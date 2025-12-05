Perú Deportes

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

La selección de Sebastián Beccacece tendrá a duros contrincantes en la primera etapa del máximo certamen FIFA que arrancará el próximo 11 de junio

Guardar
El fixture de Ecuador en
El fixture de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. En el evento, las 42 selecciones clasificadas y los equipos que disputarán el repechaje conocieron a sus adversarios para la próxima edición del principal certamen de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Ecuador, uno de los representantes de Conmebol, se enteró a qué rivales enfrentará en la nueva edición del máximo certamen de fútbol. La ‘tri’ irá en búsqueda de su revancha de Qatar 2022, donde estuvo muy cerca de avanzar a octavos de final con una buena performance ante duros conjuntos como Países Bajos y Senegal.

Casualmente, la escuadra de Sebastián Beccacece le tocó un cuadro de Europa y otro de Africa, tal y como sucedió en la pasada edición. Y es que quedó situada en el Grupo E, junto a Alemania y Costa de Marfil. Mientras que el cuarto y último integrante de esta serie es el debutante Curazao.

Grupo de Ecuador en el
Grupo de Ecuador en el Mundial 2026.

Fixture y partidos de Ecuador en el Mundial 2026

La selección ecuatoriana debutará en un partido muy decisivo de su grupo. Los norteños chocarán con Costa Marfil el domingo 14 de junio de 2026, en un duelo que -probablemente- defina al segundo clasificado de este pelotón, ya que Alemania es el llamado a ser el líder de la tabla.

Después, los sudamericanos tendrán un cotejo más accesible con Curazao, que participará en su primera edición de la Copa del Mundo. La ‘familia azul’ dejó en el camino a Jamaica, Trinidad y Tobago, y Bermudas en el proceso clasificatorio de Concacaf.

Finalmente, Ecuador sostendrá el encuentro más difícil de su grupo. Al frente tendrá a Alemania, que quiere retomar protagonismo y ganar esta edición del máximo certamen de la FIFA, luego de quedar eliminada en fase de grupos por segunda vez consecutiva en Qatar 2022.

Este es el fixture de la ‘tri’ en el Mundial 2026:

- Fecha 1: Costa de Marfil vs Ecuador (domingo 14 de junio / Houston Stadium)

- FechA 2: Curazao vs Ecuador (sábado 20 de junio / Kansas City Stadium)

- Fecha 3: Ecuador vs Alemania (jueves 25 de junio / Philadelphia Stadium)

*Falta confirmar los horarios exactos de cada partido.

Ecuador debutará ante Costa de
Ecuador debutará ante Costa de Marfil en la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo llega Ecuador al Mundial 2026?

Ecuador aseguró su pase a la Copa del Mundo al ubicarse en el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, solo detrás de Argentina y superando a equipos como Uruguay, Brasil y Colombia.

Este resultado refleja el avance del fútbol ecuatoriano a nivel continental. Durante el proceso clasificatorio, el equipo tuvo dos entrenadores, pero logró estabilidad y sumó 8 victorias, 8 empates, 2 derrotas y totalizó 29 puntos.

Actualmente, el técnico de la ‘tri’ es Sebastián Beccacece, quien asumió el cargo después de la salida del español Félix Sánchez, separado tras la eliminación del equipo en los cuartos de final de la última Copa América. El argentino dirige así su primer proceso con una selección.

Sebastián Beccacece impuso un estilo
Sebastián Beccacece impuso un estilo de juego atractivo en Ecuador. - Crédito: La Tri

Aunque consiguió la clasificación al Mundial 2026, Beccacece enfrenta críticas de una parte importante de la afición ecuatoriana, que cuestiona tanto la falta de protagonismo ofensivo como la repetida convocatoria de futbolistas provenientes de Independiente del Valle.

Bajo su dirección, el seleccionado ecuatoriano demostró capacidad de adaptación, pero conservó características claras en su planteo: velocidad por las bandas y presión alta para recuperar la pelota. En la última jornada doble de las clasificatorias, el estratega argentino optó por un esquema 3-4-3, priorizando la rapidez por los extremos y el apoyo ofensivo de los laterales.

Temas Relacionados

Calendario Mundial 2026Mundial 2026Selección Ecuador Mundial 2026Selección Curazao Mundial 2026Selección Alemania Mundial 2026Selección Costa de Marfil 2026peru-deportes

Últimas Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ se reactivaron en la llave de ida con una diana heroica de Hernán Barcos. No deben desaprovechar, ahora, su nueva oportunidad contra un rival que llega descentrado a Matute

A qué hora juega Alianza

El fixture de Francia en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

El vigente subcampeón ya tiene definida su ruta para buscar un nuevo título mundial en Norteamérica. Descubre cuándo y contra quién jugará.

El fixture de Francia en

Grupo de Francia en el Mundial 2026: los rivales que tendrá el ‘galo’ en la Copa del Mundo

Los dirigidos por Didier Deschamps van por su revancha tras perder la final en Qatar 2022. Uno de sus contrincantes se definirá en el repechaje

Grupo de Francia en el

Así llegó Escocia al Mundial 2026: cómo se clasificó y el DT que le devolvió la ilusión a un equipo que regresó al máximo escenario tras 28 años

El ‘ejército de Tartán’ regresa al escenario mundial de la mano de Steve Clarke, con un equipo que combina referentes de la Premier League y jóvenes talentos

Así llegó Escocia al Mundial

Así llegó Egipto al Mundial 2026: cómo se clasificó y las nuevas figuras que ilusionan al seleccionado que comanda Mohamed Salah

Los ‘faraones’ asistirán a la cita en Norteamérica luego de ausentarse en Catar 2022. El conjunto dirigido por Hossam Hassan cuenta con jugadores de experiencia y emergentes que se han asentado en el fútbol europeo

Así llegó Egipto al Mundial
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump, Mark Carney y

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos