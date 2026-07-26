Martha Chávez celebra elección de Miguel Torres y rechaza supuesta compra de un voto: “Todo salió conforme lo esperábamos”

La excongresista y flamante senadora calificó de “irrespetuoso” hablar de una traición o negociación y sostuvo que ningún legislador está sujeto a mandato imperativo. // Video: Epicentro

La senadora de Fuerza Popular, Martha Chávez Cossio, respaldó la elección de Miguel “Miki” Torres como presidente del Senado y rechazó las versiones que apuntan a una eventual negociación o compra de votos para que la lista integrada por el fujimorismo y Renovación Popular se impusiera en la elección de la Mesa Directiva. La parlamentaria sostuvo que los congresistas no están sujetos a un mandato imperativo y que cada legislador tiene libertad para decidir su posición.

En declaraciones a Epicentro, la excongresista calificó de “irrespetuoso” plantear que algún parlamentario haya traicionado a la coalición opositora o que Fuerza Popular haya ofrecido algún beneficio a cambio de apoyo. La elección de la primera Mesa Directiva del Senado de la República terminó con 30 votos para la lista encabezada por Miguel Torres, 29 para la oposición y una cédula declarada nula, en una jornada marcada por la diferencia mínima entre ambas fórmulas.

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Martha Chávez niega que Fuerza Popular haya comprado un voto en elección del Senado

Composición: Infobae Perú

Consultada sobre el resultado de la votación y las críticas que surgieron luego de que la lista de Fuerza Popular y Renovación Popular se impusiera frente al bloque opositor, Martha Chávez aseguró que el resultado se produjo conforme a las expectativas de su agrupación.

“Todo ha salido conforme lo esperábamos”, sostuvo la senadora al ser consultada sobre la elección de la primera Mesa Directiva del Senado.

La periodista le preguntó entonces por las versiones que hablaban de una eventual “traición” de uno de los integrantes de la coalición que competía contra la fórmula de Miguel Torres. Chávez rechazó esa interpretación y pidió evitar ese tipo de afirmaciones. “No, me parece que es irrespetuoso señalar eso. Yo diría que traten de ser más democráticos”, respondió.

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Ante la observación de que, al haberse registrado una votación de 30 contra 30 en un momento del proceso, alguien necesariamente habría cambiado su postura o votado de una manera distinta a la esperada, la parlamentaria apeló al principio de libertad de conciencia de los congresistas.

“Los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni deben ser objeto de presión alguna para cambiar su parecer”, afirmó.

La discusión se produjo luego de una elección en la que el voto secreto impidió identificar la posición individual de cada senador. En la primera votación, la fórmula encabezada por Miguel Torres obtuvo 30 votos, mientras que la lista opositora alcanzó 29. Una cédula fue declarada nula debido a un rayón en el recuadro correspondiente a la candidatura rival.

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La situación provocó una segunda vuelta. El resultado volvió a favorecer a la lista integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular, que obtuvo 30 votos frente a los 29 de la oposición y un voto nulo. De esta manera, Miguel Torres fue elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027.

La Mesa Directiva quedó integrada también por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente; Nilza Chacón, de Fuerza Popular, como segunda vicepresidenta; y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente.

Durante la entrevista, la periodista preguntó directamente a Martha Chávez si descartaba que su partido hubiera ofrecido algo a algún congresista para modificar su voto. La senadora respondió que no podía establecerse quién había votado por cada lista debido al carácter secreto de la elección.

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“Eso no se puede saber porque el voto es secreto. Cuando hay cédula, votación por cédula electoral, el voto es secreto”, indicó.

Cuando se le insistió sobre la posibilidad de una negociación política, Chávez rechazó responder bajo esa hipótesis. “Por favor, yo no me pongo en supuestos que son irrespetuosos”, afirmó antes de finalizar el intercambio.

Martha Chávez juró como senadora y dedicó su cargo a sus padres y a Alberto Fujimori

La excongresista reveló cuáles eran los últimos deseos políticos del exmandatario. (Fuente: Renato Silva/Infobae)

Las declaraciones de Martha Chávez se producen apenas dos días después de que jurara como senadora de Fuerza Popular para el periodo 2026-2031. Durante la ceremonia, la política dedicó su nuevo cargo a sus padres y al expresidente Alberto Fujimori, a quien calificó como “el mejor presidente del Perú”.

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Chávez cuenta con una extensa trayectoria en el Parlamento. Fue congresista de la República durante seis periodos y, en 1995, se convirtió en la primera mujer en ejercer la presidencia del Congreso. También integró el Congreso Constituyente Democrático instalado tras la disolución del Parlamento en 1992.

Su carrera política ha estado estrechamente vinculada al fujimorismo, corriente que ha defendido durante décadas. En los años noventa, fue una de las principales figuras que respaldaron al gobierno de Alberto Fujimori, junto con Luz Salgado y Carmen Lozada. También defendió al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

A lo largo de su trayectoria, Chávez ha protagonizado diversas controversias por sus declaraciones y posiciones políticas. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2020, cuando, durante una sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento, cuestionó la designación de Vicente Zeballos como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

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En aquella oportunidad, la entonces congresista señaló que Zeballos, por sus “rasgos andinos”, debía haber sido enviado a Bolivia, debido a la composición mayoritariamente andina o mestiza de ese país. Sus declaraciones generaron críticas y fueron calificadas como inaceptables por el entonces presidente Martín Vizcarra.

Posteriormente, el abogado Edison Félix Tito Peralta presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la parlamentaria por una presunta conducta discriminatoria contra el exministro y excongresista Vicente Zeballos.

Ahora, desde su nuevo cargo en la Cámara de Senadores, Martha Chávez vuelve a ocupar un lugar visible en la política nacional tras la instalación del nuevo Congreso bicameral. Su respaldo a la elección de Miguel Torres se produce en medio de los cuestionamientos sobre el voto nulo que resultó determinante y las críticas de sectores de la oposición sobre el desarrollo de la elección de la Mesa Directiva.

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