Perú vs España: día, hora y estadio confirmado del amistoso en junio por fecha FIFA

Perú vs España: día y escenario confirmado del amistoso en junio por fecha FIFA

Una nueva historia empezó para la selección peruana al mando de Mano Menezes con la mirada puesta en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. El DT debutará frente Senegal este sábado 28 de marzo en París y luego enfrentará a Honduras el 31 de marzo en España. Ambos cotejos son parte de la gira por Europa por la fecha FIFA.

No serán los únicos porque ya se confirmó al próximo rival para la jornada de junio. Tras varias especulaciones, Agustín Lozano confirmó el amistoso contra España. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol dio detalles del choque histórico.

“Para junio tenemos un partido en México con España y hay uno todavía que todavía no está determinado, no se ha cerrado. Vamos a ver qué es lo que puede gestionar Jean Ferrari, que es el director deportivo, y según eso ya comunicaremos a la afición. Hay varias propuestas, pero esperemos que ese sea un tema que lo determina y lo cierra el director general de fútbol”, declaró el mandamás en rueda de prensa.

Según informó el diario Marca, la ‘blanquirroja’ estará frente a frente con la ‘roja’ el próximo lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, dio detalles del duelo contra los españoles que se llevará a cabo en junio. (Latina TV)

¿La selección peruana hará gira por Asia en noviembre?

Se pudo conocer que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no solo está planificando los amistosos de junio, también está determinando los duelos de noviembre y todo haría indicar que se llevarán a cabo en Asia.

“Tengo la información de que la selección peruana haría una gira por Asia en la fecha FIFA de noviembre”, informó Eduardo Combe en L1 Max.

Por otro lado, el periodista deportivo adelantó que ya se habría definido al convocado de emergencia tras la lesión de Renzo Garcés para enfrentar a Senegal y Honduras.

“Se está haciendo esperar al convocado veinticinco para que viajen justamente tras la baja de Renzo Garcés; no me sorprendería que sea Rafael Lutiger“, añadió.

Se conoció que la FPF ya está planificando los amistosos de la última fecha FIFA del 2025. (L1 Max)

Senegal y Honduras: el inicio del Mano Menezes en Perú

El primer partido de Mano Menezes al frente de la selección peruana será ante Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 (hora peruana) en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, al norte de París. La escuadra senegalesa llega al encuentro envuelta en polémica, luego de que el Comité de Apelación de la CAF aceptara el reclamo de Marruecos y le retirara el título de la Copa de África debido al abandono de sus jugadores durante la final.

Durante la fecha FIFA de marzo, el equipo dirigido por Menezes también tiene previsto enfrentar a Honduras. Este partido se jugará el martes 31 a las 13:00 (hora peruana) en el estadio Municipal de Butarque, en Leganés, España.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los amistosos con Senegal y Honduras? (La Bicolor)

Canal TV para ver los amistosos de Perú por fecha FIFA

América TV transmitirá los amistosos de la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes por su señal abierta (canal 4) y podría hacerlo también a través de su sitio web y la aplicación América TV GO.

Además, ATV (canal 9) llevará el partido a todo el país. Hasta el momento, no hay confirmación sobre la posible cobertura de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), canal habitual de los encuentros de la selección.

La cobertura digital estará a cargo de Infobae Perú, que ofrecerá en su portal la previa, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y todos los detalles relacionados con los partidos.

Mano Menezes debutará al mando de la selección nacional en esta fecha FIFA. Créditos: América TV.