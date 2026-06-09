Juan Pablo II sumó a Hugo Ancajima, tricampeón con Universitario, como préstamo para el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Se arma. Juan Pablo II College comunicó la llegada de Hugo Ancajima como incorporación para disputar el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 y la Copa de la Liga. El club de Chongoyape difundió el anuncio en sus canales oficiales y precisó que el futbolista arriba desde Universitario de Deportes bajo la modalidad de préstamo por el resto del año, con el objetivo de sumar continuidad.
El defensor, que también puede actuar como mediocampista, se convirtió en el tercer jugador procedente del plantel ‘crema’ que se integra al cuadro norteño en los últimos días, en una etapa de cambios que incluye salidas y nuevas altas.
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Un préstamo para ganar minutos y ampliar variantes
El movimiento quedó formalizado con un mensaje publicado por la institución de Chongoyape en redes sociales: “Nos complace anunciar la incorporación de Hugo Ancajima a la familia de Juan Pablo II. ¡Bienvenido y muchos éxitos!”. Con esa comunicación, el club confirmó que el lateral derecho se suma para el segundo tramo de la temporada.
Ancajima llega desde Universitario de Deportes con el rótulo de tricampeón y como una alternativa que el club limeño utilizó como pieza de recambio. Con el paso de las fechas, su participación se redujo, razón por la cual se decidió su cesión con la consigna de que acumule partidos y sostenga ritmo competitivo.
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En el primer semestre de la campaña 2026, el futbolista registró seis apariciones entre Liga 1 y Copa Libertadores. En ese tramo totalizó 216 minutos en cancha, de acuerdo con el balance consignado tras oficializarse el traspaso. En Juan Pablo II, la expectativa es que ese registro crezca y que el jugador tenga continuidad en un contexto de urgencia deportiva.
Además de desempeñarse como lateral, el futbolista puede actuar como volante, una característica que le ofrece al cuerpo técnico alternativas para ajustar esquemas durante el Clausura, según la necesidad del partido o del rival. El préstamo, según se informó, se extiende por el resto de la temporada 2026, por lo que el jugador deberá retornar al finalizar el año para definir su situación contractual con el club de origen.
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Reestructuración del plantel y el papel de Jorge Araujo
La llegada de Ancajima se enmarca en una serie de modificaciones en el plantel de Juan Pablo II de cara a la segunda mitad del 2026. El club comunicó salidas y, en paralelo, confirmó nuevas incorporaciones, con un foco claro: fortalecer el equipo para afrontar el Clausura y la Copa de la Liga.
En cuanto a las bajas, la institución informó que el uruguayo Maximiliano Juanbeltz, el argentino Iago Iriarte y el peruano Paolo Fuentes dejaron el cuadro de Chongoyape como parte de una reestructuración. Esos movimientos se produjeron antes de la oficialización del préstamo del futbolista procedente de Universitario.
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En ese escenario, el equipo quedó bajo la conducción del técnico Jorge Araujo, señalado en el propio contexto de la noticia como el encargado de mejorar el rendimiento en el tramo decisivo del año. La misión deportiva se concentra en estabilizar al conjunto norteño y levantar su producción en la competencia local, con cambios que incluyeron tanto egresos como incorporaciones.
La incorporación del lateral se lee, puertas adentro, como un refuerzo destinado a elevar competencia interna y aportar soluciones en un sector específico del campo, además de sumar un jugador con experiencia en un plantel que necesita resultados en el corto plazo.
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El mercado de pases de la Liga 1, en general, atraviesa días de múltiples movimientos, y la operación por Ancajima se sumó a esa dinámica. En el caso de Juan Pablo II, las altas apuntaron a incrementar alternativas y a encarar el Clausura con una estructura ajustada tras la salida de tres futbolistas.
Tres llegadas desde Universitario y un objetivo en el Clausura
Hugo Ancajima fue presentado como el tercer jugador de Universitario que se incorpora a Juan Pablo II en los últimos días. Antes, el club ya había confirmado las llegadas de Paolo Reyna y Álvaro Rojas. En el caso de Rojas, se indicó que estuvo cedido en Cienciano y que volverá a vestir la camiseta de Juan Pablo II, como ya lo hizo en 2025.
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Dentro de esta secuencia de anuncios, el club norteño pretende modificar su panorama deportivo en el Torneo Clausura. En el balance del Apertura, Juan Pablo II terminó en la penúltima posición, un registro que lo colocó bajo presión para el segundo semestre.
En otro tramo de la información difundida, se señaló que el equipo marcha en el penúltimo lugar de la tabla con 16 puntos, condición que lo ubica entre los principales comprometidos en la lucha por la permanencia. En ese marco, el arribo de jugadores a préstamo busca elevar el nivel del plantel y ofrecer respuestas inmediatas.
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El propio anuncio de Ancajima se publicó tras una serie de comunicaciones oficiales del club, que en días previos confirmó bajas y, luego, incorporaciones. La apuesta institucional se orientó a reforzar el grupo con futbolistas provenientes de Universitario, con el objetivo de competir con mayor solidez en el Clausura y encarar también la Copa de la Liga.
Ancajima, por su parte, afrontará este tramo del 2026 con la posibilidad de sumar continuidad en un equipo que buscará puntos desde el reinicio del torneo. Con el préstamo ya oficializado por Juan Pablo II, el futbolista se integrará al plantel para disputar lo que resta de la temporada, antes de regresar a Universitario al cierre del año.
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