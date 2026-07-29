Alcalde de Lima declara Huésped Ilustre al presidente de Bolivia Rodrigo Paz Pereira y le entrega la llave de la ciudad

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ofreció un discurso en la Municipalidad de Lima donde recordó su trayectoria política, su exilio y la importancia de defender la libertad y la democracia.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, recibió la llave de la ciudad de Lima y fue declarado huésped ilustre por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en una ceremonia protocolar encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo. El reconocimiento se realizó en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal como parte de la agenda oficial del mandatario boliviano durante su visita al Perú por la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

La distinción otorgada por la comuna limeña representa una de las máximas condecoraciones protocolares que la capital entrega a jefes de Estado y dignatarios extranjeros que realizan visitas oficiales. A través de este reconocimiento, Lima destacó la trayectoria política de Rodrigo Paz Pereira y los vínculos históricos, culturales y diplomáticos entre Perú y Bolivia.

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Durante el acto, el alcalde Renzo Reggiardo resaltó la relación entre ambos países y aseguró que la visita del presidente boliviano abre una nueva etapa para fortalecer la cooperación bilateral. Por su parte, Paz Pereira recordó su vínculo personal con la capital peruana y afirmó que Lima tuvo un papel importante en su formación durante los años en los que su familia vivió en el exilio.

El alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, entrega la llave de la ciudad al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal. (Composición: Infobae Perú)

Alcalde de Lima destaca trayectoria política de Rodrigo Paz Pereira

La ceremonia contó con la participación de autoridades peruanas y bolivianas, entre ellas el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo Carrasco; el ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero Pinto; y la primera dama boliviana, María Elena Urquidi Barberi.

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La entrega de la llave de la ciudad de Lima y la declaración de huésped ilustre fueron oficializadas mediante la Resolución de Alcaldía N.° 318, emitida el 27 de julio de 2026. El documento destacó la formación académica del mandatario boliviano como licenciado en Economía y Relaciones Internacionales, además de contar con una maestría en Gestión Política por la American University de Estados Unidos.

Asimismo, la resolución resaltó la carrera pública de Paz Pereira, quien ejerció como diputado por Tarija, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija entre 2015 y 2020 y senador nacional entre 2020 y 2025, antes de asumir la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025.

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La Municipalidad de Lima señaló que el reconocimiento responde a su trayectoria política y a su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Perú y Bolivia.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue captado este 27 de julio, al saludar a su llegada a la base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, para asistir a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en Lima (Perú). EFE/Germán Falcón

Reggiardo afirma que Perú y Bolivia tienen una oportunidad para fortalecer su cooperación bilateral

Durante su intervención, el alcalde de Lima expresó su reconocimiento al mandatario boliviano y destacó la importancia de mantener una agenda común entre ambas naciones.

“Es un verdadero honor para mí y para la Municipalidad Metropolitana de Lima recibir en esta ciudad a su excelencia, el señor Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y otorgarle la llave de la ciudad de Lima y, por supuesto, la distinción de huésped ilustre como expresión del profundo respeto, reconocimiento y amistad que nuestra ciudad guarda hacia Bolivia”, señaló Reggiardo.

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El burgomaestre afirmó que Perú y Bolivia comparten “profundas raíces culturales, tradiciones y una relación construida a través del encuentro permanente entre sus pueblos”. Además, indicó que ambos países tienen la oportunidad de impulsar iniciativas vinculadas al desarrollo, el intercambio económico y la integración regional.

“La historia nos une, el futuro nos convoca”, expresó Reggiardo, quien agregó que la llave de la ciudad de Lima simboliza la hospitalidad de la capital peruana y sus puertas abiertas para fortalecer la cooperación con Bolivia.

Rodrigo Paz recordó su relación con Lima y llamó a fortalecer la integración

Tras recibir la distinción, el presidente de Bolivia agradeció al alcalde de Lima y a las autoridades municipales por el reconocimiento. En su discurso, recordó que su relación con la capital peruana comenzó durante su infancia, cuando llegó junto a su familia debido al exilio político.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, agradece la distinción de huésped ilustre otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en una ceremonia protocolar. (Captura: Canal N)

“Lima para nosotros representa parte fundamental de nuestra vida”, afirmó Paz Pereira, quien explicó que la ciudad fue parte del proceso en el que comprendió la importancia de la democracia latinoamericana.

El mandatario boliviano sostuvo que Lima fue un punto de encuentro para distintas experiencias políticas de la región y destacó la solidaridad que recibió su familia durante su permanencia en Perú. “Encontramos aquí algo que ninguna ley puede imponer y que ningún poder puede comprar: la solidaridad de un pueblo”, manifestó.

Paz Pereira también recordó su trayectoria electoral antes de llegar a la presidencia de Bolivia y señaló que recibió la llave de Lima como un reconocimiento a una historia colectiva vinculada con la defensa de la democracia.

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“Hoy regreso como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y lo hago convencido de que Bolivia y el Perú están llamados a construir una relación todavía más estrecha, más moderna, más ambiciosa”, indicó.

Finalmente, destacó la importancia de trabajar por la paz social, la educación y el desarrollo económico como pilares para el futuro de ambos países. La ceremonia concluyó con una fotografía protocolar entre las autoridades de Perú y Bolivia.