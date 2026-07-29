Suheyn Cipriani celebró Fiestas Patrias en Junín llevando ayuda a damnificados por el sismo

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Suheyn Cipriani decidió pasar Fiestas Patrias lejos de una celebración convencional y, en cambio, llevó su 28 de julio a una zona golpeada por la emergencia. La modelo y figura pública compartió en sus redes sociales que viajó a Junín, específicamente a Huancayo, para brindar ayuda a pobladores damnificados por el sismo que afectó la región y dejó a familias con viviendas destruidas.

En un mensaje publicado junto a imágenes de su visita, Cipriani explicó que eligió ese destino por un vínculo familiar: es “la tierra” de su abuelo, nacido en Huancayo y criado en Tarma. En su relato, el viaje fue una manera de conectar con sus raíces y, al mismo tiempo, acompañar a una comunidad que atravesó días difíciles.

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“Hay lugares que se sienten como hogar”: por qué eligió Junín para el 28 de julio

La reina de belleza describió su decisión como un gesto personal y simbólico. “Hay lugares que se sienten como hogar. Hoy decidí celebrar fiestas patrias en Junín, la tierra de mi abuelo, nacido en Huancayo y criado en Tarma”, escribió.

Su publicación se enfocó en la idea de volver a encontrarse con la gente de la zona luego de la emergencia. “Después de los momentos tan difíciles que vivió esta región, volver a encontrarme con su gente me recordó la inmensa fortaleza que tenemos los peruanos cuando nos unimos”, agregó.

En el cierre de su mensaje, la influencer reforzó una lectura que se repite en campañas solidarias: que la fecha patria no solo se conmemora con símbolos, sino con acciones. “Entendí, una vez más, que el Perú no solo se celebra con una bandera en alto, sino también con la solidaridad, el cariño & las ganas de levantarnos juntos. Feliz 28 de julio mi gente linda, los quiero mucho”.

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Suheyn Cipriani celebró Fiestas Patrias en Junín llevando ayuda a damnificados por el sismo

La visita a Huancayo tras el sismo: ayuda en una zona con viviendas destruidas

La figura pública indicó que acudió a Huancayo, una de las localidades donde el impacto del sismo se sintió con fuerza. En su publicación, sostuvo que “todo un pueblo terminó con sus viviendas destruidas”, una imagen que resume el nivel de afectación que dejó el movimiento telúrico en la región.

Aunque Cipriani no detalló en su mensaje el tipo de ayuda entregada, sí enmarcó su visita como parte de un esfuerzo por acompañar a la población en el periodo posterior al desastre. Su relato se concentró en el contacto con la gente, el impacto emocional del regreso y la necesidad de mantenerse unidos.

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La solidaridad también se movió en redes: el caso del tiktoker “Cañita”

El viaje de Cipriani se suma a otras iniciativas que surgieron desde el mundo digital tras el sismo. Una de las más comentadas fue la del tiktoker Alexis José Cañañaupa, conocido como “Cañita”, quien encabezó una recolección masiva de víveres con apoyo de su comunidad.

Según lo difundido, el Estadio Municipal de Chorrillos fue el escenario de un partido entre creadores de contenido de Perú y Honduras, y la entrada consistió en un requisito simple: llevar un vívere. Con esa dinámica, se recaudaron “entre 8 a 9 camiones” de alimentos no perecibles destinados a los damnificados.

“Se ha llenado como ocho o nueve camiones llenos de víveres por todas las personitas que han entrado a este estadio y todo eso va a ser llevado para Huancayo, Junín, para las personas que han sido afectadas. Nuestros hermanos”, comentó el influencer.

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La recaudación se volvió viral y generó comentarios de apoyo en redes. Parte de las reacciones destacaron el impacto de la comunidad digital organizada alrededor de una causa concreta.

Tiktoker Cañita llevó ayuda a damnificados por el sismo en Huancayo.

Por qué un sismo de 5.1 causó tanto daño: la explicación del IGP

El movimiento telúrico en Junín fue reportado como de magnitud 5.1, pero su impacto resultó severo en zonas específicas. Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que influyeron factores como la profundidad y la vulnerabilidad de las viviendas.

“Es un evento sísmico que ha ocurrido a una profundidad menor a 20 kilómetros y el daño (…) ha sido básicamente en viviendas precarias que son construidas con el material típico de la zona y que han colapsado total o parcialmente”, señaló.

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También recordó que en la zona andina de Junín prevalece el sistema de fallas del Huaytapallana y explicó que “un ramallo” de ese sistema “se ha reactivado” y generó el evento, con epicentro cerca de Chupaca y Chongos Bajo, donde se registró el mayor daño.

El Ejecutivo confirmó que la cifra oficial de fallecidos por el sismo en Junín es de cinco. Composición: Infobae