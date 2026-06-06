Ecuador se mide a Guatemala en su último ensayo antes del Mundial

Ciudad de Guatemala, 6 jun (EFE).- Las selecciones de fútbol de Ecuador y Guatemala se enfrentarán este domingo en un partido amistoso en territorio estadounidense, que servirá de preparación definitiva para los sudamericanos antes de debutar en la Copa del Mundo 2026, el próximo 14 de junio frente a Costa de Marfil, dentro del Grupo E.

El encuentro, que se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, representa el último examen para el bloque dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, que busca afinar su once estelar tras una destacada campaña en las eliminatorias de la Conmebol, donde clasificó en el segundo puesto, su mejor registro desde el Mundial de Corea-Japón 2002.

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La escuadra sudamericana llega a este compromiso con sus principales figuras de las ligas europeas ya integradas, destacando a los zagueros Piero Hincapié y Willian Pacho.

Ambos defensores se incorporaron al grupo tras enfrentarse en la final de la Liga de Campeones en Budapest el pasado 30 de mayo, donde Pacho se coronó campeón con el París Saint-Germain.

Para el combinado guatemalteco, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, el choque supone otra dura prueba de nivel internacional tras quedar fuera de la cita mundialista en noviembre pasado.

El equipo guatemalteco arrastra una racha de tres derrotas consecutivas en lo que va de 2026, tras cosechar caídas ante Canadá (1-0) en enero, Argelia (7-0) en marzo, y la más reciente el pasado jueves ante la República Checa por 3-1 en Harrison, Nueva Jersey.

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El seleccionador de Guatemala ha insistido en el valor de estos partidos frente a escuadras mundialistas para medir la evolución de su plantel de cara al futuro de la federación centroamericana.

Históricamente, el balance de enfrentamientos directos favorece ampliamente a Ecuador, que en los últimos choques mantiene un invicto de 430 minutos sin recibir anotaciones por parte del conjunto chapín, registrando un triunfo por 2-0 en su duelo más reciente celebrado en marzo de 2024.

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Alineaciones probables:

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento y Enner Valencia.D.T.: Sebastián Beccacece (Argentina).

Guatemala: Luis Morán; Marcelo Hernández, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales, Aarón Herrera; José Rosales, Jonathan Franco, Oscar Santis, William Fajardo; y Daniel Méndez.D.T.: Luis Fernando Tena (México).

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field (Columbus, Ohio).

Hora: 16:00 local / 14:00 de Guatemala (20:00 GMT). EFE