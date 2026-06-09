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Golazo madrugador de Mikel Oyarzabal en Perú vs España en amistoso por fecha FIFA 2026

El capitán de la Real Sociedad y líder en ataque de la ‘roja’ destrabó inmediatamente el lance con un espléndido ‘misil’ imposible de frenar para Pedro Gallese

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El delantero puso la pelota en un lugar imposible para el portero Pedro Gallese - Crédito: Movistar Deportes.

Un minuto con cuarenta y cuatro segundos ha sido lo que ha durado el invicto del arco de Perú en su arduo desafío contra España, en la ciudad de Puebla. Una concatenación de pases, con uno filtrado final, devino en el misil de Mikel Oyarzabal, el arma secreta en ataque.

Fue un arranque inmejorable para el seleccionado español, que manejó el control del balón al momento que se dio el silbatazo inicial. De ahí que organizara una jugada peligrosa con destino al área de la ‘bicolor’. De los pies de Pau Cubarsí salió una asistencia entre líneas para el delantero de la Real Sociedad.

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El milimétrico pase le permitió a Oyarzabal ganarle la espalda al bloque de contención y quedar delante de la defensa de Perú en la zona de tres cuartos. Sin pensarlo demasiado, el artillero sacó un ‘misil’ con la zurda que entró sin complicaciones al arco ante la volada inútil de Pedro Gallese.

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