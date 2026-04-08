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Johan Fano explotó por la ausencia de un ‘9′ peruano de nivel y reveló charla con la FPF para importante rol: “Nos quejamos del recambio generacional”

El ‘Gavilán’ se pronunció por la escasez de destacados delanteros nacionales y admitió que desde Videna se comunicaron con él para sumarlo a su organigrama

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Johan Fano explotó por la ausencia de un ‘9′ peruano de nivel y reveló charla con la FPF para importante rol.
Johan Fano explotó por la ausencia de un ‘9′ peruano de nivel y reveló charla con la FPF para importante rol.

En los recientes amistosos disputados por la selección peruana, quedó en evidencia la escasez de jugadores de alto rendimiento, especialmente en el puesto de delantero. Solo Alex Valera y Adrián Ugarriza lograron anotar en sus respectivos clubes, una situación que refuerza el debate sobre la falta de atacantes nacionales consolidados. En ese sentido, Johan Fano analizó esta problemática y señaló la poca paciencia de la afición y los técnicos con los atacantes nacionales.

Estamos cansados con ese mismo tema de darle siempre importancia al extranjero, al que a veces sin la ‘experiencia’ vienen a generar experiencia Perú. Lastimosamente menospreciamos lo nuestro y estamos pagando caro todo eso, empezando por esa estupidez tan grande de poner siete extranjeros”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

El exfutbolista también abordó la falta de continuidad y confianza brindada a los delanteros nacionales: “Nunca tenemos paciencia, no solamente con los jugadores, sino con cualquier aporte nacional que podamos tener. Eso lastimosamente se ve enfundado en las divisiones menores, cuando vamos a los campeonatos sudamericanos a participar más no a competir”.

Alex Valera y Adrián Ugarriza son los delanteros habituales en las últimas convocatorias de la selección peruana.
Alex Valera y Adrián Ugarriza son los delanteros habituales en las últimas convocatorias de la selección peruana.

Johan Fano y su charla con la FPF para un importante rol

Johan Fano reveló que mantuvo una conversación con la Federación Peruana de Fútbol para asumir un cargo específico en el área de formación de atacantes. Según explicó, fue contactado hace un año para explorar la posibilidad de dirigir el proyecto formativo, aunque hasta la fecha no ha habido avances concretos.

“Tuve una conversación en algún momento para poder tentar la posibilidad de dirigir a toda la parte futbolística de delanteros de la Federación. Eso fue hace un año y hasta ahora nada”, afirmó.

El ‘Gavilán’ precisó que dejó su candidatura a consideración y expresó su deseo de colaborar en las categorías menores: “He dejado mi nombre en carpeta con las personas que conversé y les dije que ojalá se me brinde en algún momento la oportunidad, creo que puedo ayudar a los chicos, desde la sub 13, 15, 17 o hasta la misma sub 20, sobre todo en la parte ofensiva a los ‘9’s. Tanto que nos quejamos, de mi parte quisiera ayudar a poder desarrollar en el futbolista muchas cosas que tuve la oportunidad, y las gracias a Dios, de poder desarrollarlas”.

Fano Espinoza subrayó la importancia de trabajar intensamente desde la formación inicial, ya que de lo contrario los futbolistas llegan al profesionalismo con carencias técnicas: “¿Qué trabajo le damos? ¿Le damos un trabajo desde las divisiones menores, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20? Por eso que cuando llegan al fútbol profesional no tienen un control orientado, no saben cabecear, no saben utilizar los bordes de los pies. Lastimosamente desde chicos no tienen una formación. ¿Técnicos? Muchísimos, ¿formadores? Poquitos. Entonces, no se le da el trabajo que verdaderamente se le quiere dar y nos quejamos del recambio generacional en la selección”.

Johan Fano habla de su etapa como técnico y de cómo hubo un acercamiento con la FPF. Modo Fútbol YouTube

Johan Fano hace su descargo tras ser rechazado por clubes peruanos

Por otro lado, Johan Fano compartió su propia experiencia en el fútbol profesional y explicó que, a pesar de sus logros en el extranjero, no ha recibido el mismo reconocimiento en el Perú. “Yo llevo cuatro a cinco años trabajando en el fútbol colombiano. He sido campeón de la sub 20 con Águilas Doradas. He sido asistente técnico y ni siquiera una llamadita. Y como mi persona, hay muchos en Perú que están trabajando y que a veces, al no ver la oportunidad en su país, salen a otro lado a buscar”, reclamó.

En cuanto a su proceso de postulación en clubes peruanos, el exjugador de 47 años relató su lamentable experiencia. “Una vez me llamaron de un equipo y me dijeron ‘es que Fano, no tienes mucha experiencia, solamente has dirigido dos partidos en profesional’. Sí, pero llega un extranjero que ha sido asistente del otro, a él si no le piden experiencia. Para unos sí y para otros no. Eso pasa porque vivimos de la idiosincrasia, la estupidez más grande que pensamos que todo lo de afuera es mejor”, sostuvo.

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