Julio César Uribe se sinceró sobre la posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Ha sido productivo toda su trayectoria”

El 'Diamante' se refirió a la chance de que el 'Pirata' sea uno de los fichajes del cuadro 'celeste'. (Video: Jordy Flores)

La urgencia de Sporting Cristal por revertir su actual momento en la Liga 1 2026 ha encendido la expectativa entre los hinchas y la prensa deportiva. El equipo del Rímac se encuentra peligrosamente cerca de la zona de descenso, una situación que obliga a la directiva a considerar la llegada de refuerzos para el segundo semestre del año. En este contexto, el nombre de Hernán Barcos tomó fuerza como posible incorporación, especialmente por el complejo presente que vive en FC Cajamarca.

La situación del ‘Pirata’ en la entidad ‘azul y oro’ es delicada: el club enfrenta problemas de pagos y amenazas hacia los jugadores, lo que podría precipitar la salida del veterano futbolista.

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La directiva ‘celeste’, encabezada por Julio César Uribe en la Dirección General de Fútbol, se ha mostrado cautelosa ante los rumores. “No se puede confirmar porque no es el momento y nosotros también por todos los periódicos o todos los medios de comunicación nos hemos enterado. No acostumbramos a manejarnos así porque somos respetuosos de los posibles jugadores que se pueden incorporar”, dijo en primera instancia ante la prensa.

Con respecto a la figura del delantero argentino, el ‘Diamante’ optó por el respeto en sus declaraciones, destacando la trayectoria del jugador: “Uno no tiene que opinar nada de quien ha sabido ser productivo toda su trayectoria. Es una persona exitosa, una carrera regular, tanto aquí como en Brasil también. Entonces, es un jugador productivo y es un gran profesional. ¿Qué cosa hay que objetar? ¿Qué hay que opinar?”.

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Hernán Barcos lleva 9 goles y 2 asistencias en 16 partidos con FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2026. - créditos: Liga 1

En resumen, la opción de Barcos depende de la resolución de su situación contractual con FC Cajamarca y de la decisión final de la directiva ‘cervecera’, que busca sumar entre tres y cuatro refuerzos para fortalecer un plantel que ha mostrado fisuras en la primera parte del campeonato.

Julio César Uribe se incomodó con periodista sobre cantidad de fichajes para Sporting Cristal

De la misma manera, Julio César Uribe enfrentó preguntas insistentes sobre el número de futbolistas que Sporting Cristal sumará en el próximo mercado. “Lo que sí está muy claro y reiteramos, es que vamos a incorporar tres o cuatro jugadores que nos permitan tener la regularidad que no hemos tenido en esta primera parte del torneo”, indicó.

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El clima en el ambiente se tensó cuando un periodista inquirió sobre los puestos específicos a reforzar. Uribe respondió: “Nosotros estamos viendo posibilidades donde consideramos de que faltan elementos para sostener la regularidad en el desarrollo del juego. Tenemos buen equipo, hay que mejorar el plantel”.

Ante la insistencia de los medios, el ‘Diamante’ se mostró visiblemente incómodo. “Eso es ser respetuoso. Como aquí les incomoda que uno sea respetuoso, yo lo lamento, pero es mi, es mi perfil. También conozco el otro camino, por si acaso, que muchos están buscando. Pero a estas alturas de mi vida y con mi experiencia y mi decencia, tengo que saber conservarla porque genio sigo teniendo”, sentenció.

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El futuro de Sporting Cristal en debate ante los malos resultados en la Liga 1. L1Max

Julio César Uribe sobre el presente de Sporting Cristal y las críticas de los hinchas

El presente de Sporting Cristal genera preocupación en la hinchada, que se ha manifestado en el estadio con cánticos y reclamos. Julio César Uribe, lejos de polemizar, expresó su respeto por la pasión de los seguidores: “Mi respeto y mi reconocimiento al hincha siempre va a ser el mismo, no tengo por qué cambiar por la forma como ellos se conduzcan. Esa no es mi responsabilidad. Yo sigo siendo como me conocen”.

Sobre cómo revertir la situación, Uribe fue enfático ante la prensa: “Porque coincidimos en el diagnóstico, que necesitamos regularidad. ¿Qué más hay que agregar? No es un partido bueno, uno malo, no es así. Y para eso, ante nuestro buen equipo, hay que incorporar los jugadores que obviamente nos permitan alcanzar esa regularidad para pelear el campeonato con grandes posibilidades y confío en eso”.

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