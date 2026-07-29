¿El mensaje a la Nación de Keiko Fujimori fue el más corto de los últimos gobiernos? Así se compara la extensión de su discurso.

(Foto: Congreso)

Guardar

El mensaje a la Nación que ofreció la presidenta Keiko Fujimori por Fiestas Patrias abrió un nuevo capítulo en la tradición de las alocuciones presidenciales ante el Congreso. Tras su presentación surgieron comparaciones sobre la duración y la extensión del documento, con versiones que sostenían que se trató del discurso más breve de los últimos gobiernos.

Sin embargo, la revisión de los registros históricos muestra un panorama distinto. El texto leído por la mandataria alcanzó 14 páginas y su intervención tomó poco menos de una hora, cifras que la ubican entre los mensajes de menor duración de los últimos años, aunque lejos del registro más reducido de la etapa republicana reciente.

PUBLICIDAD

La comparación con gobiernos anteriores permite observar cómo la extensión de estos discursos cambió con el paso del tiempo. Mientras algunos presidentes optaron por documentos extensos para detallar políticas públicas y balances de gestión, otros privilegiaron exposiciones más resumidas centradas en anuncios específicos.

Los mensajes presidenciales constituyen uno de los actos políticos con mayor expectativa cada 28 de julio, debido a que sirven para presentar la situación del país y las principales medidas previstas para el siguiente periodo. Además de los anuncios, la duración y el formato de estas intervenciones suelen formar parte del debate público.

El discurso de Keiko Fujimori no fue el más corto

Keiko Fujimori ofrece un mensaje a la Nación en la toma de mando presidencial. TV Perú

El documento leído por la presidenta contó con 14 páginas y su exposición tomó poco menos de una hora. Esa extensión resulta inferior a la de varios de sus antecesores inmediatos, pero supera ampliamente otros discursos registrados en la historia reciente.

PUBLICIDAD

El caso más representativo corresponde al primer mensaje de Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió la Presidencia en 2016. Su intervención quedó plasmada en un documento de apenas siete páginas, el más corto entre los presidentes contemporáneos al iniciar un mandato.

Otro antecedente corresponde a Alejandro Toledo, cuyo primer mensaje incluyó cerca de cuatro hojas dedicadas principalmente a la presentación de anuncios puntuales, una de las intervenciones más resumidas del siglo XXI.

La Constitución establece el contenido del mensaje presidencial

La obligación de presentar un mensaje ante el Congreso se encuentra prevista en la Constitución Política del Perú. El artículo 118, inciso 7, establece entre las atribuciones del presidente de la República:

PUBLICIDAD

“Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso”.

El mismo artículo añade que, salvo el primer mensaje presidencial de un mandato, estos documentos requieren la aprobación del Consejo de Ministros antes de su presentación ante el Parlamento.

Esta disposición convierte al discurso del 28 de julio en una obligación constitucional, además de un espacio destinado a informar sobre la situación nacional y las principales propuestas del Poder Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Una tradición con casi dos siglos de historia

En la batalla de Ingavi en 1841, Agustín Gamarra fallece, cerrando su intento de expansión territorial e influyendo en las complejas dinámicas políticas peruanas del siglo XIX. (BNP)

La costumbre de dirigir un mensaje presidencial durante las celebraciones patrias no comenzó con la proclamación de la independencia en 1821. Según los registros históricos, el primer antecedente ocurrió el 28 de julio de 1832, cuando el presidente Agustín Gamarra se presentó ante el Congreso con motivo del aniversario patrio.

Durante varias décadas también existió la práctica de que el presidente del Congreso respondiera oficialmente al mensaje presidencial como parte del protocolo parlamentario. Esa costumbre terminó con la Ley N.º 1100, promulgada el 4 de octubre de 1909, que dispuso concluir la sesión una vez finalizada la intervención del jefe de Estado.

PUBLICIDAD

La historia republicana también registra una excepción relacionada con el lugar de la ceremonia. El 28 de julio de 1881, en plena Guerra del Pacífico, Nicolás de Piérola ofreció el mensaje presidencial ante la Asamblea Nacional reunida en Ayacucho, fuera de Lima.

Los discursos cambiaron de extensión con el paso del tiempo

Manuel Prado y Ugarteche / PUCP

Los archivos digitalizados por el Congreso de la República permiten observar una evolución en la longitud de los mensajes presidenciales. Durante buena parte de la primera mitad del siglo XX era frecuente encontrar documentos superiores a las cien páginas.

Entre los casos más notorios figura Manuel Prado y Ugarteche. En su segundo gobierno presentó el mensaje presidencial más extenso del que existe constancia: el del 28 de julio de 1957, compuesto por 212 páginas. En distintos años de sus dos administraciones también registró documentos de 138, 148, 167, 172, 179 y 185 páginas.

PUBLICIDAD

José Luis Bustamante y Rivero también figura entre los mandatarios con intervenciones extensas, al presentar un mensaje de 164 páginas en 1948. Del mismo modo, Manuel A. Odría registró un discurso de 104 páginas en 1953.

Con el paso de las décadas, la tendencia cambió. Los mensajes presidenciales comenzaron a reducir su extensión y, en la etapa más reciente, pocos superaron las 50 páginas.

Los gobiernos recientes muestran formatos distintos

Flickr / Presidencia de la República

Entre los presidentes contemporáneos, Alberto Fujimori figura con uno de los documentos más extensos, al presentar un mensaje de 50 páginas en 1991. Fernando Belaunde alcanzó 45 páginas en 1984 y Alan García registró un documento de 43 páginas en 1986.

PUBLICIDAD

Pedro Pablo Kuczynski marcó un cambio en 2016 con un discurso de siete páginas y una intervención cercana a una hora. Esa línea continuó durante el gobierno de Martín Vizcarra. Su primer mensaje presidencial de 2018 quedó registrado en 27 páginas y tomó aproximadamente una hora. Los discursos posteriores alcanzaron 28 y 29 páginas, este último presentado durante la pandemia de la COVID-19 ante un hemiciclo con asistencia reducida y participación virtual de parte de los congresistas.

Pedro Castillo inició su gestión en 2021 con un mensaje de 33 páginas y una duración de una hora con siete minutos. Después, los discursos de Dina Boluarte marcaron un cambio importante. En 2023 su intervención tomó tres horas y once minutos y correspondió a un documento de 72 páginas. En 2024 la exposición alcanzó cinco horas y un minuto, mientras que en 2025 tomó cuatro horas y trece minutos, incluso con la omisión de parte del contenido durante la lectura para reducir el tiempo de la ceremonia.

PUBLICIDAD

Dentro de ese contexto, el mensaje presentado por Keiko Fujimori, con 14 páginas y una duración de poco menos de una hora, se sitúa entre los más breves de los gobiernos recientes, aunque los registros históricos muestran que el primer discurso de Pedro Pablo Kuczynski en 2016 continúa como el más corto entre los presidentes contemporáneos al asumir el cargo.