Renato Tapia quedó sorprendido y minimizó críticas por su fichaje a Emiratos Árabes: “El nivel no lo pone la liga, sino uno mismo”

El mediocampista de la selección peruana restó importancia a los comentarios sobre su nuevo equipo en el Medio Oriente.

Renato Tapia tomó la decisión de dejar Europa después de más de 10 años para comenzar un nuevo desafío en los Emirates Árabes Unidos. El volante nacional fichó por Al Wasl, uno de los equipos más ganadores de la Primera División de dicha nación, por las siguientes dos temporadas.

Como ocurrió con André Carrillo y Jefferson Farfán en el pasado, el ‘Cabezón’ -como se le conoce- fue duramente criticado por personajes del fútbol y periodismo peruano. Por ejemplo, el comunicador Eddie Fleischman dejó sarcástico comentario sobre el traspaso del exLeganés al campeonato de Oriente Medio.

A raíz de ello, Tapia fue consultado sobre los cuestionamientos en su última conferencia de prensa en la Videna, donde entrena con la selección peruana para los partidos ante Colombia y Ecuador por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

El pivote de 29 años se mostró sorprendido en primera instancia. “¿Qué dicen porque la verdad no me enterado?”, fue lo que respondió luego de que un periodista le haga la pregunta. Previamente, durante la intervención del reportero, soltó una sonrisa muy irónica.

El hombre de prensa le explicó que se habla que dio un retroceso en su carrera al pasar de LaLiga de España al campeonato de Emiratos Árabes. Esto fue contestado por el futbolista peruano con mucha contundencia, manifestando que respeta las opiniones de las personas, más no las comparte.

“El nivel no lo pone la liga, lo pone uno mismo. Ya tengo muchos años en el fútbol, ya me conocen mucho para saber lo competitivo que soy, no creo que tenga que nada que ver si me voy a una liga que ustedes conozcan más o menos, yo la verdad estoy muy contento por mi decisión, no solamente es algo bueno para mí, sino para todo mi entorno, eso es lo primordial. Luego lo que piense la gente, está en ellos, tienen sus pensamientos, se le respeta, más no se le comparte”, señaló.

Tapia reveló cómo cerró su fichaje por Al Wasl

Asimismo, Renato Tapia contó cómo se animó a dejar el ‘Viejo Continente’ para recalar en Al Wasl de Emiratos Árabes. El mediocampista de la selección peruana afirmó que la propuesta le llegó la campaña pasada, pero decidió firmar por Leganés. Ahora, con el descenso de los ‘pepineros’, se inclinó por cambiar de aires.

“Una linda experiencia, creo que desde el año pasado ya habían contactado conmigo, fue una decisión netamente personal no haber llegado la temporada pasada, esta temporada se dio, creo que es un lindo reto, hay muchas expectativas con el club y el proyecto profesional me movió bastante”, detalló.

Renato Tapia habló sobre los clubes peruanos en torneos internacionales

Por otro lado, Renato Tapia opinó sobre las recientes clasificaciones de los clubes peruanos a las siguientes instancias de los torneos de Conmebol, como la de Universitario de Deportes a los octavos de la Copa Libertadores, la de Alianza Lima a play offs y de Cienciano a octavos de la Copa Sudamericana.

“Los veo cada fin de semana, entre semana, las veces que puedo, cuando Cienciano ha jugado relativamente temprano para el horario europeo, lo he visto también, he visto Alianza, la ‘U’, he visto muchos partidos. La verdad que el nivel que está alcanzado el fútbol peruano en cuanto a torneos internacionales es muy importante, seguramente los tres que han estado, han sido los que más han destacado, pero llegar a una competición internacional es un mérito, tanto Cristal, Melgar y Grau que no lograron pasar, creo que estar compitiendo al máximo nivel es muy importante para los clubes peruanos y la selección”, cerró.