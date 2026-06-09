Perú vs Bolivia: ¿qué pasa si la ‘bicolor’ gana, empata o pierde en duelo por la Liga de Naciones Femenina 2026?

Perú se medirá con Bolivia por la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina 2026. (La Bicolor)

Hoy, martes 9 de junio, selección peruana femenina afronta un momento clave en la Liga de Naciones 2026, ya que se medirá ante Bolivia en el Callao con la urgencia de obtener una victoria que le permita mantener vivas sus opciones de acceder al repechaje rumbo al Mundial Femenino 2027.

La obtención de los tres puntos frente al conjunto boliviano es indispensable para que la ‘blanquirroja’ continúe en la pelea por la clasificación. Además, el plantel estará pendiente de los marcadores de sus competidoras directas, ya que el desenlace de otros encuentros puede incidir en sus posibilidades de avanzar.

PUBLICIDAD

¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de repechaje?

La selección peruana femenina llega a la última jornada de la Liga de Naciones 2026 con la urgencia de sumar una victoria frente a Bolivia, el equipo ubicado en el último puesto de la competición. Con 8 puntos, Perú ocupa el séptimo lugar, por detrás de Venezuela y Ecuador (ambas con 11), así como de Paraguay (10). Chile, aunque tiene 10 unidades, ya completó todos sus partidos y quedó sin opciones.

Para mantener la esperanza de alcanzar el repechaje al Mundial Femenino 2027, la ‘Bicolor’ necesita ganar y, de ser posible, por una diferencia amplia de goles, ya que este aspecto no le resulta favorable en la tabla comparativa. Al mismo tiempo, deberá esperar que Venezuela y Ecuador no sumen puntos en sus respectivos duelos contra Uruguay y Argentina. La selección ecuatoriana, con una diferencia de goles de +3, es la más vulnerable si sufre una derrota abultada, lo que podría beneficiar directamente a Perú en la clasificación.

PUBLICIDAD

El panorama se complica con Paraguay, que no debe sumar siquiera un punto ante Colombia, porque un empate le cerraría las puertas del repechaje a la escuadra peruana. El equipo dirigido por la ‘blanquirroja’ enfrenta así un reto exigente, donde debe cumplir con su parte y aguardar una serie de resultados favorables de sus rivales directos, aún con el margen estrecho que ofrecen las últimas posiciones de la tabla.

Perú y Bolivia llegan al cierre del torneo con realidades opuestas. Las peruanas dominan los antecedentes recientes y buscarán ratificar esa ventaja en el Miguel Grau. (Selección Peruana)

Dónde ver Perú vs Bolivia por la Liga de Naciones Femenina 2026

El enfrentamiento entre Perú y Bolivia por la Liga de Naciones Femenina 2026 se podrá ver hoy, martes 9 de junio, a partir de las 18:00 horas, a través de DirecTV Sports, la señal internacional que cuenta con los derechos de transmisión para territorio peruano y el resto de Sudamérica. Además, los aficionados tendrán la opción de seguir el partido en vivo mediante la plataforma de streaming DGO, accesible desde celulares, tabletas y computadoras.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, Infobae Perú brindará una cobertura completa desde el Estadio Miguel Grau del Callao. En la web del medio se podrá consultar la previa, el seguimiento minuto a minuto, las jugadas más relevantes, los goles y un resumen detallado al finalizar los 90 minutos, asegurando así que los hinchas no se pierdan ningún detalle del partido decisivo.

Perú recibe a Bolivia en un duelo decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026. Crédito: FPF

Así se jugará la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina 2026

Martes 9 de junio

Perú vs Bolivia (Estadio Miguel Grau / 18:00 horas / DSports)

Paraguay vs Colombia (Estadio Defensores del Chaco / 18:00 horas / DSports)

Uruguay vs Venezuela (Estadio Centenario / 18:00 horas / DSports)

Ecuador vs Argentina (Estadio Olímpico Atahualpa / 18:00 horas / DSports)

Descansa: Chile

<br>

<br>