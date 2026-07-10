Keiko Fujimori ganó con apoyo del Sur y el Centro, no del extranjero: sumó 405 mil votos más en el interior del país que en 2021

Una mujer en primer plano se sitúa ante una representación tridimensional del mapa de Perú, con sus divisiones geográficas y un diseño de red que indica conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de imponerse al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la segunda vuelta presidencial realizada el 7 de junio de 2026. Aunque el resultado final fue ajustado, la candidata de Fuerza Popular logró revertir la diferencia nacional gracias al voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero.

Sin embargo, un análisis realizado por Infobae Perú, a partir de la revisión de los resultados oficiales publicados por la ONPE y la comparación con la elección de 2021 frente a Pedro Castillo, muestra que el mayor crecimiento electoral de la candidata de fujimorista se registró dentro del territorio nacional, especialmente en las regiones del país.

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Al comparar los votos obtenidos por Keiko Fujimori en ambos procesos electorales, la candidata pasó de 8.571.529 votos en el Perú en 2021 a 9.028.008 votos en 2026, lo que representa un incremento de 456.479 sufragios. Si se excluyen Lima y Callao, el aumento alcanza exactamente 405.000 votos más en el interior. En contraste, su votación en el extranjero registró una reducción de 25.200 votos respecto a la elección anterior.

Keiko Fujimori presenta un análisis electoral de las próximas elecciones en Perú, con datos sobre la evolución del respaldo de su partido y el giro territorial de su voto en el sur y centro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incremento votos en todas las macroregiones

El análisis territorial de los resultados evidencia que el crecimiento de Keiko Fujimori se extendió por todas las macroregiones del Perú. La mayor variación se concentró en el Norte, seguido del Sur y Centro, mientras que Lima y Callao registraron un incremento moderado.

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La comparación por zonas queda de la siguiente manera:

Norte: +130.877 votos.

Sur: +121.445 votos.

Centro: +97.325 votos.

Oriente: +55.353 votos.

Lima y Callao: +51.479 votos.

Durante la campaña presidencial de 2026, Roberto Sánchez se presentó como el heredero político de Pedro Castillo y concentró parte importante de su actividad en regiones del interior del país, especialmente en el sur. No obstante, la comparación de resultados muestra que Sánchez no alcanzó en todas las regiones el mismo nivel de respaldo que Castillo obtuvo en 2021.

Juntos por el Perú evalúa acciones legales contra proclamación de Keiko Fujimori. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Regiones del sur impulsaron a Keiko Fujimori

La macroregión Sur fue una de las zonas donde Keiko Fujimori registró un mayor avance respecto a las elecciones de 2021. Para este análisis se consideran Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

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Una tabla de Infobae Perú detalla el aumento de 121.445 votos para Keiko Fujimori en la macroregión Sur de Perú entre las elecciones de 2021 y 2026. (INFOBAE PERÚ)

En conjunto, Keiko Fujimori incremento sus votos en 121.445. Los mayores aumentos se registraron en Cusco (+43.923), Arequipa (+31.642) y Puno (+18.747).

Centro mostró avance de Fuerza Popular

La macroregión Centro, conformada para este análisis por Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco, también registró un crecimiento importante para Keiko Fujimori.

Una tabla detalla los resultados electorales de Keiko Fujimori en la macroregión Centro de Perú entre 2021 y 2026, mostrando un incremento de 97.325 votos. (INFOBAE PERÚ)

En esta zona, Fujimori aumento su votación en 97.325. El mayor incremento se registró en Junín (+38.449), Ica (+24.824) y Huánuco (+19.005). Al igual que en el sur, el incremento no significó una victoria automática en la macroregión, pero sí evidencia un aumento del respaldo electoral respecto al proceso anterior.

Norte lideró el crecimiento fujimorista

La macroregión Norte fue la zona donde Keiko Fujimori obtuvo el mayor incremento de votos entre ambas elecciones. Está integrada por Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

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Una tabla desglosa el incremento de votos de Keiko Fujimori en las regiones de la macroregión Norte de Perú entre las elecciones de 2021 y 2026, con un total de 130.877 votos adicionales. (INFOBAE PERÚ)

En el Norte, la candidata de Fuerza Popular 130.877 votos más que en 2021. Los mayores aumentos se registraron en Cajamarca (+40.636), Lambayeque (+34.142) y Áncash (+23.190). Keiko Fujimori incrementó su votación en todos los departamentos de esta macroregión.

Oriente fue dónde menos creció

La macroregión Oriente también registró un incremento en la votación de Keiko Fujimori entre las elecciones de 2021 y 2026, aunque con un crecimiento menor frente a las zonas Norte, Sur y Centro. En esta zona, conformada por Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, la candidata de Fuerza Popular aumentó sus votos en los cuatro departamentos que la integran.

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La tabla detalla el aumento de 55.353 votos de Keiko Fujimori en la macroregión Oriente de Perú entre las elecciones de 2021 y 2026, con un crecimiento destacado en San Martín. (INFOBAE PERÚ)

En conjunto, Keiko Fujimori incremento en 55.353 sus votos. Los mayores aumentos se registraron en San Martín (+30.459), Ucayali (+12.882) y Madre de Dios (+6.029).

Lima y Callao: crecimiento moderado

La capital continúa como la zona con mayor cantidad de votos para Keiko Fujimori en ambas elecciones, aunque el crecimiento fue menor en comparación con otras macroregiones.

Una tabla detalla el aumento de 51.479 votos de Keiko Fujimori en Lima y Callao entre las elecciones de 2021 y 2026, según datos de Infobae Perú. (INFOBAE PERÚ)

El incremento conjunto fue de 51.479 votos. Mientras Lima aportó un aumento de 58.494 sufragios, el Callao registró una reducción de 7.015 votos respecto a 2021.