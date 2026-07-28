Tanques K2 Black Panther y blindados K808 estarán en la Gran Parada Militar: Hyundai Rotem y Perú avanzan en cooperación militar

Tanques K2 Black Panther y vehículos blindados K808 de fabricación surcoreana circulan por una vía en Perú antes del desfile militar del Día de la Independencia.

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Por primera vez en la historia del Perú, tres tanques K2 Black Panther y seis vehículos blindados K808 de fabricación surcoreana desfilarán este 29 de julio en la Gran Parada Militar por el Día de la Independencia, en una muestra concreta del acuerdo de cooperación militar suscrito entre el Ejército del Perú y la empresa coreana Hyundai Rotem. Los equipos llegaron al país a solicitud del Ministerio de Defensa y con la aprobación del gobierno de la República de Corea, como parte de un proceso de modernización de las capacidades militares nacionales que se formalizó en diciembre de 2025.

El acuerdo marco que sustenta esta cooperación fue firmado el 9 de diciembre de 2025 entre Hyundai Rotem, el Ejército del Perú y la empresa nacional FAME S.A.C. El convenio contempla el suministro de 54 tanques y 141 vehículos blindados sobre ruedas 8x8, e incluye apoyo financiero del gobierno surcoreano, así como la donación de equipamiento del Ejército de la República de Corea al Perú.

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Un tanque K2 Black Panther del ejército polaco dispara su cañón de 120 mm durante un ejercicio que genera un intenso fogonazo.

Contrato con respaldo financiero de Corea del Sur

Tras la firma del contrato específico para el suministro de tanques, Hyundai Rotem garantizará al Perú una plataforma de mantenimiento para los sistemas terrestres adquiridos, con provisión de repuestos, asistencia técnica y soporte continuo a lo largo del ciclo de vida de los equipos. Estos elementos son parte de las condiciones pactadas para asegurar la operatividad sostenida del armamento estratégico.

La empresa surcoreana pertenece al Grupo Hyundai Motor, especializada en el desarrollo de sistemas de defensa terrestre, soluciones ferroviarias y tecnologías de movilidad avanzada. Su tanque principal de combate, el K2 Black Panther, cuenta con un acuerdo de suministro de 1,000 unidades con el Ejército de Polonia, de las cuales 180 fueron entregadas hasta el año pasado. El K2 obtuvo además la certificación de calidad OTAN (AQAP-2110), un logro inusual para un tanque producido por un país no perteneciente a la alianza atlántica.

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Tanques K2 Black Panther y vehículos blindados K808 de Hyundai Rotem, de fabricación surcoreana, circulan por una vía en Perú como parte de la Gran Parada Militar por el Día de la Independencia.

Transferencia tecnológica y desarrollo industrial

Más allá del suministro de equipos, el acuerdo apunta a transformar la base industrial de defensa del Perú. La cooperación entre Hyundai Rotem y FAME S.A.C. busca fortalecer las capacidades productivas nacionales mediante la transferencia de tecnología, la formación de profesionales peruanos y la consolidación de una cadena de valor en el sector. El objetivo declarado es posicionar al Perú como un centro regional de defensa en Latinoamérica.

La integración de tecnología de origen coreano con la industria local apunta a la creación de empleos especializados y al incremento de la capacidad técnica del país, según los términos del acuerdo. La alianza con FAME S.A.C. es la vía prevista para que esa transferencia se materialice en capacidades productivas concretas dentro del territorio nacional.

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El tanque K2 Black Panther de Hyundai Rotem, adquirido por el Ejército del Perú como parte de su modernización militar, está expuesto en una feria.

Modernización de las FF.AA. y la PNP

El equipamiento adquirido no se limitará al Ejército del Perú. Según los alcances del acuerdo, las soluciones tecnológicas de Hyundai Rotem también están previstas para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el fin de mejorar la respuesta operativa ante amenazas a la seguridad y contribuir a la defensa de la soberanía nacional.

El acuerdo marco establece las bases para una cooperación de largo plazo entre ambos países, orientada a que el Perú no solo incorpore equipamiento de última generación, sino que desarrolle capacidades propias para su mantenimiento y eventual producción local.

Un vehículo blindado K808 de fabricación surcoreana descansa al aire libre con un fondo montañoso en Perú, como parte del acuerdo de modernización militar del Ejército del Perú.

Liderazgo regional en defensa

La incorporación del K2 Black Panther al inventario del Ejército del Perú abre la expectativa de que el país se convierta en la nación con los tanques de mayor capacidad técnica de Sudamérica. Dicho modelo es considerado uno de los tanques de combate más avanzados en servicio activo a nivel mundial, con sistemas de detección, protección activa y movilidad que lo distinguen frente a los equipos que operan actualmente en la región.

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El desfile del 29 de julio será la primera oportunidad para que la ciudadanía peruana observe en acción estos vehículos, cuya incorporación formal al arsenal del Ejército quedará sujeta a la firma del contrato definitivo de suministro, posterior al acuerdo marco ya suscrito en diciembre de 2025.