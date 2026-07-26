Entrega de la banda presidencial en Perú: entre formalidad, tradición y rupturas marcada por la inestabilidad política

La entrega de la banda presidencial en Perú desde 2006 ha mostrado una secuencia de actos marcados tanto por la tradición como por la inestabilidad política. Este símbolo de transferencia de poder, que suele ser un momento de solemnidad institucional, experimentó variaciones notables en cada periodo, reflejando tensiones y particularidades del contexto nacional.
Alan García recibió la banda presidencial en su segundo gobierno sin Toledo
En 2006, Alan García asumió la presidencia tras la salida de Alejandro Toledo. El acto protocolar quedó marcado por un hecho inusual: Toledo optó por retirarse del Congreso sin entregar la banda presidencial, lo que obligó a que el símbolo fuera entregado por un miembro de la Casa Militar. Según diversas crónicas, este episodio puso en evidencia las dificultades para mantener la continuidad de las formas republicanas en situaciones de transición compleja. El entonces presidente electo recibió la banda sin la presencia de su antecesor, lo que generó comentarios en el escenario político.
PUBLICIDAD
En 2011, García tampoco acudió al Congreso para traspasar la banda a su sucesor, Ollanta Humala. La autoridad militar responsable de la seguridad presidencial fue quien la llevó hasta la puerta principal del Parlamento. Este procedimiento fue interpretado por analistas como un reflejo del clima de tensión entre ambos líderes y de la fragilidad de los consensos institucionales.
Humala y el restablecimiento parcial del protocolo
Durante la transferencia de mando de 2016, Ollanta Humala optó por seguir el protocolo de manera estricta. Entregó la banda presidencial al presidente del Congreso, quien a su vez la colocó en el nuevo mandatario, Pedro Pablo Kuczynski. Este acto buscó devolver formalidad al traspaso, en un momento donde el país atravesaba cuestionamientos sobre la integridad de sus instituciones. Humala Tasso subrayó la importancia de fortalecer los ritos democráticos.
PUBLICIDAD
El periodo comprendido entre 2018 y 2020 estuvo signado por la crisis política y la sucesión acelerada de presidentes. Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia, lo que provocó que el Congreso entregara la banda a Martín Vizcarra en una sesión extraordinaria. La asunción de Manuel Merino en 2020, tras la vacancia de Vizcarra, estuvo acompañada por protestas y una brevísima gestión. Manuel Merino recibió la banda en medio de un ambiente de agitación social y dudas sobre la legitimidad del proceso.
Sagasti y la transición hacia nuevas formas
En julio de 2021, Francisco Sagasti, quien ocupó la presidencia de transición, optó por una modalidad diferente. No participó en el acto interno de investidura de Pedro Castillo y dejó la banda presidencial en manos del edecán en la puerta del Palacio Legislativo. Esta decisión fue interpretada como una manera de evitar controversias y preservar la neutralidad institucional.
PUBLICIDAD
La investidura de Dina Boluarte en diciembre de 2022 se produjo tras la vacancia de Pedro Castillo. El presidente del Congreso, José Williams, impuso directamente la banda presidencial a Boluarte en el hemiciclo. Este procedimiento representó una nueva adaptación del protocolo frente a una coyuntura de urgencia institucional. BBC Mundo destacó que la escena simbolizó tanto la continuidad democrática como la respuesta a la crisis política.
Las implicancias de los cambios en el traspaso de mando
A lo largo de estos años, la entrega de la banda presidencial se constituyó en un termómetro de la estabilidad política en Perú. El respeto o modificación de las formas protocolarias ha sido interpretado por analistas como un reflejo de la solidez o fragilidad del sistema democrático. Cada alteración en el rito fue seguida de debates sobre la importancia de preservar las tradiciones republicanas como garantía de gobernabilidad.
PUBLICIDAD
En la actualidad, el procedimiento para la transferencia de la banda presidencial en Perú continúa sujeto a la coyuntura política, revelando la tensión entre las normas formales y la dinámica de los acontecimientos. La expectativa sobre cómo se llevará a cabo este acto en futuras transiciones sigue siendo un tema de interés para observadores nacionales e internacionales.
Más Noticias
Keiko Fujimori, mensaje a la Nación: fecha, lugar y ejes que marcarán su primer discurso como presidenta 2026-2031
La presidenta electa encabezará la ceremonia de juramentación en Lima donde expondrá los lineamientos de su gobierno, abordando seguridad, economía y consensos políticos, ante la expectativa nacional por el rumbo del país
Seis de cada diez zapatos en Perú ya son chinos: importaciones de calzado trepan 123% en 2025
Indecopi abrió un examen por expiración de los derechos antidumping al calzado de China ante indicios de continuidad del dumping y del daño a la producción peruana
La extraña muerte de Raiza Martínez: lo que dice la necropsia y las últimas revelaciones del caso de La Chocolatita
La evaluación forense oficial concluyó que la creadora de contenidos conocida como “La Chocolatita” perdió la vida por asfixia mecánica, mientras la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía mantienen abiertas las diligencias
Calendario 2026 en Perú: ¿Cuántos feriados hay en agosto?
Las personas se encuentran atentas a los días de descanso para programar tiempo en compañía de sus seres queridos
Teleférico de Miraflores inicia fase final: así se ve el sistema que conectará el malecón con las playas
La instalación de cables de alta resistencia marca el último tramo para la puesta en marcha del teleférico Vaivén Miraflores, que permitirá unir el parque Domodossola y la playa Redondo en un trayecto de tres minutos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD