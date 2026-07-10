Jackson Mora: juez reprogramó audiencia por pedido de prisión preventiva y dio más tiempo a las defensas

El magistrado decidió suspender la audiencia para otorgar un plazo adicional a las defensas y reanudar el debate al día siguiente con la evaluación del requerimiento fiscal. Youtube/ JusticiaTV.

La investigación que involucra a Jackson Mora y otros ocho investigados por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal tuvo un momento clave cuando el Poder Judicial decidió reprogramar la audiencia en la que se evaluaba el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público. La decisión fue adoptada por el magistrado luego de escuchar los pedidos de las defensas, que solicitaron un mayor plazo para revisar la documentación presentada por la Fiscalía antes de iniciar el debate técnico.

La diligencia correspondía al requerimiento presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla, encabezada por el fiscal provincial José Luis Pumasunco Herhuay, que solicitó 18 meses de prisión preventiva para Jackson R. Mora Rodríguez, César A. Nepo Zolla, Daniel J. Mesones Mazzini, Giovani J. Torrico Mugaburu, Fabia C. Reyes Salas, Roy L. Chauca Tantalean, Fiorella M. Gallo Roncalla, Máximo S. Ojeda Cisneros y Álvaro A. Vacacela Guerrero.

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Liberan a la hermana de Jackson Mora tras una semana detenida, nueve siguen bajo investigación| Foto: Latina Noticias

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los nueve investigados integrarían una presunta organización criminal dedicada a vulnerar sistemas informáticos de entidades públicas para realizar transferencias no autorizadas de dinero del Estado. Según la investigación, el perjuicio económico ascendería a cerca de S/ 9.9 millones, recursos que pertenecían a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, y que posteriormente habrían sido movilizados mediante empresas y cuentas bancarias para ocultar su origen.

Fiscalía de La Molina solicita 18 meses de prisión preventiva para nueve investigados por presunto fraude informático y banda criminal.

Juez aceptó suspender la audiencia para garantizar el derecho de defensa

Durante la sesión, una de las defensas solicitó un mayor tiempo para revisar el requerimiento fiscal y preparar adecuadamente los argumentos con los que responderían al pedido del Ministerio Público.

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Tras escuchar los planteamientos, el magistrado anunció que accedería de manera excepcional al pedido y explicó las razones que motivaban su decisión.

"Bien, vamos a reconsiderar. Vamos, en todo caso, a suspender la audiencia. Ya no puedo prolongarla más debido también a que tenemos audiencias ya programadas. Vamos a hacer una excepcionalidad para que puedan tener un tiempo que considero sumamente razonable“, manifestó.

Agentes de policía escoltan a Jackson Mora, acusado de pertenecer a la banda 'Los Arquitectos del Fraude', durante su detención. (América Hoy)

El juez recordó además que la investigación ya había tenido una etapa previa con detenciones preliminares, por lo que varios abogados ya conocían parte de la información recopilada por la Fiscalía.

"Entiendo que muchos de ustedes seguramente han participado ya de las diligencias en compañía con el Ministerio Público porque hay una detención preliminar previamente. Entiendo que los señores han tenido abogados y van a tener un tiempo suficiente para que puedan agenciar la documentación y tomar conocimiento“, sostuvo.

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Asimismo, precisó que el requerimiento fiscal tenía una extensión de aproximadamente 48 páginas, documento que serviría de base para el desarrollo del debate.

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

La audiencia fue reprogramada para continuar con el análisis del pedido fiscal

Luego de anunciar la suspensión, el magistrado confirmó la nueva fecha para la continuación de la diligencia y explicó cómo se desarrollaría el debate una vez reanudada la audiencia.

"Vamos a suspender la audiencia para el día de mañana, reitero, 10 de julio del año 2026, a las tres de la tarde, para poder ir avanzando“, indicó.

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

También precisó que la metodología seguiría los criterios establecidos por la jurisprudencia, analizando cada uno de los presupuestos exigidos para determinar si correspondía o no dictar prisión preventiva.

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"El señor fiscal tendrá que exponer de forma muy clara y concreta cuál sería la imputación y los elementos de convicción solamente relevantes por cada uno de los nueve investigados. Luego de la réplica y la dúplica pasaremos al segundo presupuesto, posteriormente al peligro procesal, la proporcionalidad de la medida y el plazo de la misma“, explicó.

Con ello, el juez buscó que el desarrollo de la audiencia se realizara de manera ordenada, evaluando individualmente la situación jurídica de cada uno de los investigados comprendidos en el requerimiento fiscal.

Millonaria estafa en Chincha, así cayó la red que desvió fondos municipales a la empresa Aspi| Foto: Gemini IA

Investigados permanecerían bajo custodia mientras continuaba la audiencia

Antes de concluir la sesión, el magistrado dispuso que los nueve investigados permanecieran bajo custodia hasta la reanudación del debate.

"Disponemos que se oficie a la Policía Judicial para que se mantenga en custodia a los nueve investigados comprendidos en el requerimiento“, señaló.

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Jackson Mora es escoltado por agentes de la policía tras su detención en Perú, donde es investigado por presuntamente integrar una banda criminal.

Posteriormente, una de las abogadas consultó si la siguiente audiencia se realizaría mediante el mismo enlace virtual.

Ante ello, el especialista judicial respondió:

"En estos momentos se ha enviado el link a todos los correos electrónicos de los abogados. Sírvase, por favor, a corroborar“.

Tras la confirmación de varios abogados de haber recibido el nuevo enlace, la diligencia continuó con algunas consultas finales.

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

Defensa de Jackson Mora pidió conocer la duración del debate

Antes del cierre de la audiencia, el abogado de Jackson Mora solicitó al magistrado precisar cuánto tiempo estimaba que tomaría el desarrollo del debate, a fin de organizar el trabajo de las defensas.

"Sí, conforme la defensa del señor Jackson Mora, señor magistrado. Quisiéramos saber cuál va a ser el horario de la diligencia de prisión preventiva. Vamos a ir hasta el final, con cuántos imputados vamos a trabajar. Sería magnífico para poder organizarnos“, expresó.

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En respuesta, el juez explicó que el propósito era culminar el análisis durante la misma jornada, siempre que todas las partes mantuvieran intervenciones concretas y evitaran repetir argumentos.

"La idea es empezar a las tres de la tarde y proseguir con cada uno de los imputados. Entiendo que el señor fiscal está debidamente preparado y expondrá de manera sintética y puntual la imputación y los elementos de convicción importantes por cada uno de los investigados“, respondió.

La PNP incorporó videos de seguridad que reconstruyen el accionar de la presunta organización criminal "Los arquitectos del fraude". Composición: Infobae

Asimismo, exhortó tanto a la Fiscalía como a las defensas a desarrollar un debate técnico, respetuoso y eficiente.

"Es un promedio de diez minutos por abogado. El señor fiscal también deberá ser muy sintético para evitar redundar y que algunas alegaciones sean repetitivas. Lo más puntual posible“, indicó.

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Incluso advirtió que este tipo de diligencias no deberían prolongarse durante jornadas excesivamente extensas.

"Una audiencia de prisión no puede durar más de diez horas, como se estila en algunos casos. Hay que modular el debate. Información de calidad tanto del señor fiscal como de los señores abogados“, enfatizó.

Finalmente, luego de confirmar que todos los participantes habían recibido el nuevo enlace virtual, el magistrado dio por concluida la audiencia.

"Entonces, enviado a sus correos el nuevo enlace para que puedan ingresar con la antelación debida. Siendo las nueve con cincuenta y un minutos de la noche concluimos esta sesión de audiencia. Buenas noches con todos“, concluyó.

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Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.