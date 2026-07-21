Niña de 7 años lucha por su vida luego de caer de juego inflable: ¿Cuál es el estado de salud de la menor?

Una niña de siete años se encuentra hospitalizada en estado delicado después de caer de un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua. La familia denuncia la falta de personal médico y medidas de seguridad adecuadas en el lugar.| Video: Latina Noticias

La menor de siete años que sufrió una grave caída desde un juego inflable en el Circuito Mágico del Parque del AguaCircuito Mágico del Parque del Agua sigue bajo observación médica en el Hospital del Niño de Breña, tras haber sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones. El suceso, ocurrido la noche del 17 de julio, continúa generando preocupación y reclamos sobre la seguridad en los espacios recreativos de Lima.

Niña de 7 años permanece delicada tras caer de un inflable en el Circuito Mágico del Agua| Foto: Andina

¿Cuál es el estado de salud de la menor?

De acuerdo con información oficial del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, la niña fue sometida a dos cirugías de alta complejidad y, en un primer momento, presentó una evolución favorable que permitió su traslado al servicio de neurocirugía después de salir de la unidad de cuidados intensivos.

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Sin embargo, familiares reportaron a Latina Noticias complicaciones posteriores en su estado: la menor dejó de ingerir alimentos, presentó hinchazón e infección en uno de sus ojos y la zona intervenida, además de mantener un coágulo en la cabeza.

El abuelo de la niña detalló que los médicos no han logrado absorber el coágulo y que las infecciones surgidas en las últimas horas han generado nuevas preocupaciones sobre el pronóstico de recuperación.

Cuestionamientos a la atención de emergencia

Tras el accidente, el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) informó que se activaron los protocolos de emergencia y que el personal asistencial del parque brindó los primeros auxilios, coordinando el traslado con los bomberos. No obstante, los familiares niegan que la respuesta haya sido inmediata o adecuada.

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Según la tía de la menor, la Municipalidad de Lima no contaba con personal médico calificado en el lugar y la madre de la niña fue quien debió llamar a los bomberos para recibir atención especializada.

Paralizan juegos inflables en el Circuito Mágico del Agua tras accidente que dejó a una niña hospitalizada| MML(Composición Infobae Perú)

La familia criticó que el primer intento de traslado se realizó en silla de ruedas y sin personal capacitado para emergencias, lo que a su juicio pudo haber agravado el cuadro clínico de la paciente. Estos hechos han motivado que los familiares incluyan a SERPAR y a la empresa concesionaria en la denuncia formal, señalando la falta de medidas de seguridad y la ausencia de protocolos efectivos en uno de los principales parques recreacionales de la ciudad.

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Tras el accidente, funcionarios de Serpar acudieron al Circuito Mágico del Agua, aunque evitaron brindar declaraciones a la prensa. La administración informó que el juego inflable fue suspendido y retirado del parque en camiones de carga mientras continúan las investigaciones.

Canales de emergencia

El SAMU ofrece atención médica prehospitalaria gratuita en situaciones de emergencia de salud. Para solicitar una ambulancia o asistencia inmediata, se puede llamar al número 106 desde cualquier teléfono fijo o móvil las 24 horas del día.

La PNP atiende emergencias policiales, delitos, accidentes y situaciones que requieran presencia de las fuerzas del orden. El contacto de emergencia es el 105, disponible en todo el territorio nacional para recibir reportes y brindar apoyo inmediato.

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El Cuerpo de Bomberos responde a incendios, accidentes vehiculares, rescates y otras emergencias que pongan en riesgo vidas o bienes. Para recibir atención de los bomberos, se debe marcar el número 116 desde cualquier teléfono.