Magaly Medina critica medidas de seguridad de EEG tras fuerte accidente de Kevin Díaz y advierte: “Puede haberse fracturado la columna”

La conductora Magaly Medina presenta las impactantes imágenes del accidente sufrido por Kevin Díaz en el reality 'Esto es Guerra'. El concursante cayó desde una altura de 8 metros cuando la colchoneta de seguridad se rompió, generando preocupación por su estado de salud. ATV/ Magaly TV La Firme

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La fuerte caída que sufrió Kevin Díaz durante una prueba de altura en ‘Esto es Guerra’ no solo generó preocupación entre los televidentes, sino también la reacción inmediata de Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa para cuestionar las condiciones de seguridad del reality y la falta de información sobre el estado de salud del participante.

Durante la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista comentó las imágenes del accidente protagonizado por el joven, conocido además por su cercanía sentimental con Onelia Molina, y expresó su sorpresa por la forma en que ocurrió el incidente durante una competencia de alto riesgo.

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Al iniciar su comentario, Medina recordó que el accidente acababa de producirse y mostró su preocupación por las posibles consecuencias que podría haber sufrido el competidor tras caer desde una considerable altura.

“Ahorita una noticia que acaba de suceder hace como una hora en el programa ‘Esto es Guerra’. El saliente de Onelia Molina, Kevin Díaz, cayó de una altura de ocho metros en una prueba de estas de alto riesgo”, manifestó.

La conductora explicó que uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el sistema de protección instalado para amortiguar el impacto, pues cuestionó que una colchoneta inflable no hubiera cumplido con su función.

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“Y la lona o, o no sé qué era, una colchoneta, pero ¿cómo una colchoneta se puede romper? ¿Cómo puedes poner una colchoneta que te tiene que proteger en caso que te caigas y ahí tenías que haber caído? ¿Cómo se puede haber roto? ¿Cómo se puede haber desprendido?”, cuestionó.

Magaly Medina exige explicaciones tras la caída de Kevin Díaz: “No han dicho qué pasó ni si está en un hospital”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina teme que Kevin Díaz haya sufrido lesiones de gravedad

Tras observar las imágenes del accidente, Magaly Medina señaló que una caída desde aproximadamente ocho metros puede ocasionar lesiones severas, por lo que consideró preocupante que el programa terminara el segmento sin explicar cuál era el estado del participante.

La periodista sostuvo que, por la manera en que impactó contra la superficie, existía la posibilidad de que hubiera sufrido fracturas o lesiones de consideración.

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“El tipo ha caído y por supuesto, el programa, que nunca cuando han pasado estos accidentes, muestra lo que pasó después, ni si lo llevaron al hospital, ni cómo lo sacaron, ni cuándo entraron los paramédicos”, comentó.

Magaly Medina exige explicaciones tras la caída de Kevin Díaz: “No han dicho qué pasó ni si está en un hospital”. Captura: Magaly TV La Firme.

Incluso, indicó que esperaba que la producción brindara mayores detalles en una próxima emisión.

“De repente, tal vez mañana lo hagan, pero hoy ese chico puede estar en graves problemas físicos, porque al caer de ocho metros de esa manera, parado, puede haberse roto una pierna, fracturado la columna... En fin...”, expresó.

Magaly Medina exige explicaciones tras la caída de Kevin Díaz: “No han dicho qué pasó ni si está en un hospital”. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante el análisis, uno de sus colaboradores intervino para señalar que el desenlace pudo haber sido mucho peor. “O pasado peor también”, comentó. Ante ello, Medina coincidió y advirtió sobre el riesgo que representa una caída de esa magnitud.

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“O pasar algo peor, porque de una caída así tan fuerte, tan estrepitosa, puedes perder la vida”, enfatizó.

Magaly Medina exige explicaciones tras la caída de Kevin Díaz: “No han dicho qué pasó ni si está en un hospital”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora cuestiona nuevamente las medidas de seguridad del reality

A lo largo de su comentario, la conductora insistió en que no comprendía cómo un elemento diseñado para proteger a los participantes habría fallado durante una competencia.

“¿Cómo puedes poner una colchoneta de esas inflables que pueden en algún momento pasar esto que en este momento y hoy día ha pasado?”, señaló.

Magaly Medina exige explicaciones tras la caída de Kevin Díaz: “No han dicho qué pasó ni si está en un hospital”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para Medina, el accidente debería motivar una revisión de las condiciones de seguridad bajo las cuales se desarrollan este tipo de competencias, especialmente aquellas que implican trabajar a varios metros de altura.

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La periodista recordó que no es la primera vez que un participante del reality protagoniza un accidente durante una prueba extrema, por lo que consideró necesario reforzar las medidas preventivas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Magaly Medina exige explicaciones tras la caída de Kevin Díaz: “No han dicho qué pasó ni si está en un hospital”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pide que ‘Esto es Guerra’ informe sobre el estado de Kevin Díaz

Antes de cerrar el tema, la conductora cuestionó que, hasta ese momento, la producción de ‘Esto es Guerra’ no hubiera emitido un pronunciamiento sobre la condición médica del participante.

Según indicó, el público merece conocer qué ocurrió después del accidente y cuál es el estado de salud del competidor. “Ellos no han dicho nada, no han dicho qué pasó, no han dicho si está en un hospital. Esperemos que por supuesto, por la obligación que tienen con el público y con sus participantes, informen de la salud de este muchacho”, manifestó.

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Magaly Medina exige explicaciones tras la caída de Kevin Díaz: “No han dicho qué pasó ni si está en un hospital”. Captura: Magaly TV La Firme.

Finalmente, Magaly expresó su deseo de que el accidente no haya tenido consecuencias graves y que el joven pueda recuperarse lo antes posible.

“Kevin Díaz, el concursante que se ha hecho conocido por ser pareja de Onelia Molina, su paño de lágrimas, pues ahí está. Miren ustedes este terrible accidente, que ojalá no haya, pues, pasado a mayores y que él pueda recuperarse prontamente”, concluyó.

Magaly Medina exige explicaciones tras la caída de Kevin Díaz: “No han dicho qué pasó ni si está en un hospital”. Captura: Magaly TV La Firme.