El increíble autogol de Pedro Gallese para el 3-0 en Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026

El portero de la selección peruana metió la pelota en su propio arco luego de un centro desde el lado derecho del campo - Crédito: Movistar.

Una raya más al tigre. En un actuación lamentable para la selección peruana, su portero Pedro Gallese se convirtió en actor involuntario del encuentro al colaborar con la selección española y hacer el 3-0 a favor de los hispanos en el duelo amistoso que se desarrolla en el el estadio Cuauhtémoc, de la ciudad de Puebla, en México.

La jugada comenzó luego de que la defensa peruana intentará salir jugando desde el arco cuando la presión de la ‘Roja’ era asfixiante. Entre el mismo Gallese y Gruber quisieron sacar el balón del área peruana jugado al ras del piso pero perdieron el balón en salida.

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Con la pelota en su poder, la selección dirigida por Luis de la Fuente se lanzó al ataque. Primero la tuvo Rodri que buscó en profundidad a Pino que, antes que saliera del campo de juego, logró sacar un centro que en principio no llevaba peligro al arco peruano.

Lamentablemente, en su afán de controlar el balón, el arquero peruano terminó por meterlo a su propia portería y colocar el parcial 3-1 con el que el equipo español derrota al combinado peruano en tierras aztecas.

El primer gol: Oyarzabal, a los 2 minutos

El delantero puso la pelota en un lugar imposible para el portero Pedro Gallese - Crédito: Movistar Deportes.

El marcador se movió casi de inmediato. España tardó 1 minuto y 44 segundos en quebrar la resistencia inicial del arco peruano y, a los 2 minutos, ya celebraba el 1-0. La jugada nació de una secuencia corta de pases que desembocó en un envío interior preciso: Pau Cubarsí filtró la pelota entre líneas y dejó a Mikel Oyarzabal con ventaja.

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El delantero de la Real Sociedad atacó la espalda del bloque de contención, quedó perfilado en la zona de tres cuartos y resolvió con un remate potente de zurda desde fuera del área. El disparo salió directo al arco y superó la estirada de Pedro Gallese, que no alcanzó a desviar la trayectoria.

En la acción también quedó expuesto un desajuste defensivo. Fabio Gruber no logró bloquear el remate y se giró en el instante del disparo, lo que facilitó que el tiro viajara sin oposición real hacia la portería. España interpretó esa ventaja como una invitación a insistir: con el resultado a favor, sostuvo la posesión y estableció el partido cerca del área peruana.

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Con Oyarzabal como referencia para finalizar y Álex Baena como apoyo para conectar entre líneas, el conjunto español alternó pausas y aceleraciones. Perú, en cambio, no consiguió reducir espacios con eficacia. Cuando intentó presionar, llegó tarde; cuando decidió replegar, permitió recepciones limpias en carriles interiores.

El segundo gol: Pedri definió una acción por derecha

El volante de Barcelona amplió el marcador tras un gran centro a media altura de Ferrán Torres - Crédito: Movistar Deportes.

La superioridad tuvo un segundo impacto en el marcador pasada la media hora. La jugada se construyó con una salida rápida hacia la derecha y un cambio de ritmo que desbordó la primera marca. Rodri lanzó un pase largo para la proyección de Ferrán Torres, que aprovechó su velocidad para imponerse en el duelo con Marcos López y ganar metros hasta las cercanías de la línea de fondo.

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Ferrán Torres, ya con espacio para levantar la cabeza, jugó un centro raso hacia el corazón del área. Allí apareció Pedri, que llegó desde atrás sin marca y empujó la pelota para establecer el 2-0. La secuencia volvió a subrayar los problemas de sincronización de Perú en la presión y las coberturas: el equipo no ajustó a tiempo ni para frenar la conducción por banda ni para tomar la llegada del mediocampista.

Con el segundo tanto, España no bajó el control del partido. Siguió administrando el ritmo con circulación y ocupación racional de los espacios. Perú trató de adelantar líneas en busca del descuento antes del descanso, pero no concretó sus escasas aproximaciones. La campeona de Europa cerró el primer tiempo con dominio del balón y sin permitir transiciones peligrosas, mientras la “bicolor” se marchó a los vestuarios con dos goles de desventaja.

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El aporte de Pedri no se limitó a la definición. El mediocampista del Barcelona, descrito por su capacidad para asociarse, distribuir y darle cadencia al juego, sostuvo además su costumbre de sumarse al ataque con lectura de espacios: sus irrupciones desde segunda línea le permiten aparecer en el área cuando la jugada lo habilita, más por ubicación y oportunidad que por remate lejano.

El amistoso ante Perú fue el segundo y último ensayo de España antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. En el primero, frente a Irak, el equipo empató, un resultado que dejó malestar por el rendimiento y por las dudas que generó la respuesta ante un rival, en la previa, fuera del grupo de candidatos. El encuentro de Puebla, en cambio, mostró una versión más sólida y con mayor contundencia, interpretada como una reacción y una mejora colectiva.

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