Madre de niño fallecido tras intervención policial denuncia abandono de la PNP: “Nadie se ha comunicado conmigo”

Un niño de tan solo 8 años perdió la vida en Huacho tras ser impactado por una bala disparada por un agente policial durante una intervención. La tragedia ocurrió momentos después de que el menor y su madre sufrieran un accidente de tránsito en una mototaxi. - Buenos Días Perú

En medio del velorio del niño de 8 años que murió por el impacto de una bala durante un operativo policial en Huacho, su madre, Verónica Portal, denunció que ninguna autoridad policial se ha comunicado con ella. “Lo único que pido es justicia”, sostuvo la mujer.

Según la versión de Portal en Willax Noticias, el menor, quien tenía autismo, fue herido cuando regresaban de la Feria de la Virgen del Carmen en Huaura y tomaron un mototaxi para volver a Huacho. “Nosotros veníamos de la Feria de la Virgen del Carmen en Huaura. Hemos estado ahí hasta las 11:30 p.m. Llamamos a un mototaxi, un conocido, para que nos haga el taxi”, relató.

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La señora indicó al medio que, al acercarse a un operativo de fin de semana en la zona, el conductor se alarmó por no llevar documentos ni dinero. “Fin de semana siempre hay operativo, la Policía y Serenazgo juntos. Hemos estado bajando para dejar a mi amiga y en ese momento vemos una hilera de que vienen policías y mi amigo, el conocido que estaba manejando la moto, ve eso y dice: ‘Yo no he traído mis documentos ahorita, no tengo plata’”, afirmó.

Un niño de tan solo 8 años perdió la vida en Huacho tras ser alcanzado por una bala durante una intervención policial a un mototaxista. El General PNP Máximo Ramírez, Defensor de la Policía, analiza el accionar del suboficial involucrado.| Panamericana Noticias

La madre sostuvo que el mototaxi dio la vuelta y el vehículo terminó volteándose. “Entonces él dio la vuelta en ‘U’ desesperadamente y ahí es donde nosotros nos volteamos con la moto y entonces yo agarré a mi hijo, lo abracé fuerte”, dijo.

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Aseguró que los policías se acercaron y golpearon al conductor y a quienes iban en el vehículo. “Tratamos de sacar, ayudarnos nosotros para alzar la moto, salir de ahí. Es donde los policías vienen y de frente vienen a golpear al chófer, a nosotros con su pistola en la mano, a querernos agredir”, señaló.

La denuncia contra los policías

Portal describió lo que ocurrió durante la intervención policial que acabó con la vida de su hijo. “Él (policía) estaba a un medio metro estaba de mí con la pistola en la mano, apuntando para arriba y para abajo. Nosotros le decíamos: ‘¡No, no!’, porque estaba con el arma en la mano”, contó.

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También afirmó que, tras el disparo, el traslado del niño no fue cubierto por la Policía Nacional. “Que deje de mentir la Policía. No hemos recibido ayuda de su parte”, sostuvo, antes de precisar el gasto que asumió la familia: “Nosotros hemos pagado nosotros como familia hemos pagado 350 soles para el traslado en la ambulancia a mi menor hijo”.

Composición: Infobae Perú

La madre negó que hubiera apoyo institucional para llevar al menor a Lima y aseguró que el traslado al hospital se dio porque ella insistió ante la falta de movilidad. “A mi hijo lo trasladamos en el hospital en el momento que le cayó la bala, fue porque yo les rogué, porque no había otro carro, una movilidad para yo llevarlo al hospital”, afirmó.

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Portal agregó que tampoco recibió llamadas del ministro del Interior José Zapata. “Nadie se ha comunicado conmigo (...) Por el hecho que sean policías no van a hacer lo que se les da la gana y querer matar, amedrentar a las personas por tener un cargo. Eso es abuso de autoridad”, argumentó.