Perú

Campaña médica gratis para este viernes 24 de julio: ¿Dónde, qué servicios están disponibles y quiénes son los beneficiarios?

Personal especializado brindará orientación para la detección temprana de enfermedades y el cuidado integral de la salud

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La campaña ofrecerá evaluaciones en medicina general, salud mental, nutrición, rehabilitación y descarte de diabetes - Créditos: Magnific.
La campaña ofrecerá evaluaciones en medicina general, salud mental, nutrición, rehabilitación y descarte de diabetes - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Breña anunció una campaña de salud gratuita para este viernes 24 de julio en el parque Pariacoto, ubicado en la cuadra 4 del jirón Pariacoto. La jornada de atención se desarrollará de 8:00 a 13:00 horas y estará dirigida a los vecinos del distrito que busquen acceder, en un solo punto, a evaluaciones, orientación y prestaciones preventivas.

La comuna informó que, para recibir atención, los asistentes deberán llevar su DNI con dirección de Breña. Ese requisito permitirá validar la residencia en el distrito y facilitar el proceso de registro durante el horario establecido.

La actividad concentrará servicios médicos, acciones de prevención y espacios educativos. La campaña incluirá atenciones orientadas al control general de la salud, el seguimiento de indicadores básicos y la promoción de hábitos de cuidado.

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La jornada reunirá servicios médicos, preventivos y educativos en un solo punto de atención - Créditos: Municipalidad de Breña.
La jornada reunirá servicios médicos, preventivos y educativos en un solo punto de atención - Créditos: Municipalidad de Breña.

Durante la campaña se ofrecerán las siguientes atenciones:

  • Medicina general: evaluación médica para detectar y atender problemas de salud comunes.
  • Inmunizaciones: aplicación de vacunas de acuerdo con los esquemas establecidos.
  • Autoexamen de mamas: orientación práctica para identificar cambios que requieran atención médica.
  • Charla sobre prevención del cáncer de mama: información para promover la detección temprana y los cuidados preventivos.
  • Psicología: consejería y atención en temas relacionados con la salud mental.
  • Laboratorio con descarte de diabetes: evaluación para identificar posibles casos de esta enfermedad.
  • Medición de la vista: revisión básica de la capacidad visual.
  • Terapia y rehabilitación: atención orientada a mejorar la recuperación física y funcional.
  • Sesiones educativas sobre enfermedades transmisibles y no transmisibles: recomendaciones para prevenir y controlar estos padecimientos.
  • Lavado de manos: demostración de técnicas adecuadas para fortalecer las medidas de higiene.
  • Organización Internacional para las Migraciones (OIM): orientación a cargo de esta institución participante en la actividad.
  • Triaje: control inicial de signos vitales y evaluación básica del estado de salud.
  • Nutrición: asesoría sobre alimentación saludable y hábitos adecuados.
  • Masajes antiestrés: sesiones destinadas a favorecer el bienestar físico y la relajación.

Entre las acciones previstas figuran orientaciones para la detección oportuna de afecciones, recomendaciones sobre alimentación equilibrada, promoción de la higiene y espacios educativos relacionados con la salud física y mental. Asimismo, quienes asistan podrán resolver dudas con el personal especializado presente durante la jornada.

La jornada reunirá servicios médicos, preventivos y educativos en un solo punto de atención - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La jornada reunirá servicios médicos, preventivos y educativos en un solo punto de atención - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Recomendaciones para el autocuidado

La Dra. Q.F. Sairah O’campo, gerente de Asuntos Regulatorios de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), recordó que el autocuidado responsable empieza por informarse. Con ese objetivo, planteó cuatro pautas para usar el botiquín del hogar con criterio y reducir riesgos:

  • Evita la “doble dosis”: Duplicar una toma con la idea de que el malestar pasará antes es un error que puede provocar eventos adversos. El autocuidado responsable implica leer el prospecto, respetar la dosis máxima indicada y revisar advertencias y contraindicaciones para reconocer en qué casos corresponde consultar a un profesional de la salud.
  • No guardes sobrantes ni uses recetas de otras personas: Conservar restos de tratamientos “por si acaso” o compartirlos con familiares es una práctica riesgosa. Síntomas parecidos no necesariamente responden a la misma enfermedad. O’campo advirtió, además, que jarabes, suspensiones o gotas oftálmicas pueden perder estabilidad y contaminarse pocas semanas después de abrirse, aunque la caja aún muestre una fecha de caducidad vigente. También recomendó desecharlos de forma adecuada y llevarlos a puntos de acopio autorizados por DIGEMID. En Lima, sugirió ubicar el punto más cercano aquí: https://goo.su/Rg6z8; y, en regiones, consultar aquí: https://goo.su/NbAMv1k.
  • No tapes el dolor antes de la consulta: Frente a un dolor agudo o persistente, muchas personas recurren a un analgésico fuerte para “aguantar” hasta la cita o la atención en un establecimiento de salud. O’campo señaló que esa decisión puede complicar el diagnóstico, porque reduce señales clave (como la ubicación o la intensidad del dolor) y puede retrasar la identificación de emergencias médicas graves, como una apendicitis.
  • Completa el tratamiento aunque haya mejoría: En fármacos bajo prescripción, especialmente antibióticos, cortar el esquema cuando desaparecen síntomas o fiebre no asegura que la infección haya terminado. Por el contrario, puede dejar bacterias sobrevivientes, favorecer recaídas más agresivas y contribuir a la resistencia antimicrobiana.

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