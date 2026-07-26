¿Cuánto me pagan si soy miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales?

Quienes incumplan con su designación como miembros de mesa deberán pagar una multa de S/275, según el JNE - Créditos: Andina.

Ser miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 implica una jornada completa de trabajo electoral y, por esa labor, el Estado entrega una compensación económica. De acuerdo con la información difundida por los organismos del sistema electoral, quienes cumplan su función durante toda la jornada recibirán S/165 como incentivo.

El pago está dirigido a las personas que efectivamente ejercen el cargo de miembro de mesa desde la instalación hasta el cierre y el conteo de votos. En esa línea, la compensación no depende solo de aparecer en la lista como titular o suplente, sino de haber asumido el rol y permanecido hasta el final del proceso en la mesa asignada. En el caso de los suplentes, el criterio se mantiene: el incentivo corresponde si terminan reemplazando a un titular y completan la jornada.

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La compensación convive con un régimen de sanciones para quienes no cumplan con la designación. Según la información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la multa para miembros de mesa que no realicen la labor asignada asciende a S/275 (5% de una UIT). La sanción se aplica tanto a titulares como a suplentes que debían integrar la mesa y no lo hicieron.

La ONPE realizará capacitaciones obligatorias los domingos 20 y 27 de setiembre para preparar a los miembros de mesa - Créditos: Andina.

En el proceso previo a los comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha insistido en la importancia de verificar y conservar la información vinculada a la designación. La ONPE recomienda guardar o imprimir la constancia para tener a la mano la información sobre tu mesa y local de votación el día de las elecciones. Además, quienes resulten seleccionados deberán asistir a las jornadas de capacitación, programadas para los domingos 20 y 27 de setiembre de 2026, en las que se brindarán instrucciones detalladas sobre la instalación de las mesas, el sufragio y el escrutinio.

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Estas capacitaciones son parte del procedimiento operativo que busca estandarizar el trabajo en las mesas de sufragio. En ellas se explica el orden de las tareas, los roles dentro de la mesa y el flujo de atención a los electores, además de los pasos para el cierre, el conteo y el llenado de actas.

El organismo electoral recuerda a la ciudadanía que existen impedimentos expresos para integrar una mesa. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, no pueden ser miembros de mesa los candidatos y personeros de partidos, funcionarios de organismos electorales, autoridades políticas, miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como otras figuras especificadas en el artículo 57 de la LOE.

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La ONPE recomienda guardar o imprimir la constancia de designación para facilitar el proceso el día de las elecciones - Créditos: Andina.

Link y pasos para saber si eres miembro de mesa el próximo domingo 4 de octubre

La ONPE puso a disposición de la ciudadanía una plataforma virtual que permite comprobar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa para las próximas Elecciones Regionales y Municipales. La verificación es ágil y solo requiere ingresar el número de DNI.

Accede a la plataforma oficial de consulta de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Selecciona la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa” .

Ingresa tu número de DNI y completa el código de seguridad que aparece en la pantalla.

Presiona el botón “Consultar” y espera unos instantes mientras el sistema procesa los datos.

Finalmente, la plataforma mostrará tu local de votación, la dirección correspondiente, el número de mesa asignado y si ejercerás funciones como miembro de mesa titular o suplente.