Ricardo Belmont sobre elección en el Senado: “La traición se castiga, vamos a conocer al traidor [de la oposición]”

El líder de Obras fue uno de los impulsores de que los senadores expongan públicamente sus cédulas de votación para identificar a quien rompió el acuerdo opositor

El excandidato presidencial y líder de Obras, Ricardo Belmont, pidió este domingo al bloque opositor —integrado por su partido junto con Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Ahora Nación— que sus integrantes muestren públicamente su voto durante la elección del presidente del Senado.

En diálogo con la radio Exitosa, el también exalcalde de Lima sostuvo que la transparencia permitiría identificar a quien hubiera cambiado su respaldo durante la votación, que finalmente dio como ganador al fujimorista Miguel Torres.

Belmont afirmó que exhibir las cédulas evitaría prácticas que, según señaló, se han repetido en distintas organizaciones políticas. “Nosotros partimos del principio que todo lo transparente es mejor que lo escondido. Para todo el país en general. Porque así evitaríamos naturalizar lo que hoy día está ocurriendo en el país, que la traición está prácticamente en muchos partidos”, declaró.

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Consideró que un voto contrario al acuerdo opositor afectaría la confianza dentro del bloque. “En Obras se practica la transparencia y no se perdona la traición. Todo está permitido en Obras, menos la traición”, afirmó.

El líder de Obras defendió la transparencia como mecanismo para evitar “traiciones” políticas y aseguró que en su partido un cambio de respaldo afectaría la confianza del integrante involucrado

Asimismo, explicó que los integrantes de su agrupación asumieron compromisos relacionados con la transparencia como parte de sus acuerdos internos. “No estarían cumpliendo con las vigas maestras. Sí me causaría una gran decepción, le digo con toda franqueza”, manifestó.

Consultado sobre las consecuencias para quien no revele su voto, indicó que la sanción sería política. “En Obras la traición sí se castiga con indiferencia y con la pérdida de confianza (...) Y hemos propuesto que se muestre el voto, porque ahí vas a conocer quiénes son los traidores, especialmente en la votación de senadores, donde estamos empate treinta, treinta”, expresó.

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“Vamos a conocer al traidor. Esa es la primera propuesta. Busquemos al traidor”, añadió antes de que la elección de Torres quedara marcada por una acusación de traición que alcanzó a la legisladora Silvana Robles, de Juntos por el Perú.

Robles, exintegrante de Perú Libre, fue la única integrante de la alianza opositora que no mostró su cédula de votación, aunque rechazó las acusaciones en su contra, las calificó como “especulaciones” y afirmó que no exhibió su voto “por un simple descuido”.

Los 60 senadores tuvieron que escoger entre la lista presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular, formaciones que cuentan con 30 escaños, y la propuesta por la coalición crítica al oficialismo, que también suman 30 asientos.

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La elección de Miguel Torres quedó marcada por una acusación de ruptura dentro de la oposición, luego de que Silvana Robles fuera señalada por no mostrar su cédula de votación

En la primera votación ninguna de las listas recibió la mitad más uno de los votos de los senadores, por lo que se llevó a cabo una segunda vuelta en la que la lista de Torres recibió 30 votos, mientras que la iderada por Daniel Barragán (Obras) consiguió 29 votos y hubo una papeleta viciada.

El fujimorista juró su cargo y a continuación lo hizo el resto de la lista; Alejandro Muñante (Renovación Popular), como primer vicepresidente, Nilza Chacón (Fuerza Popular), como segunda vicepresidenta y Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular), como tercera vicepresidenta.

Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

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Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).