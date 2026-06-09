Golazo madrugador de Mikel Oyarzabal en Perú vs España en amistoso por fecha FIFA 2026

Un minuto con cuarenta y cuatro segundos ha sido lo que ha durado el invicto del arco de Perú en su arduo desafío contra España, en la ciudad de Puebla. Una concatenación de pases, con uno filtrado final, devino en el misil de Mikel Oyarzabal, el arma secreta en ataque.
Fue un arranque inmejorable para el seleccionado español, que manejó el control del balón al momento que se dio el silbatazo inicial. De ahí que organizara una jugada peligrosa con destino al área de la ‘bicolor’. De los pies de Pau Cubarsí salió una asistencia entre líneas para el delantero de la Real Sociedad.
PUBLICIDAD
El milimétrico pase le permitió a Oyarzabal ganarle la espalda al bloque de contención y quedar delante de la defensa de Perú en la zona de tres cuartos. Sin pensarlo demasiado, el artillero sacó un ‘misil’ con la zurda que entró sin complicaciones al arco ante la volada inútil de Pedro Gallese.
[HABRÁ AMPLIACIÓN...]
Más Noticias
Perú 0-1 España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
La ‘bicolor’ buscará dar el golpe frente a la vigente campeona de Europa y candidata al título mundial. Sigue aquí todas las acciones del enfrentamiento en Puebla
Perú no podrá enfrentar a Lamine Yamal: ¿Por qué la máxima figura de España quedó fuera del amistoso en Puebla?
La defensa de la ‘bicolor’ se librará de enfrentar a uno de los atacantes más desequilibrantes y peligrosos del planeta en la actualidad
Alineaciones de Perú vs España HOY: titulares confirmados para partido amistoso por fecha FIFA 2026
Mano Menezes sacó del once inicial a André Carrillo y Alfonso Barco, respecto al equipo que salió ante Haití el viernes pasado. Conoce cómo jugarán ambos equipos en Puebla
Dónde ver Perú vs España HOY: canal TV online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026
Peruanos y españoles se verán las caras en Puebla en choque preparatorio internacional. Hay mucha expectativa por este duelo. Conoce cómo seguir en vivo la transmisión del partido
A qué hora juega Perú vs España HOY: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026
La ‘bicolor’ tendrá al frente a unas de las selecciones favoritas para levantar la Copa del Mundo. Es por ello que el encuentro dará mucho que hablar en la semana. Conoce los horarios del cotejo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD