Gonzalo Bueno se estrena en el Challenger 75 de Vicenza como sexta siembra tras su notable paso por la ’qualy’ de Roland Garros

Gonzalo Bueno debuta en el Challenger 75 de Vicenza como sexto preclasificado. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

El tenis profesional no otorga tregua ni respiros, y Gonzalo Bueno lo sabe perfectamente. Tras rozar la gloria en las canchas de París, la segunda raqueta del Perú ya se encuentra en territorio europeo, listo para asumir un nuevo y exigente desafío en el circuito.

El joven tenista trujillano, actualmente ubicado en el puesto 183 del ranking de la ATP, centrará todas sus miradas en el Challenger 75 de Vicenza, en Italia. Este certamen se disputa sobre polvo de ladrillo y allí partirá como el sexto preclasificado de la competencia.

El torneo, que se desarrollará en las instalaciones del prestigioso Tennis Palladio 98, presentará un cuadro sumamente complejo con jugadores experimentados y de un recorrido importante. Entre las principales atracciones que figuran en la lista de entradas se encuentran el italiano Stefano Travaglia, actual número 138 del mundo, y el tunecino Moez Echargui, situado en el peldaño 139.

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Cuadro principal del Challenger de Vicenza. Crédito: X Challenger Draws.

Pese al calibre de los oponentes, el deportista nacional llega con el ritmo competitivo al tope tras sus exigentes semanas previas. Cuenta con la firme consigna de hacer valer su condición de siembra para postularse como uno de los serios candidatos al título en tierras italianas.

La ambición del jugador norteño apunta firmemente a seguir escalando posiciones en el escalafón mundial y consolidarse dentro de las principales ubicaciones de la ATP. Para conseguirlo, el trujillano ha sumado a su indudable talento técnico un valor que ya se ha convertido en una marca registrada e innegociable en cada presentación: la entrega absoluta.

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Su notable capacidad de resiliencia y el tremendo despliegue físico para pelear cada bola como si fuera la última serán sus principales armas para contrarrestar las condiciones de las pistas y desgastar a sus rivales.

El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

De acuerdo con la información provista por el portal especializado ‘Tenis Peruano’, la estancia de la raqueta nacional en el país transalpino no será algo pasajero. El calendario estratégico diseñado por su equipo de trabajo estipula que su residencia en Italia se extenderá por algunas semanas más.

Tiene planificado disputar otros dos torneos Challenger de manera consecutiva en la península. Esta planificación busca brindarle la regularidad necesaria sobre su superficie predilecta para seguir acumulando puntos valiosos que lo acerquen al ansiado Top 150.

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Un paso de ensueño en la clasificación parisina

El retorno de Gonzalo Bueno al circuito Challenger se produce inmediatamente después de haber protagonizado una semana verdaderamente histórica en la fase de clasificación de Roland Garros. En las canchas de arcilla del segundo Grand Slam de la temporada, el peruano demostró que su tenis está listo para competir en las grandes esferas del deporte mundial, quedándose a tan solo un paso de ingresar por primera vez al cuadro principal.

El camino del trujillano en París comenzó con una sólida e incuestionable victoria en la primera ronda ante el francés Florent Bax, a quien despachó con un contundente marcador de 6-0 y 6-3 antes de que el compromiso se sellara de manera definitiva.

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Gonzalo Bueno va en búsqueda de su sueño: clasificar al main card de Roland Garros por primera vez.

Con la confianza en alza, Bueno ratificó su gran momento en la segunda eliminatoria al superar al ucraniano Vitaliy Sachko en sets corridos, plasmando un doble 6-4 que desató la ilusión colectiva de los aficionados nacionales.

Lamentablemente, el boleto hacia el cuadro estelar se le escapó en la última estación de la ‘qualy’. En una batalla sumamente friccionada ante el británico Toby Samuel, el peruano inició imponiendo condiciones al llevarse el primer parcial por un ajustado 7-5.

No obstante, el desgaste físico de las jornadas previas y la reacción del europeo terminaron revirtiendo la historia, sentenciando el marcador final con parciales de 1-6 y 3-6 en contra del deportista nacional, quien se despidió con la frente en alto.

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