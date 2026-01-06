Perú Deportes

Universitario volvió a prestar a su mejor canterano, Álvaro Rojas: jugará en Cienciano todo el 2026

Se pensaba que el volante de 20 años retornaría a casa tras sobresalir en Juan Pablo II y concretarse la llegada de Javier Rabanal. Finalmente, se marcha cedido una vez más

El volante de 20 años no se presentó en Campo Mar.

Universitario de Deportes realizó cambios drásticos de cara al 2026, una temporada donde tendrá que pelear por el histórico tetracampeonato en la Liga 1. El club ‘crema’ comandado por Franco Velazco y Álvaro Barco optó por modificar el técnico, pasando de Jorge Fossati a Javier Rabanal.

Uno de los argumentos presentados por el director deportivo para iniciar un nuevo proceso es la vinculación de Rabanal con la cantera. El español potenció a talentos en Países Bajos y posteriormente pasó a ser estratega de uno de los clubes mejores formadores del continente: Independiente del Valle.

Había ilusión por parte del hincha ‘merengue’ por ver jóvenes futbolistas en el primer equipo. Algo que se diluyó con el pasar de los días. Y es que una prueba que la ‘U’ no utilizará a sus canteranos, al menos como se esperaba, es que su mejor taleno, Álvaro Rojas, volverá a ser prestado y no regresará a Ate.

Rojas, quien se desempeña de volante y tiene 20 años, tuvo una sobresaliente campaña con Juan Pablo II, club en el que se ganó el titularato y colaboró con goles y asistencias. Sus registros fueron los siguientes: 4 tantos y 2 habilitaciones en 31 partidos.

El mediocampista no regresará a Universitario en este 2026, debido a que el vigente tricampeón lo cedió a Cienciano, de acuerdo a información del comunicador Gustavo Adrianzén, publicada en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

"Álvaro Rojas ( 20) es nuevo jugador de Cienciano por toda la temporada 2026. El volante ofensivo llega en calidad de préstamo de Universitario. Rojas viene de jugar en Juan Pablo II en 2025 donde jugó 32 partidos, metió 4 goles y dio 2 asistencias. Ya está con el grupo en Pisaq“, escribió.

Este traspaso todavía no ha sido comunicado por ninguno de los equipos involucrados. No obstante, Rojas brilló por su ausencia en el arranque de pretemporada bajo las órdenes de Javier Rabanal, mientras que otros jugadores como es el caso de Yuriel Celi -que también estaba cedido- formó parte de los exámenes médicos.

Lo más preocupante de este préstamo es que Álvaro Rojas finaliza contrato en diciembre del presente año, por lo que el jugador categoría 2005 tiene la libertad de negociar con otras instituciones a partir de julio. Se podría ir libre sin dejar nada al club de Ate.

Álvaro Rojas, nominado a jugador revelación

El 2025 ha sido provechoso para Álvaro Rojas, quien tomó la difícil decisión de salir en búsqueda de minutos y recaló en las filas del cuadro recién ascendido, Juan Pablo II. Bajo el mando de Santiago Acasiete, se fue ganando un espacio hasta alcanzar a ser titular.

Rojas le retribuyó la confianza al ‘Santi’ con goles y asistencias. Le marcó a Sporting Cristal y Melgar. Además, el mediocampista fue convocado por Manuel Barreto y Gerardo Ameli a la selección peruana para los amistosos ante Chile y Bolivia del año pasado.

Todos estos factores lo llevaron a ser nominado a jugador revelación por la propia Liga 1 en su premiación. El canterano de la ‘U’ competirá con: Ian Wisdom (Sporting Cristal), Edu Villar (Sport Huancayo), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Joel Lupu (Alianza Atlético).

Rojas hizo todos los méritos para al menos tener un espacio en Universitario. Hasta el momento no se conoce el motivo por el cual no retornó, si partió de una decisión del propio futbolista o el club no lo contempló para esta temporada.

