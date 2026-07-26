Perú

Entrega de la banda presidencial en Perú: entre formalidad, tradición y rupturas marcada por la inestabilidad política

Desde 2006, el traspaso del símbolo presidencial ha mostrado alteraciones que reflejan la crisis política y las tensiones entre los mandatarios, con episodios que han roto el protocolo y puesto a prueba la institucionalidad

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Mujer con saco blanco y blusa celeste, sujeta banda presidencial peruana. De fondo, Palacio de Gobierno y banderas de Perú en ilustración de acuarela.
Una ilustración editorial de Keiko Fujimori, de pie, sujeta la banda presidencial peruana frente al Palacio de Gobierno y banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de la banda presidencial en Perú desde 2006 ha mostrado una secuencia de actos marcados tanto por la tradición como por la inestabilidad política. Este símbolo de transferencia de poder, que suele ser un momento de solemnidad institucional, experimentó variaciones notables en cada periodo, reflejando tensiones y particularidades del contexto nacional.

Alan García recibió la banda presidencial en su segundo gobierno sin Toledo

En 2006, Alan García asumió la presidencia tras la salida de Alejandro Toledo. El acto protocolar quedó marcado por un hecho inusual: Toledo optó por retirarse del Congreso sin entregar la banda presidencial, lo que obligó a que el símbolo fuera entregado por un miembro de la Casa Militar. Según diversas crónicas, este episodio puso en evidencia las dificultades para mantener la continuidad de las formas republicanas en situaciones de transición compleja. El entonces presidente electo recibió la banda sin la presencia de su antecesor, lo que generó comentarios en el escenario político.

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Efemérides - Efemérides en Perú - Perú - historias - 23 mayo
Alan García, político nacido un 23 de mayo, gobernó el Perú en dos periodos opuestos: uno entre la crisis y el terror, y otro entre el crecimiento y la sombra de Odebrecht. (Andina)

En 2011, García tampoco acudió al Congreso para traspasar la banda a su sucesor, Ollanta Humala. La autoridad militar responsable de la seguridad presidencial fue quien la llevó hasta la puerta principal del Parlamento. Este procedimiento fue interpretado por analistas como un reflejo del clima de tensión entre ambos líderes y de la fragilidad de los consensos institucionales.

Primer plano de dos manos sujetando una banda presidencial peruana roja y blanca con el escudo nacional bordado, sobre un fondo desenfocado de una bandera y arquitectura.
Dos manos sujetan la banda presidencial peruana con el escudo nacional bordado, en un ambiente que sugiere un acto de traspaso institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humala y el restablecimiento parcial del protocolo

Durante la transferencia de mando de 2016, Ollanta Humala optó por seguir el protocolo de manera estricta. Entregó la banda presidencial al presidente del Congreso, quien a su vez la colocó en el nuevo mandatario, Pedro Pablo Kuczynski. Este acto buscó devolver formalidad al traspaso, en un momento donde el país atravesaba cuestionamientos sobre la integridad de sus instituciones. Humala Tasso subrayó la importancia de fortalecer los ritos democráticos.

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Ollanta Humala fue presidente entre el 2011 al 2016
Ollanta Humala fue presidente entre el 2011 al 2016

El periodo comprendido entre 2018 y 2020 estuvo signado por la crisis política y la sucesión acelerada de presidentes. Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia, lo que provocó que el Congreso entregara la banda a Martín Vizcarra en una sesión extraordinaria. La asunción de Manuel Merino en 2020, tras la vacancia de Vizcarra, estuvo acompañada por protestas y una brevísima gestión. Manuel Merino recibió la banda en medio de un ambiente de agitación social y dudas sobre la legitimidad del proceso.

Banda presidencial peruana roja y blanca con escudo dorado sobre cojín de terciopelo rojo. Detrás, banderas de Perú, escudo nacional y asientos vacíos del Congreso.
La banda presidencial peruana, con su escudo nacional dorado, descansa sobre un cojín de terciopelo rojo en una mesa del hemiciclo del Congreso peruano, señalando la solemnidad institucional del traspaso de mando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sagasti y la transición hacia nuevas formas

En julio de 2021, Francisco Sagasti, quien ocupó la presidencia de transición, optó por una modalidad diferente. No participó en el acto interno de investidura de Pedro Castillo y dejó la banda presidencial en manos del edecán en la puerta del Palacio Legislativo. Esta decisión fue interpretada como una manera de evitar controversias y preservar la neutralidad institucional.

Francisco Sagasti entrega la banda presidencial en la puerta del Congreso.
Francisco Sagasti entrega la banda presidencial en la puerta del Congreso.

La investidura de Dina Boluarte en diciembre de 2022 se produjo tras la vacancia de Pedro Castillo. El presidente del Congreso, José Williams, impuso directamente la banda presidencial a Boluarte en el hemiciclo. Este procedimiento representó una nueva adaptación del protocolo frente a una coyuntura de urgencia institucional. BBC Mundo destacó que la escena simbolizó tanto la continuidad democrática como la respuesta a la crisis política.

Hemiciclo de un congreso con sillas de cuero negro, mesa de madera, micrófono, vaso de agua, dos banderas peruanas y una silla presidencial con cojín rojo.
El hemiciclo del Congreso peruano muestra la silla presidencial y la mesa principal, destacando la ausencia de la banda presidencial sobre el cojín rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las implicancias de los cambios en el traspaso de mando

A lo largo de estos años, la entrega de la banda presidencial se constituyó en un termómetro de la estabilidad política en Perú. El respeto o modificación de las formas protocolarias ha sido interpretado por analistas como un reflejo de la solidez o fragilidad del sistema democrático. Cada alteración en el rito fue seguida de debates sobre la importancia de preservar las tradiciones republicanas como garantía de gobernabilidad.

Keiko Fujimori con traje blanco y banda presidencial roja y blanca, frente al Palacio de Gobierno de Perú, con guardias en uniforme.
Keiko Fujimori posa con la banda presidencial frente al Palacio de Gobierno del Perú, flanqueada por la Guardia de Honor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, el procedimiento para la transferencia de la banda presidencial en Perú continúa sujeto a la coyuntura política, revelando la tensión entre las normas formales y la dinámica de los acontecimientos. La expectativa sobre cómo se llevará a cabo este acto en futuras transiciones sigue siendo un tema de interés para observadores nacionales e internacionales.

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