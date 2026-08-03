Gol de Matías Succar tras letal cabezazo en Universitario vs Cienciano por la Liga 1 2026

El delantero apareció de cabeza y abrió el marcador en Cusco ante los 'cremas' - Crédito: L1MAX.

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Matías Succar se convirtió en uno de los protagonistas del partido entre Universitario de Deportes y Cienciano, disputado este domingo 2 de agosto en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El atacante del ‘Papá’ apareció en el momento justo para aprovechar un tiro de esquina y anotar el 1-0 con una gran definición dentro del área en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La anotación llegó a los 34 minutos de la contienda, en un momento en el que el cuadro local ya había mostrado mayor intención ofensiva y había generado algunas aproximaciones claras sobre la portería defendida por Diego Romero. El equipo cusqueño salió decidido a imponer condiciones y encontró espacios para inquietar a la última línea ‘crema’.

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La recompensa llegó a través de un tiro de esquina. Carlos Cabello se encargó de ejecutar la acción y colocó el balón en una zona ideal dentro del área, donde Matías Succar apareció anticipándose a su marca para conectar el envío y vencer al arquero de Universitario. El atacante no desaprovechó la oportunidad y desató la celebración de los hinchas presentes en el estadio.

Antes de la apertura del marcador, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo ya había avisado con llegadas peligrosas que exigieron a la defensa de la ‘U’. La insistencia tuvo su premio en una jugada de estrategia a balón parado, una de las principales armas del cuadro imperial durante la primera mitad.

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Celebración de Matías Succar tras marcarle a Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Crédito: ITEA Sport

El tanto permitió que el ‘papá’ ganara confianza y afrontara los minutos restantes del primer tiempo con mayor tranquilidad ante un Universitario que buscaba reaccionar. De esta manera, Cienciano se fue al descanso con la ventaja parcial en el marcador. Succar, por su parte, volvió a demostrar su capacidad para aparecer en el momento indicado y ser determinante en una jugada clave del compromiso en el Cusco.