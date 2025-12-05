El fixture de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. En el evento, las 42 selecciones clasificadas y los equipos que disputarán el repechaje conocieron a sus adversarios para la próxima edición del principal certamen de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Ecuador, uno de los representantes de Conmebol, se enteró a qué rivales enfrentará en la nueva edición del máximo certamen de fútbol. La ‘tri’ irá en búsqueda de su revancha de Qatar 2022, donde estuvo muy cerca de avanzar a octavos de final con una buena performance ante duros conjuntos como Países Bajos y Senegal.

Casualmente, la escuadra de Sebastián Beccacece le tocó un cuadro de Europa y otro de Africa, tal y como sucedió en la pasada edición. Y es que quedó situada en el Grupo E, junto a Alemania y Costa de Marfil. Mientras que el cuarto y último integrante de esta serie es el debutante Curazao.

Grupo de Ecuador en el Mundial 2026.

Fixture y partidos de Ecuador en el Mundial 2026

La selección ecuatoriana debutará en un partido muy decisivo de su grupo. Los norteños chocarán con Costa Marfil el domingo 14 de junio de 2026, en un duelo que -probablemente- defina al segundo clasificado de este pelotón, ya que Alemania es el llamado a ser el líder de la tabla.

Después, los sudamericanos tendrán un cotejo más accesible con Curazao, que participará en su primera edición de la Copa del Mundo. La ‘familia azul’ dejó en el camino a Jamaica, Trinidad y Tobago, y Bermudas en el proceso clasificatorio de Concacaf.

Finalmente, Ecuador sostendrá el encuentro más difícil de su grupo. Al frente tendrá a Alemania, que quiere retomar protagonismo y ganar esta edición del máximo certamen de la FIFA, luego de quedar eliminada en fase de grupos por segunda vez consecutiva en Qatar 2022.

Este es el fixture de la ‘tri’ en el Mundial 2026:

- Fecha 1: Costa de Marfil vs Ecuador (domingo 14 de junio / Houston Stadium)

- FechA 2: Curazao vs Ecuador (sábado 20 de junio / Kansas City Stadium)

- Fecha 3: Ecuador vs Alemania (jueves 25 de junio / Philadelphia Stadium)

*Falta confirmar los horarios exactos de cada partido.

Ecuador debutará ante Costa de Marfil en la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo llega Ecuador al Mundial 2026?

Ecuador aseguró su pase a la Copa del Mundo al ubicarse en el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, solo detrás de Argentina y superando a equipos como Uruguay, Brasil y Colombia.

Este resultado refleja el avance del fútbol ecuatoriano a nivel continental. Durante el proceso clasificatorio, el equipo tuvo dos entrenadores, pero logró estabilidad y sumó 8 victorias, 8 empates, 2 derrotas y totalizó 29 puntos.

Actualmente, el técnico de la ‘tri’ es Sebastián Beccacece, quien asumió el cargo después de la salida del español Félix Sánchez, separado tras la eliminación del equipo en los cuartos de final de la última Copa América. El argentino dirige así su primer proceso con una selección.

Sebastián Beccacece impuso un estilo de juego atractivo en Ecuador. - Crédito: La Tri

Aunque consiguió la clasificación al Mundial 2026, Beccacece enfrenta críticas de una parte importante de la afición ecuatoriana, que cuestiona tanto la falta de protagonismo ofensivo como la repetida convocatoria de futbolistas provenientes de Independiente del Valle.

Bajo su dirección, el seleccionado ecuatoriano demostró capacidad de adaptación, pero conservó características claras en su planteo: velocidad por las bandas y presión alta para recuperar la pelota. En la última jornada doble de las clasificatorias, el estratega argentino optó por un esquema 3-4-3, priorizando la rapidez por los extremos y el apoyo ofensivo de los laterales.