Agustín Lozano, sin visa para ingresar a Estados Unidos: causas judiciales en curso le impiden asistir al Mundial 2026

Los panelistas del programa 'Denganche' añadieron detalles a la información de la visa denegada a Agustín Lozano. Crédito: X Denganche.

Agustín Lozano atraviesa un nuevo episodio complicado fuera de las canchas. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no cuenta actualmente con una visa que le permita ingresar a Estados Unidos, país que albergará gran parte de la Copa del Mundo 2026 junto a México y Canadá. De acuerdo con diversas versiones difundidas en medios y programas deportivos de la región, la Embajada de Estados Unidos en Lima habría rechazado su solicitud migratoria debido a los procesos judiciales que mantiene abiertos en Perú.

La situación genera especial repercusión debido a que Lozano es el máximo representante del fútbol peruano ante organismos como FIFA y Conmebol. En circunstancias normales, se espera que el titular de una federación nacional participe en reuniones institucionales, actividades protocolares y eventos vinculados al Mundial. Sin embargo, la falta de autorización para ingresar a territorio estadounidense pone en duda su presencia en la principal competición futbolística del planeta.

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El contexto también coincide con un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Las autoridades estadounidenses han reforzado los filtros para la emisión de visas, especialmente en casos de personas que afrontan investigaciones o procesos judiciales en sus países de origen. Aunque no existe un pronunciamiento oficial detallando las razones específicas del rechazo, distintas fuentes vinculan la decisión a los antecedentes e investigaciones que involucran al dirigente peruano.

Fiscalía desestimó acusación contra Agustín Lozano por ser presunto líder de organización criminal ‘Los Galácticos’. - créditos: FPF

La noticia tomó fuerza luego de una publicación del medio paraguayo ‘Sin Falta’. “Agustín Lozano es otro que no viaja al Mundial, pero le negaron la visa por su frondoso prontuario, y por los juicios que tiene activos por lavado de dinero, corrupción, evasión impositiva, etc. El orgullo de la Conmebol”, señaló el citado portal en sus redes sociales.

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La información fue complementada por el periodista Michael Succar durante el programa 'Denganche’. “A esto le agrego que, por este motivo, Agustín Lozano no pudo acompañar a la selección peruana de fútbol en estos amistosos”, sostuvo el comunicador. Posteriormente añadió que el dirigente no estuvo presente en los encuentros recientes disputados por la ‘bicolor’ fuera del país y explicó que una eventual alternativa pasaría por gestionar documentación migratoria a través de la representación diplomática mexicana.

El “frondoso prontuario” de Agustín Lozano

Uno de los procesos más relevantes que afronta Lozano está relacionado con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante su etapa como alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape, en Lambayeque. Según la tesis fiscal, durante los periodos 2011-2014 y 2015-2018 habría incrementado irregularmente su patrimonio mediante la adquisición de bienes, empresas y otros activos.

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De acuerdo con el informe pericial contable-financiero incorporado en la investigación, existiría un supuesto desbalance patrimonial superior a los 2.8 millones de soles. Este caso continúa siendo uno de los principales frentes judiciales que enfrenta el titular de la FPF.

Agustín Lozano, sin visa para viajar a Estados Unidos por sus investigaciones con la justicia peruana. Crédito: Captura X.

Asimismo, en junio de 2022, Lozano fue absuelto del delito de negociación incompatible en un proceso relacionado con la firma de un convenio entre la municipalidad que encabezaba y el club Juan Aurich. El fallo fue emitido por el Juzgado Unipersonal Penal Transitorio de Lambayeque.

Por otro lado, el dirigente también figura en una investigación de la Fiscalía vinculada al caso denominado ‘Los Galácticos’. Según la hipótesis del Ministerio Público, Lozano habría liderado una presunta organización criminal que operaba dentro de la FPF, ejerciendo influencia sobre diversas áreas estratégicas de la institución.

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Las acusaciones permanecen en etapa de investigación y todavía no existe una sentencia firme en su contra. Sin embargo, la acumulación de procesos y cuestionamientos continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en su desempeño al frente del fútbol peruano, siendo la imposibilidad de viajar a Estados Unidos el más reciente capítulo de una gestión marcada por la controversia.