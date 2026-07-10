Keiko Fujimori ganó con apoyo del Sur y el Centro, no del extranjero: sumó 405 mil votos más en el interior del país que en 2021

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de imponerse al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la segunda vuelta presidencial realizada el 7 de junio de 2026. Aunque el resultado final fue ajustado, la candidata de Fuerza Popular logró revertir la diferencia nacional gracias al voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero.
Sin embargo, un análisis realizado por Infobae Perú, a partir de la revisión de los resultados oficiales publicados por la ONPE y la comparación con la elección de 2021 frente a Pedro Castillo, muestra que el mayor crecimiento electoral de la candidata de fujimorista se registró dentro del territorio nacional, especialmente en las regiones del país.
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Al comparar los votos obtenidos por Keiko Fujimori en ambos procesos electorales, la candidata pasó de 8.571.529 votos en el Perú en 2021 a 9.028.008 votos en 2026, lo que representa un incremento de 456.479 sufragios. Si se excluyen Lima y Callao, el aumento alcanza exactamente 405.000 votos más en el interior. En contraste, su votación en el extranjero registró una reducción de 25.200 votos respecto a la elección anterior.
Incremento votos en todas las macroregiones
El análisis territorial de los resultados evidencia que el crecimiento de Keiko Fujimori se extendió por todas las macroregiones del Perú. La mayor variación se concentró en el Norte, seguido del Sur y Centro, mientras que Lima y Callao registraron un incremento moderado.
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La comparación por zonas queda de la siguiente manera:
- Norte: +130.877 votos.
- Sur: +121.445 votos.
- Centro: +97.325 votos.
- Oriente: +55.353 votos.
- Lima y Callao: +51.479 votos.
Durante la campaña presidencial de 2026, Roberto Sánchez se presentó como el heredero político de Pedro Castillo y concentró parte importante de su actividad en regiones del interior del país, especialmente en el sur. No obstante, la comparación de resultados muestra que Sánchez no alcanzó en todas las regiones el mismo nivel de respaldo que Castillo obtuvo en 2021.
Regiones del sur impulsaron a Keiko Fujimori
La macroregión Sur fue una de las zonas donde Keiko Fujimori registró un mayor avance respecto a las elecciones de 2021. Para este análisis se consideran Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.
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En conjunto, Keiko Fujimori incremento sus votos en 121.445. Los mayores aumentos se registraron en Cusco (+43.923), Arequipa (+31.642) y Puno (+18.747).
Centro mostró avance de Fuerza Popular
La macroregión Centro, conformada para este análisis por Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco, también registró un crecimiento importante para Keiko Fujimori.
En esta zona, Fujimori aumento su votación en 97.325. El mayor incremento se registró en Junín (+38.449), Ica (+24.824) y Huánuco (+19.005). Al igual que en el sur, el incremento no significó una victoria automática en la macroregión, pero sí evidencia un aumento del respaldo electoral respecto al proceso anterior.
Norte lideró el crecimiento fujimorista
La macroregión Norte fue la zona donde Keiko Fujimori obtuvo el mayor incremento de votos entre ambas elecciones. Está integrada por Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.
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En el Norte, la candidata de Fuerza Popular 130.877 votos más que en 2021. Los mayores aumentos se registraron en Cajamarca (+40.636), Lambayeque (+34.142) y Áncash (+23.190). Keiko Fujimori incrementó su votación en todos los departamentos de esta macroregión.
Oriente fue dónde menos creció
La macroregión Oriente también registró un incremento en la votación de Keiko Fujimori entre las elecciones de 2021 y 2026, aunque con un crecimiento menor frente a las zonas Norte, Sur y Centro. En esta zona, conformada por Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, la candidata de Fuerza Popular aumentó sus votos en los cuatro departamentos que la integran.
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En conjunto, Keiko Fujimori incremento en 55.353 sus votos. Los mayores aumentos se registraron en San Martín (+30.459), Ucayali (+12.882) y Madre de Dios (+6.029).
Lima y Callao: crecimiento moderado
La capital continúa como la zona con mayor cantidad de votos para Keiko Fujimori en ambas elecciones, aunque el crecimiento fue menor en comparación con otras macroregiones.
El incremento conjunto fue de 51.479 votos. Mientras Lima aportó un aumento de 58.494 sufragios, el Callao registró una reducción de 7.015 votos respecto a 2021.
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