previa sin perder un set y luego despachó en el cuadro principal al campeón defensor Flavio Cobolli, al checo Jakub Menšík, al francés Ugo Humbert, al estadounidense Aleksandar Kovacevic y al propio Tommy Paul en la final. Siete victorias en siete partidos. Cuatro de ellas ante jugadores del top 30. Solo cuatro jugadores en la historia del torneo alemán —Roberto Carretero, Albert Portas y Nikoloz Basilashvili antes que él— habían ganado el título partiendo desde la clasificación.

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El tenista Ignacio Buse sonríe al público mientras levanta su trofeo y se envuelve en la bandera de Perú, representado en un vibrante estilo de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una final que exigió hasta el último punto

El partido ante Paul resumió el esfuerzo acumulado de toda la semana. El primer set fue un intercambio de quiebres: cuatro en los primeros seis juegos, dos para cada lado, hasta que el 6-6 forzó el tie-break. Buse tuvo set point con 6-4, pero Paul lo anuló. El peruano esperó hasta el 7-6 para cerrarlo. En el segundo set, el cansancio de siete partidos sobre las piernas pasó factura: Buse encajó cuatro juegos consecutivos desde el 0-0 y no pudo revertir el rumbo. Paul se impuso 6-4 y forzó el set decisivo.

Tenis - ATP 500 - Abierto de Hamburgo - Am Rothenbaum, Hamburgo, Alemania - 23 de mayo de 2026. El ganador, el peruano Ignacio Buse, y el subcampeón, el estadounidense Tommy Paul, celebran con champán tras la final. REUTERS/Fabian Bimmer

El tercer set tuvo un punto de inflexión claro. En el segundo juego, Paul salvó cuatro oportunidades de quiebre consecutivas antes de ceder en la quinta. Buse llegó a 5-1, sirvió para el título, concedió dos juegos más hasta el 5-3 y cerró el campeonato con el saque. 7-6 (6), 4-6 y 6-3 en tres horas y tres minutos.

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“Lo he dado todo durante toda mi vida. Es muy emotivo para toda mi familia”, declaró Buse tras el partido. “Hay tanta gente involucrada que no puedo explicarlo. Esto es para todos ellos. Es la mejor sensación de toda mi vida. Estoy muy orgulloso de Perú. Es el mejor país del mundo”.

El tenista Ignacio Buse se desploma en la arcilla tras ganar el punto decisivo de la final. Observa la explosión de alegría del jugador, su equipo y la hinchada peruana, celebrando un título que no llegaba desde Lucho Horna en 2007.

Roland Garros: Rublev en el debut

Sin margen para celebrar, el calendario ya marca el siguiente desafío. Buse debuta en Roland Garros este lunes 26 de mayo ante el ruso Andrey Rublev, número 13 del mundo y exnúmero cinco del ranking ATP. El partido está programado a partir de las 4:00 a.m. (hora peruana).

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El limeño llega al Grand Slam parisino en el mejor momento de su carrera y con la condición de cabeza de serie por primera vez en su historia en un torneo de esa envergadura. La superficie no es un problema: según el Infosys ATP Win/Loss Index, 16 de sus 17 victorias en el circuito se produjeron sobre arcilla, la misma que cubre las canchas de la Porte d’Auteuil.

Ignacio Buse celebra su victoria en el ATP 500 Hamburgo, envuelto en la bandera peruana y sosteniendo el trofeo de campeón. (ATP Tour)

Con el puesto 31 del mundo, Buse se acerca a un territorio que solo dos peruanos habían pisado antes. Arraya llegó al 29 en 1984; Yzaga, al 18 en 1989. El tenis peruano no había tenido un jugador tan cerca de esa cima en más de tres décadas. A los 22 años, con el primer ATP 500 de su carrera en la vitrina y Roland Garros por delante, Buse tiene tiempo y nivel para seguir subiendo.

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