Perú

Epidemiólogo en alerta por incremento sostenido de casos de dengue: Lima, Lambayeque y Tumbes con mayor registro de contagios

El especialista Percy Minaya señaló que uno de cada tres casos de dengue corresponde a menores de 15 años, lo que evidencia el impacto de la enfermedad en la población infantil

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La circulación del serotipo dengue 3, ausente durante cerca de 20 años, incrementa el riesgo de transmisión por la baja inmunidad de la población (Créditos: Panamericana TV)

Los casos de dengue continúan en aumento en el país y ya superan los registros alcanzados durante el mismo periodo del año pasado. Según el epidemiólogo Percy Minaya, hasta la semana epidemiológica vigésima sexta se han reportado oficialmente 34.800 contagios, lo que representa un incremento cercano al 22 % respecto a 2025. El especialista advirtió que la cifra real podría ser incluso mayor debido al subregistro de pacientes con cuadros leves que no acuden a los establecimientos de salud.

Durante una entrevista con 24 horas de Panamericana TV, el experto explicó que el comportamiento de esta enfermedad mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, ya que varias regiones continúan en pleno pico epidémico sin mostrar señales de descenso. Entre las zonas con mayor preocupación mencionó a Lima, Lambayeque y Tumbes, donde los contagios siguen en ascenso, a diferencia de otros departamentos que ya evidencian una disminución.

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El epidemiólogo señaló que el escenario requiere una respuesta rápida y coordinada entre el Gobierno central y las administraciones regionales para contener la propagación del virus. En ese sentido, consideró necesario reforzar las acciones de control y prevención antes de que la situación alcance niveles similares a los registrados durante 2023 y 2024.

Percy Minaya afirmó que los casos de dengue aumentaron cerca de 22 % respecto al mismo periodo de 2025 y advirtió que la cifra real sería mayor por el subregistro de pacientes leves - Créditos: Andina.
Percy Minaya afirmó que los casos de dengue aumentaron cerca de 22 % respecto al mismo periodo de 2025 y advirtió que la cifra real sería mayor por el subregistro de pacientes leves - Créditos: Andina.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la concentración de contagios en menores de edad. De acuerdo con Minaya, uno de cada tres casos notificados corresponde a niños menores de 15 años, lo que evidencia que la transmisión afecta de manera importante a la población más joven.

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A ello se suma otro factor considerado determinante: la predominancia del serotipo dengue 3. El experto recordó que esta variante no circulaba en el país desde hace aproximadamente veinte años, por lo que una parte importante de la población carece de inmunidad frente a este virus. En consecuencia, existe un mayor riesgo de transmisión si no se adoptan medidas oportunas para controlar la presencia del mosquito vector.

Minaya explicó que el incremento de las temperaturas podría favorecer la proliferación del Aedes aegypti, insecto responsable de transmitir la enfermedad. Precisó que el actual contexto climático, marcado por el acoplamiento entre la temperatura atmosférica y la del mar, propiciará condiciones favorables para la presencia de lluvias y periodos prolongados de calor.

El epidemiólogo Percy Minaya alertó que Lima, Lambayeque y Tumbes continúan en pleno pico epidémico y requieren reforzar las acciones de control para frenar los contagios - Créditos: Andina.
El epidemiólogo Percy Minaya alertó que Lima, Lambayeque y Tumbes continúan en pleno pico epidémico y requieren reforzar las acciones de control para frenar los contagios - Créditos: Andina.

Estas circunstancias, indicó, incrementan la formación de criaderos tanto por la acumulación de agua en viviendas como por los efectos de las precipitaciones, creando espacios adecuados para la reproducción del mosquito y elevando el riesgo de nuevos contagios.

Ante este panorama, el especialista exhortó a la población a permanecer atenta a los síntomas característicos del dengue, entre ellos fiebre, dolor muscular, dolor óseo y dolor retroocular. Recomendó acudir de inmediato a un establecimiento de salud para recibir una evaluación médica y evitar complicaciones.

El especialista dirigió una recomendación a las personas con enfermedades crónicas. “Si usted es una persona que tiene una enfermedad no transmisible como diabetes o hipertensión, hay que acudir de inmediato con los primeros síntomas para ser evaluado. La mayor cantidad de casos fatales que tuvimos en 2023 y 2024 se asociaron a situaciones de este tipo”, enfatizó.

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