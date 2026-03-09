Angelo Caro quedó subcampeón en el Mundial de Skateboarding 2026 realizado en Brasil: así fue su increíble maniobra final

El skater peruano se consagra subcampeón mundial en la final de street en Sao Paulo, logrando el mayor éxito internacional de su carrera y elevando el reconocimiento del skateboarding nacional en la escena global (olympics.com)

Un logro más y los que faltan por conseguir en lo que le quede de carrera. Y es que q a sus cortos 26 años, Angelo Caro Narváez, natural de Chiclayo, se ha consolidado como una de las figuras más relevantes en la historia del skateboarding peruano al finalizar como subcampeón del mundo en la disciplina de street.

La final, disputada este domingo 8 de marzo de 2026 en Sao Paulo, Brasil, reunió a los principales exponentes globales del deporte y marcó un hito para la representación sudamericana en la escena internacional.

El deportista logró la medalla de plata tras una competencia reñida, donde acumuló 173.32 puntos, apenas superado por el japonés Sasaki Toa, quien obtuvo el oro con 174.10 puntos. El podio lo completó Shirai Sora, también de Japón, con 170.45 puntos. Caro, que ya había rozado el podio olímpico en Tokio 2020 y suma títulos nacionales e internacionales, celebró este logro como el más importante de su carrera.

Trayectoria de Angelo Caro y su impacto en el deporte peruano

El skater peruano Angelo Caro inició su carrera en Chiclayo y, tras competir en torneos internacionales y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se consolidó como referente del skateboarding peruano

Angelo Caro inició su carrera en Chiclayo a los 10 años, impulsado por el apoyo familiar y la motivación de su hermano mayor, Fabrizzio. Desde entonces, ha forjado un camino que lo llevó a convertirse en campeón nacional, participar en campeonatos en Europa, Asia y América, y alcanzar el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según datos del Comité Olímpico Peruano.

De esta manera, este nuevo subcampeonato mundial representa un avance significativo para el skateboarding en Perú, donde la disciplina aún busca mayor reconocimiento y apoyo institucional.

Caro no ha dudado en manifestar que este resultado “va a abrir puertas para el futuro del skateboarding peruano”, destacando el potencial de las nuevas generaciones en el país.

Angelo ya está acostumbrado a ganar

A lo largo de su carrera, Angelo Caro ha conseguido triunfos en torneos internacionales de skateboarding, consolidando su presencia en el circuito mundial con resultados destacados.

A lo largo de su carrera, Caro ha sumado posiciones destacadas en torneos internacionales, incluyendo el campeonato nacional DC Pro en 2014, la victoria en el Nass Festival Invitational Skate en Inglaterra y el título en la Serie Mundial Urbana de España en 2022. Su desempeño en el Mundial de Sao Paulo refuerza su posición entre los mejores skaters del circuito global.

El deportista fue protagonista en el Madrid Urban Sports 2021, donde obtuvo el primer lugar, y ha representado a Perú en competencias de alto nivel como la Street League Pro Tour y el World Skate OI STU Open en Brasil. Caro sigue siendo un referente para la escena latinoamericana y un ejemplo de perseverancia y disciplina.

El futuro de Caro y el skateboarding en Perú

La medalla mundial obtenida por Angelo Caro impulsa el crecimiento del skateboarding en Perú y fortalece su papel como referente para nuevas generaciones de deportistas.

El resultado en Sao Paulo revitaliza la carrera de Caro luego de quedar fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024, posición que había significado un reto personal y profesional.

En aquella oportunidad, a pesar de la ardua preparación a la que fue sometido para lograr su boleto para la cita ecuménica, lamentablemente no fue capaz de lograr los puntos necesarios para entrar al ‘roster’ final y decir presente en la Ciudad Luz

Sin embargo, esta última medalla lograda en el mundial realizado en tierras brasileñas evidencia la proyección de los deportistas peruanos y consolida la presencia del país en el skateboarding mundial.

Con una sólida base de títulos y una trayectoria ascendente, Angelo Caro se mantiene como un referente para la nueva generación de skaters y un embajador del deporte peruano en la arena internacional.