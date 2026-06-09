Canal TV para ver la Copa de la Liga peruana 2026: partidos de la Liga 1 y Liga 2

Falta poco para el retorno de la Copa de la Liga peruana después de cuatro años marca una etapa significativa para el fútbol nacional, ya que el certamen vuelve a escena como uno de los principales atractivos durante la pausa de la Liga 1 y Liga 2 motivada por el Mundial 2026.
La competición arrancará este jueves 11 de junio y está diseñada para disputarse en paralelo al evento internacional, permitiendo que los clubes mantengan el ritmo competitivo y que los jugadores que no integran la selección sumen minutos en cancha.
Dónde ver los partidos de la Copa de la Liga peruana 2026
La transmisión de la Copa de la Liga peruana estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa de streaming permitirá que los encuentros lleguen a una audiencia amplia en todo el país, facilitando el acceso desde celulares y computadoras, y ampliando el alcance del torneo más allá de la televisión tradicional.
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Además, Infobae Perú brindará cobertura integral de la competencia desde el inicio, con información detallada de la primera fecha: previas, seguimiento minuto a minuto, mejores jugadas, resultados actualizados y la tabla de posiciones. Así, los aficionados podrán mantenerse informados sobre todos los pormenores del certamen a través de diferentes plataformas digitales.
Así se jugará de la Copa de la Liga peruana 2026
Jueves 11 de junio
- ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura
Viernes 12 de junio
- Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo
- Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche
- Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre
Sábado 13 de junio
- San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
- Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta
- Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC
- Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
Domingo 14 de junio
- Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas
- Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia
- César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Mansiche
- Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 15 de junio
- Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco
- Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio Gran Saposoa
Formato de la Copa de la Liga peruana 2026
Al quedar definidos los 16 clasificados, la Copa de la Liga peruana continuará con un formato que prioriza la intensidad y la eliminación directa. Los octavos y cuartos de final se disputarán en llaves predeterminadas a partido único. La condición de local para octavos la tendrá el equipo mejor ubicado en su grupo, mientras que en cuartos, la localía será para aquel club que haya jugado menos veces en casa en las fases anteriores.
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La única etapa con partidos de ida y vuelta será la semifinal, permitiendo a ambos equipos definir en sus respectivos estadios el pase a la instancia decisiva. En cuanto a la final, el título se disputará en un único encuentro, completamente organizado por la Liga de Fútbol Profesional Peruano (LFPP).
A lo largo del torneo se jugarán un total de diecisiete partidos en la fase de eliminación directa. Los ingresos y gastos operativos de cada enfrentamiento corresponderán al club que actúe como local, con la excepción del partido final, cuya organización quedará exclusivamente en manos de la LFPP.
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El calendario establece que la fase de grupos se desarrollará entre el 11 y el 29 de junio. Posteriormente, los octavos de final tendrán lugar del 10 al 12 de julio, los cuartos de final se celebrarán entre el 25 y el 27 de agosto, las semifinales se jugarán del 23 de septiembre al 8 de octubre, y la gran final está prevista para el 15 de noviembre. Este cronograma garantiza una continuidad competitiva y mantiene la atención de los aficionados a lo largo de varios meses.
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