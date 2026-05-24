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Fixture de Turquía en el Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en el Grupo D de la Copa

El plantel turco cuenta con una base joven, destacando figuras como Arda Güler, mediocampista del Real Madrid. A pesar de la juventud de varios de sus jugadores, el equipo intentará sorprender en su grupo

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Fixture de Turquía en el Mundial 2026: fechas, horarios y canales TV de todos sus partidos.
Fixture de Turquía en el Mundial 2026: fechas, horarios y canales TV de todos sus partidos.

Turquía regresó a una Copa del Mundo tras 24 años. El equipo liderado por Arda Güler aseguró su clasificación al vencer 1-0 a Kosovo en el repechaje de la UEFA y ahora integrará el Grupo D en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Fixture de Turquía en el Mundial 2026

- Fecha 1: Australia vs Turquía (13 de junio / 23:00 horas / estadio BC Place)

- Fecha 2: Turquía vs Paraguay (19 de junio / 22:00 horas / Levi’s Stadium)

- Fecha 3: Turquía vs Estados Unidos (25 de junio / 21:00 horas / SoFi Stadium)

Canal TV para ver los partidos de Turquía en Perú

En Perú, los encuentros de la selección de Turquía en el Mundial 2026 estarán disponibles a través de DirecTV, que transmitirá la totalidad del torneo mediante su plataforma DGO. Los usuarios podrán ver los 104 partidos en vivo y en alta definición, incluyendo los juegos de los turcos.

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Respecto a la señal abierta, América TV tiene los derechos para emitir 40 partidos, de los cuales 25 corresponden a la fase de grupos. Hasta el momento, no se ha confirmado si los duelos de Turquía estarán incluidos, ya que la emisora suele seleccionar los partidos de mayor interés para la audiencia local.

Por otra parte, la FIFA permitirá que los primeros 10 minutos de cada partido se puedan ver en YouTube, como parte de un acuerdo exclusivo para esta edición, ofreciendo así una opción gratuita para seguir el inicio de los partidos de Turquía desde cualquier dispositivo.

Los turcos vencieron a Kozovo en el repechaje de la UEFA. Créditos: X.

La lista preliminar de Turquía

Por ahora, Turquía no ha confirmado la lista de los 26 futbolistas que disputarán el Mundial. Sin embargo, algunos nombres ya se perfilan como seguros en la convocatoria, entre ellos Arda Güler, figura del Real Madrid, quien con solo 21 años es uno de los referentes del equipo gracias a su presente en uno de los clubes más destacados del mundo.

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A la par, Kenan Yıldız, delantero de 21 años de la Juventus, también se proyecta como una de las apuestas jóvenes del plantel. En cuanto a experiencia, Hakan Calhanoglu asumirá el liderazgo en el mediocampo, respaldado por su trayectoria en el Inter de Milán, donde conquistó recientemente la Serie A.

- Arqueros: Altay Bayindir, Ersin Destanoglu, Mert Gunok, Muhammed Sengezer y Ugurcan Cakir.

- Defensores: Abdulkerim Bardakci, Ahmetcan Kaplan, Caglar Soyuncu, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Mert Muldur, Mustafa Eskihellac, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akcicek y Zeki Celik.

- Volantes: Atakan Karazor, Demir Ege Tiknaz, Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Kaan Ayhan, Orkun Kokcu y Salih Ozcan.

- Delanteros: Aral Simsir, Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gul, Irfan Can Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin, Yunus Akgun y Yusuf Sari.

La lista preliminar de Turquía para el Mundial 2026.
La lista preliminar de Turquía para el Mundial 2026.

Amistosos de Turquía previo al Mundial 2026

El entrenador Vincenzo Montella dispondrá de dos encuentros previos al Mundial 2026 para ajustar detalles y preparar al equipo con miras a enfrentar a rivales exigentes en la fase de grupos.

Turquía enfrentará primero a Macedonia del Norte el lunes 1 de junio a las 12:30 horas de Perú en el Estadio Şükrü Saracoğlu. Luego, disputará un amistoso ante Venezuela el sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Inter Miami FC Stadium.

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