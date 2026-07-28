Nuevo ministro de Transporte de Keiko Fujimori lanzó “Pisco 7.9” tras terremoto que dejó 500 muertos en 2007

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El nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey Rey, vuelve al Ejecutivo con el reto de liderar uno de los sectores más importantes ante los desafíos de infraestructura y prevención frente al fenómeno El Niño. Sin embargo, su trayectoria política también está marcada por episodios controversiales, como el polémico “Pisco 7.9”, lanzada en 2007 cuando estaba al frente del Ministerio de la Producción.

La propuesta surgió semanas después del terremoto de Pisco de 2007, uno de los desastres naturales más graves de las últimas décadas en el país, que dejó más de 500 personas fallecidas y miles de familias damnificadas. El proyecto buscaba rendir homenaje a la solidaridad internacional recibida tras el sismo, pero el nombre elegido para la edición especial del licor generó serias críticas.

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Qué fue el “Pisco 7.9” y por qué desató críticas en el Perú y el extranjero

Mujer lee su Biblia en medio de escombros tras devastador terremoto en Pisco (2007). AFP PHOTO/Jaime RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP)

La iniciativa del “Pisco 7.9” nació durante la gestión de Rafael Rey como ministro de la Producción en el segundo gobierno de Alan García. La propuesta consistía en elaborar una edición limitada de botellas de pisco que serían entregadas como reconocimiento a los países y organizaciones que brindaron ayuda al Perú después del terremoto ocurrido el 15 de agosto de 2007.

El nombre hacía referencia a los 7.9 grados de magnitud registrados por el terremoto en la escala de Richter, ocurrido en la zona sur del país y que tuvo como epicentro la región de Ica. La ciudad de Pisco, además de ser una de las más afectadas por el desastre, es reconocida internacionalmente por ser la cuna de la bebida bandera peruana.

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La presentación del producto provocó una reacción negativa de diversos sectores que consideraron que relacionar una bebida alcohólica con la magnitud de una tragedia podía resultar inapropiado para las víctimas del desastre.

Medios nacionales calificaron la denominación como una decisión desafortunada. Algunos cuestionamientos señalaban que el nombre podía interpretarse como una referencia insensible hacia las personas que habían perdido familiares, viviendas y bienes durante el terremoto.

La controversia incluso llegó a medios internacionales. La agencia EFE informó que Rafael Rey decidió cambiar el nombre del producto debido a la mala recepción que tuvo en el país. El debate también fue recogido por medios extranjeros como El País, que publicó una nota titulada “Pisco 7.9: un licor de mal gusto”, donde recogía las críticas generadas por el nombre de la edición especial.

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Ante la polémica, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, acompañó a Rey en una conferencia de prensa para explicar la iniciativa. También se precisó que la producción del pisco había sido impulsada como una acción de reconocimiento y no como una actividad oficial destinada a aprovechar la tragedia.

La defensa de Rafael Rey y sus explicaciones sobre la polémica bebida

Tras recibir cuestionamientos, Rafael Rey defendió públicamente la creación del “Pisco 7.9” y negó que existiera intención de burlarse de las víctimas del terremoto de Ica.

El entonces ministro afirmó que el objetivo era resaltar la solidaridad recibida desde otros países y reforzar la identidad del pisco como producto peruano. Según sus declaraciones, el número incluido en la etiqueta no buscaba recordar únicamente la magnitud del sismo, sino representar una idea vinculada a la gratitud por la ayuda recibida.

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“La intención que tenemos es recordarle al mundo que pisco hay uno, y está en el Perú”, señaló Rey durante una entrevista televisiva en ese momento. También sostuvo que la propuesta buscaba transmitir el mensaje de que la ciudad de Pisco podía recuperarse después de la tragedia.

La edición especial contemplaba una producción limitada de aproximadamente mil botellas, destinadas principalmente a representantes de gobiernos e instituciones extranjeras que participaron en las labores de ayuda tras el terremoto.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más recordados de su paso por el Ministerio de la Producción, cartera que dirigió entre 2006 y 2008 antes de asumir posteriormente el Ministerio de Defensa durante el gobierno aprista.

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Ahora, con su regreso al Ejecutivo como responsable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey enfrenta un escenario distinto, pero nuevamente relacionado con la capacidad del Estado para responder ante desastres naturales que pueden afectar infraestructura y servicios públicos, como los asociados al fenómeno de El Niño.